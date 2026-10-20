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México

“No estamos contra la gente con recursos”: Montiel defiende patrimonio de los coordinadores de Morena

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, respaldó que 10 coordinadores estatales del partido acumulen un patrimonio conjunto de 51.3 mdp.
mar 20 octubre 2026 05:07 PM
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Ariadna Montiel defiende patrimonio de coordinadores de Morena
La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, defendió a los 10 coordinadores estatales que acumulan una fortuna de 51.3 millones de pesos.
 (Foto: Morena.)

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, defendió la fortuna acumulada de 51.3 millones de pesos de 10 coordinadores estatales y eventuales candidatos a las gubernaturas para las elecciones de 2027 , pero los llamó a vivir en "la justa medianía", como impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y promueve la mandataria Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no estamos en contra de la gente que tiene recursos, porque en esa visión, estaríamos en contra de los empresarios y no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción”, sostuvo.

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Este martes Expansión Política publicó que 10 coordinadores estatales de Morena, quienes se perfilan para ser candidatos a gobernadores, acumulan una fortuna de 51.3 millones de pesos entre casas, terrenos, joyas, obras de arte y vehículos.

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En conferencia, Ariadna Montiel comentó que el principio de Morena es que sus integrantes se conduzcan en “austeridad republicana”, pero, sobre todo, dijo que sus ingresos sean lícitos.

Por ello, enfatizó que el hecho de que estos coordinadores manifiesten tener patrimonio, no significa que lo hayan obtenido de manera ilegal.

Al hablar de aquellos coordinadores estatales que adquirieron bienes a precios más bajos de lo normal, como Imelda Castro que compró una casa en 1,800 pesos, o Clara Luz Flores, un terreno de 62 metros en menos de 300,000 pesos, señaló que, comentó que si tienen que aclarar esto, que lo hagan.

“Quien tenga que aclarar algo de su declaración patrimonial, que lo aclare. Eso sí, si hay algo que aclarar, si algo no cuadra, que lo aclare (…) No somos tapadera de nadie”, enfatizó.

También comentó que la austeridad que impulsa Morena “no es un tema administrativo, no es ganar en la justa medianía. Es un tema de principio ético”.

Mencionó que desde Morena hacen una revisión no solo en el patrimonio de los coordinadores estatales, sino en materia de seguridad junto con las autoridades federales.

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Estos coordinadores se perfilan para ser candidatos a gobernadores, pero con esta figura pueden recorrer el estado que representarán bajo el argumento de que hacer trabajo territorial para su partido.

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De acuerdo con sus últimas declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025, 10 de los coordinadores reportaron bienes muebles e inmuebles cuyo valor conjunto asciende a 52.6 millones de pesos. Sin embargo, dos de ellos concentran el 64.4% de ese monto. En algunas declaraciones, los funcionarios atribuyen parte de su patrimonio a “herencias” o “donaciones”.

Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Morena en Nuevo León, encabeza la lista con un patrimonio declarado de 18.6 millones de pesos.

Mientras, Santiago Nieto, representante de Querétaro, reportó bienes por 14.4 millones de pesos. Una tercera parte de ese patrimonio, según la información declarada, proviene de donaciones.

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