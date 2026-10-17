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México

Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua investigado por el operativo con agentes de la CIA

El exfiscal César Jáuregui fue detenido este sábado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
sáb 17 octubre 2026 12:18 PM
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César Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua, rodeado por reporteros de medios de comunicación tras salir de las oficinas de la FGR en la Ciudad de México, donde compareció el 27 de mayo de 2026, por el operativo con agentes de la CIA.
César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua, tras salir de las oficinas de la FGR en la Ciudad de México, donde compareció el 27 de mayo de 2026, por la investigación que la fiscalía abrió ante el operativo con agentes de la CIA. (Foto: Manuel Sánchez/Cuartoscuro)

La mañana de este sábado fue detenido César Jáuregui Moreno , el exfiscal de Chihuahua que renunció al cargo tras el escándalo por la participación ilegal de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo para desmantelar narcolaboratorios en el estado.

El exfuncionario fue detenido por elementos de la policía estatal en la colonia Campestre Washington, en el municipio de Chihuahua, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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Las autoridades no han informado los motivos de la captura, pero ésta aparece en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con ese registro, consultado por Expansión Política, la detención se llevó a cabo a las 10:20 horas de este sábado.

Para saber más

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El operativo con la CIA en Chihuahua

Jáuregui Moreno dejó el cargo como fiscal después de un polémico operativo de seguridad estatal que salió a la luz tras la muerte de dos agentes de la CIA.

El 19 de abril de 2026 murieron en un accidente carretero los elementos de la CIA y otros dos funcionarios mexicanos de la fiscalía de Chihuahua. Regresaban de un operativo en la sierra para desmantelar laboratorios de producción de drogas.

El accidente reveló que los agentes extranjeros operaron en México sin informar al gobierno federal y sin el permiso para realizar actividades en el país, lo que viola la Ley de Seguridad Nacional.

Esto llevó a Jáuregui Moreno a presentar su renuncia a la fiscalía una semana después, el 27 de abril de 2026.

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Además, la Fiscalía General de la República ( FGR) abrió una investigación sobre el operativo para determinar si hubo violaciones a la ley y citó a comparecer al exfiscal y a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos .

El caso abrió un frente entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal. También incrementó las presiones de Estados Unidos sobre México. El gobierno del estadounidense Donald Trump respondió con acusaciones contra 10 políticos de Sinaloa, incluido el exgobernador Rubén Rocha, por presuntos nexos con el narcotráfico.

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Políticos del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron al gobierno federal de hacer una persecución política contra la gobernadora Maru Campos, pero Sheinbaum negó esas acusaciones y la FGR también abrió una investigación a los políticos de Sinaloa señalados por Estados Unidos.

Sheinbaum y Maru Campos acuerdan colaboración

Posteriormente, Maru Campos envió una carta a la presidenta y solicitó una reunión con ella. El breve encuentro entre ambas mandatarias se realizó, por fin, hasta el 19 de septiembre.

Sheinbaum y Campos se reunieron de manera privada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

Al salir de ese reunión, Sheinbaum explicó que acordó coordinación con el gobierno de Chihuahua, pero advirtió a la gobernadora que se procedería en caso de que algún funcionario estatal hubiera violado la ley al realizar el operativo con la CIA.

Por separado, Campos declaró que en el encuentro acordaron mejorar la comunicación estatal y federal, así como la coordinación en materia de seguridad.

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Crimen, ley y justicia

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