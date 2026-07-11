El desafío de México para cumplir las metas de ONUSIDA: detectar a 128,000 personas con VIH sin diagnóstico

Los países que aceptaron estos compromisos deben lograr que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico; que 95% tenga acceso a tratamiento y 95% logre una carga indetectable e intransmisible del virus. Con esto se busca acabar con las nuevas infecciones y reducir las muertes.

Más pruebas de VIH

Aunque el reto es grande, Juan Luis Mosqueda, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), considera que es viable alcanzar la meta del diagnóstico.

El rezago, asegura, ya no se relaciona con problemas estructurales del sistema de salud, como la falta de insumos médicos. Corresponde, más bien, al estigma que pesa todavía sobre el VIH y que impide que la gente se haga pruebas de manera rutinaria.

Las pruebas están disponibles en todas los centros médicos del país, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, al presentar la estrategia el pasado 30 de junio en la conferencia mañanera. “El reto es importante de aquí al 2030 ”, reconoció.

Diagnósticos: el cuello de botella

Aunque las pruebas de detección están disponibles de forma gratuita en las unidades de salud y el tratamiento contra el VIH es universal, a diferencia de años anteriores, el principal obstáculo ya no es la falta de infraestructura o de medicamentos.

De acuerdo con Mosqueda, México cuenta con pruebas rápidas gratuitas y con capacidad para ofrecer tratamiento universal.

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El desafío está en convencer a la población de realizarse una prueba de manera rutinaria y dejar atrás el estigma que todavía pesa sobre el VIH.