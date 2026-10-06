“El Tanque”, el hombre de confianza de “El Mencho” y quien dio millonarias ganancias al CJNG

Cazarín Molina estaba en la mira de México desde hace más de una década. En 2015 participó en un ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano durante el “Operativo Jalisco”, implementado en Villa Purificación y Casimiro Castillo para detener al también "El Señor de los Gallos", otro de los alías de Nemesio Oseguera.

En busca de evitar la detención de Oseguera, integrantes del CJNG respondieron con bloqueos en Jalisco, los cuales se extendieron a entidades como Guanajuato, Colima y Michoacán.

Además, desde tierra se atacó un helicóptero Eurocopter EC725 Cougar con un lanzacohetes de fabricación rusa capaz de perforar distintos niveles de blindaje, lo que ocasionó que se derribara. En ese episodio seis elementos de la Secretaría de la Defensa y la policía perdieron la vida.





Sancionado por Estados Unidos

Desde hace dos años, el gobierno de Estados Unidos sancionó a “El Tanque” y lo describió como un miembro de alto rango del CJNG, quien reportaba directamente al líder Rubén Oseguera Cervantes.

Aunque “El Tanque” era señalado de dedicarse al narcotráfico, la extorsión y el homicidio, la actividad que ha reportado ganancias millonarias al CJNG es el robo de combustible.

Su modus operandi consistía en robar combustible a los oleoductos de Pemex, almacenarlos en tanques cerca de su estado natal, Veracruz, y venderlo a gasolineras

“A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, ‘El Tanque’ administra una red de gasolineras aparentemente legítimas donde vende el combustible robado”, describió el Departamento del Tesoro en septiembre de 2024.