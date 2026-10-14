Operación Sable provoca la caída de “El Cromo”, líder criminal vinculado al Cártel Jalisco

¿Quiénes son “Los Cromos”?

La captura se concretó luego de labores de inteligencia y recopilación de información que permitieron rastrear su paradero desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, la operación fue ejecutada mediante una planeación estratégica y sin efectuar un solo disparo.

Las autoridades identifican a “Los Cromos” como una estructura operativa presuntamente vinculada con delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro.

En una operación coordinada en #Jalisco, autoridades federales detienen a Iván “N”, alias “El Cromo”, líder de una célula delictiva que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec. https://t.co/OT4Ougxlk4 https://t.co/wj8m2rJ83o — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 14, 2026



El grupo criminal operan en municipios oaxaqueños como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

¿Qué es la operación Sable?

La detención de “El Cromo” es resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025 e integrados en la operación Sable, desplegada para combatir las actividades de grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad señaló que en dicha operación, las fuerzas federales y estatales han logrado más de 250 detenciones, incluidas las de mandos y operadores financieros, así como la del expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, señalado por posibles vínculos con la organización criminal.

Con la captura del presunto líder, las autoridades buscan debilitar las estructuras de mando, operación y apoyo de las organizaciones criminales que actúan en esta región, considerada estratégica por su infraestructura logística.

La intervención también se enmarca en los esfuerzos para garantizar la seguridad y la continuidad del comercio y las actividades económicas en el corredor del Istmo de Tehuantepec.

Caen líderes criminales de Juchitán

En septiembre, las autoridades detuvieron en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, así como a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, en acciones relacionadas con las investigaciones sobre una presunta estructura delictiva que opera en la región.