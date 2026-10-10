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México

Harfuch anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa tras hechos violentos en el centro penitenciario de Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó en X que el proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
sáb 10 octubre 2026 01:25 PM
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Una nueva riña dejó dos internos sin vida en el penal de El Castillo. Apenas un día después del enfrentamiento que cobró la vida de 10 personas y dejó a otras 16 heridas en el centro penitenciario.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la construcción de un nuevo penal en Sinaloa tras los hechos violentos registrados en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán.
 (Foto: Carlos López/ Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este sábado la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, con recursos federales, luego de los hechos violentos registrados en la cárcel de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas .

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El proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado, informó el funcionario a través de su cuenta de X.

“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”, publicó García Harfuch.


El secretario además agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos donde se desarrollará el proyecto.

El anuncio se da luego de que se registraron dos enfrentamientos en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejaron un saldo de 1 2 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que acudió de visita familiar. Los hechos también dejaron personas privadas de la libertad lesionadas.

Refuerzan seguridad en el penal de Mazatlán

Mientras se concreta la construcción de la nueva prisión, el Gobierno federal reforzó la seguridad en el Centro Penitenciario El Castillo con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este sábado continuaron las revisiones al interior del penal para verificar las condiciones de seguridad y salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.

En una actualización sobre el estado de salud de los lesionados por los hechos del jueves 8 de octubre, la dependencia señaló que nueve personas internas fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, mientras que las demás continuaban recibiendo atención hospitalaria.

Visitas al penal El Castillo continúan este fin de semana

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este sábado se permitió el acceso de familiares de las personas privadas de la libertad y que las visitas continuarían este domingo 11 de octubre, en los horarios establecidos por las autoridades.

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El Grupo Interinstitucional permanece en las instalaciones para brindar seguridad y preservar el orden, así como para proteger a las personas internas y a sus familiares durante las visitas.

La dependencia estatal señaló que continuará informando sobre las acciones implementadas en el centro penitenciario y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

La construcción de una nueva prisión representa una de las medidas anunciadas por el Gobierno federal para fortalecer el sistema penitenciario de Sinaloa. Sin embargo, García Harfuch no detalló el calendario de construcción, la capacidad prevista ni la ubicación específica del nuevo centro.

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Sinaloa Seguridad Omar García Harfuch

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