Harfuch anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa tras hechos violentos en el centro penitenciario de Mazatlán

El proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado, informó el funcionario a través de su cuenta de X.

“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”, publicó García Harfuch.



Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026



El secretario además agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos donde se desarrollará el proyecto.

El anuncio se da luego de que se registraron dos enfrentamientos en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejaron un saldo de 1 2 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que acudió de visita familiar. Los hechos también dejaron personas privadas de la libertad lesionadas.

Refuerzan seguridad en el penal de Mazatlán

Mientras se concreta la construcción de la nueva prisión, el Gobierno federal reforzó la seguridad en el Centro Penitenciario El Castillo con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).