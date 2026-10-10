El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este sábado la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, con recursos federales, luego de los hechos violentos registrados en la cárcel de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas .
Harfuch anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa tras hechos violentos en el centro penitenciario de Mazatlán
El proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado, informó el funcionario a través de su cuenta de X.
“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”, publicó García Harfuch.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en…— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026
El secretario además agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos donde se desarrollará el proyecto.
El anuncio se da luego de que se registraron dos enfrentamientos en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejaron un saldo de 1 2 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que acudió de visita familiar. Los hechos también dejaron personas privadas de la libertad lesionadas.
Refuerzan seguridad en el penal de Mazatlán
Mientras se concreta la construcción de la nueva prisión, el Gobierno federal reforzó la seguridad en el Centro Penitenciario El Castillo con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este sábado continuaron las revisiones al interior del penal para verificar las condiciones de seguridad y salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad.
La #SSPSinaloa informa que, este sábado 10 de octubre de 2026, las revisiones por parte de las autoridades continuarán en el interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 10, 2026
De igual forma se comunica que, se ha permitido el acceso a los familiares de las Personas…
En una actualización sobre el estado de salud de los lesionados por los hechos del jueves 8 de octubre, la dependencia señaló que nueve personas internas fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, mientras que las demás continuaban recibiendo atención hospitalaria.
Visitas al penal El Castillo continúan este fin de semana
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este sábado se permitió el acceso de familiares de las personas privadas de la libertad y que las visitas continuarían este domingo 11 de octubre, en los horarios establecidos por las autoridades.
El Grupo Interinstitucional permanece en las instalaciones para brindar seguridad y preservar el orden, así como para proteger a las personas internas y a sus familiares durante las visitas.
La dependencia estatal señaló que continuará informando sobre las acciones implementadas en el centro penitenciario y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
La construcción de una nueva prisión representa una de las medidas anunciadas por el Gobierno federal para fortalecer el sistema penitenciario de Sinaloa. Sin embargo, García Harfuch no detalló el calendario de construcción, la capacidad prevista ni la ubicación específica del nuevo centro.