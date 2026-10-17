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México

Fiscalía de Chihuahua acusa a César Jáuregui de incumplir protocolos en operativo con agentes de la CIA

Gilberto Loya, encargado de despacho de la fiscalía estatal, aseguró que el exfiscal omitió la cadena de mando y los protocolos durante el operativo con agentes de la CIA.
sáb 17 octubre 2026 06:08 PM
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Gilberto Loya, encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, al emitir un mensaje con la bandera de México y el logo de la fiscalía detrás.
El encargado de despacho de la fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya, aseguró que el combate al crimen organizado no debe hacerse por encima de la ley. (Foto: Captura de video mejorada con IA.)

Horas después de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui , la Fiscalía General del Estado informó que la captura se llevó a cabo por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, debido al operativo ilegal realizado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A través de un mensaje en video, Gilberto Loya, encargado de despacho de la fiscalía estatal, explicó que la orden de aprehensión la giró un juez de control.

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Detalló que Jáuregui será puesto a disposición de un juez de control para realizar la audiencia inicial.

"Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad", declaró.

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Chihuahua defiende operativo con la CIA

Desde el 12 de mayo pasado, aseguró, se confirmó que agentes estadounidenses participaron en tareas de seguridad en Chihuahua.

Sin embargo, Loya defendió el operativo con la CIA realizado entre el 17 y el 19 de abril para desmantelar laboratorios clandestinos de producción de drogas. Al regresar de esa misión, dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos de la fiscalía de Chihuahua fallecieron en un accidente carretero.

Esta noticia destapó la operación en territorio nacional, sin aviso ni permiso del gobierno federal, de los agentes estadounidenses, lo que viola la Ley de Seguridad Nacional.

A partir de la polémica, la Fiscalía General de la República ( FGR) abrió una investigación y Jáuregui renunció a su cargo como fiscal de Chihuahua.


El encargado de despacho, Gilberto Loya, agregó que estas acciones no desconocen el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

"Es un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado", defendió. "Lo que se investiga es la forma en que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Un buen resultado no justifica violar la ley. Reconocemos los resultados, pero ningún resultado está por encima de la ley, mucho menos dentro de esta fiscalía", agregó.

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Loya aseguró también que la fiscalía estatal difundirá información oportuna sobre el proceso judicial en contra de Jáuregui, quien fue detenido la mañana de este sábado en el municipio de Chihuahua.

"El crimen no puede combatirse al margen de la ley, y nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin", reiteró.

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Judicial

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