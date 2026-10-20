“No estamos contra la gente con recursos”: Montiel defiende patrimonio de los coordinadores de Morena

Este martes Expansión Política publicó que 10 coordinadores estatales de Morena, quienes se perfilan para ser candidatos a gobernadores, acumulan una fortuna de 51.3 millones de pesos entre casas, terrenos, joyas, obras de arte y vehículos.



En conferencia, Ariadna Montiel comentó que el principio de Morena es que sus integrantes se conduzcan en “austeridad republicana”, pero, sobre todo, dijo que sus ingresos sean lícitos.

Por ello, enfatizó que el hecho de que estos coordinadores manifiesten tener patrimonio, no significa que lo hayan obtenido de manera ilegal.

Al hablar de aquellos coordinadores estatales que adquirieron bienes a precios más bajos de lo normal, como Imelda Castro que compró una casa en 1,800 pesos, o Clara Luz Flores, un terreno de 62 metros en menos de 300,000 pesos, señaló que, comentó que si tienen que aclarar esto, que lo hagan.

“Quien tenga que aclarar algo de su declaración patrimonial, que lo aclare. Eso sí, si hay algo que aclarar, si algo no cuadra, que lo aclare (…) No somos tapadera de nadie”, enfatizó.

También comentó que la austeridad que impulsa Morena “no es un tema administrativo, no es ganar en la justa medianía. Es un tema de principio ético”.

Mencionó que desde Morena hacen una revisión no solo en el patrimonio de los coordinadores estatales, sino en materia de seguridad junto con las autoridades federales.