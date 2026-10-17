Fiscalía de Chihuahua acusa a César Jáuregui de incumplir protocolos en operativo con agentes de la CIA

Detalló que Jáuregui será puesto a disposición de un juez de control para realizar la audiencia inicial.

"Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad", declaró.





Chihuahua defiende operativo con la CIA

Desde el 12 de mayo pasado, aseguró, se confirmó que agentes estadounidenses participaron en tareas de seguridad en Chihuahua.

Sin embargo, Loya defendió el operativo con la CIA realizado entre el 17 y el 19 de abril para desmantelar laboratorios clandestinos de producción de drogas. Al regresar de esa misión, dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos de la fiscalía de Chihuahua fallecieron en un accidente carretero.

Esta noticia destapó la operación en territorio nacional, sin aviso ni permiso del gobierno federal, de los agentes estadounidenses, lo que viola la Ley de Seguridad Nacional.

A partir de la polémica, la Fiscalía General de la República ( FGR) abrió una investigación y Jáuregui renunció a su cargo como fiscal de Chihuahua.

Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. https://t.co/jBwV7U04QV — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) October 17, 2026



El encargado de despacho, Gilberto Loya, agregó que estas acciones no desconocen el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

"Es un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado", defendió. "Lo que se investiga es la forma en que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Un buen resultado no justifica violar la ley. Reconocemos los resultados, pero ningún resultado está por encima de la ley, mucho menos dentro de esta fiscalía", agregó.