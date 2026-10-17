Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua investigado por el operativo con agentes de la CIA

Las autoridades no han informado los motivos de la captura, pero ésta aparece en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con ese registro, consultado por Expansión Política, la detención se llevó a cabo a las 10:20 horas de este sábado.





El operativo con la CIA en Chihuahua

Jáuregui Moreno dejó el cargo como fiscal después de un polémico operativo de seguridad estatal que salió a la luz tras la muerte de dos agentes de la CIA.

El 19 de abril de 2026 murieron en un accidente carretero los elementos de la CIA y otros dos funcionarios mexicanos de la fiscalía de Chihuahua. Regresaban de un operativo en la sierra para desmantelar laboratorios de producción de drogas.

El accidente reveló que los agentes extranjeros operaron en México sin informar al gobierno federal y sin el permiso para realizar actividades en el país, lo que viola la Ley de Seguridad Nacional.

Esto llevó a Jáuregui Moreno a presentar su renuncia a la fiscalía una semana después, el 27 de abril de 2026.



Además, la Fiscalía General de la República ( FGR) abrió una investigación sobre el operativo para determinar si hubo violaciones a la ley y citó a comparecer al exfiscal y a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos .

El caso abrió un frente entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal. También incrementó las presiones de Estados Unidos sobre México. El gobierno del estadounidense Donald Trump respondió con acusaciones contra 10 políticos de Sinaloa, incluido el exgobernador Rubén Rocha, por presuntos nexos con el narcotráfico.