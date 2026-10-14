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México

Operación Sable provoca la caída de “El Cromo”, líder criminal vinculado al Cártel Jalisco

Iván “N”, conocido como “El Cromo”, fue capturado en una operación coordinada por fuerzas federales; es señalado por presuntos vínculos con delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro en Oaxaca.
mié 14 octubre 2026 11:58 AM
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En la imagen se ve a ''El Cromo'' detenido, custodiado por autoridades federales.
''El Cromo'' fue detenido en Jalisco este miércoles en un operativo federal. (Foto: Especial )

Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como presunto líder de una célula delictiva que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, fue detenido en Jalisco.

Al grupo criminal que “El Cromo” lideraba se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación de captura fue coordinada por la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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¿Quiénes son “Los Cromos”?

La captura se concretó luego de labores de inteligencia y recopilación de información que permitieron rastrear su paradero desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, la operación fue ejecutada mediante una planeación estratégica y sin efectuar un solo disparo.

Las autoridades identifican a “Los Cromos” como una estructura operativa presuntamente vinculada con delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro.


El grupo criminal operan en municipios oaxaqueños como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

¿Qué es la operación Sable?

La detención de “El Cromo” es resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025 e integrados en la operación Sable, desplegada para combatir las actividades de grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad señaló que en dicha operación, las fuerzas federales y estatales han logrado más de 250 detenciones, incluidas las de mandos y operadores financieros, así como la del expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, señalado por posibles vínculos con la organización criminal.

Con la captura del presunto líder, las autoridades buscan debilitar las estructuras de mando, operación y apoyo de las organizaciones criminales que actúan en esta región, considerada estratégica por su infraestructura logística.

La intervención también se enmarca en los esfuerzos para garantizar la seguridad y la continuidad del comercio y las actividades económicas en el corredor del Istmo de Tehuantepec.

Caen líderes criminales de Juchitán

En septiembre, las autoridades detuvieron en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, así como a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, en acciones relacionadas con las investigaciones sobre una presunta estructura delictiva que opera en la región.

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Ambos fueron señalados por posibles vínculos con actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de indagatorias sobre posibles esquemas de protección al grupo criminal.

En menos de 48 horas también fue detenido John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, por su probable responsabilidad en un delito contra la investigación y la seguridad del Estado.

Las autoridades lo señalaron por presuntamente brindar protección a “Los Cromos”.

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Violencia Narcotráfico Oaxaca

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