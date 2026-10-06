“El Tanque”, el hombre de confianza de “El Mencho” y quien dio millonarias ganancias al CJNG

Integrantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) proporcionaron información clave que permitió llegar a su captura.
“En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ”, informó este martes el secretario de Seguridad Pública.
“El Tanque” ya había sido detenido hace 11 años en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El 18 de noviembre, el entonces comisionado de la Policía Federal de México, Enrique Galindo, informó de la detención de la mano derecha de “El Mencho”.
Un análisis de Insight Crime señaló que la captura de Cazarín Molina podría representar un golpe estratégico para el CJNG.
“Con el supuesto control de una gran expansión territorial y su evidente importancia para las operaciones de la organización criminal, es previsible que la ausencia de Cazarín Molina tenga un impacto perjudicial en las actividades del CJNG”, informó.
Acusado de delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego, “El Tanque” fue recluido en Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez.
No se sabe cuándo recuperó su libertad, pero este 5 de octubre fue capturado nuevamente.
Una familia vinculada al CJNG
“El Tanque” no fue el único integrante de la familia Cazarín vinculado al CJNG. Su hermano, César Cazarín Molina, alias “Tornado”, fue identificado como un miembro veterano del CJNG.
Él fue señalado de homicidios y también, de incursionar en el robo de combustible.
Otro de los integrantes de su familia involucrados en el CJNG fue su suegro, Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”.
Al igual que los hermanos “Tanque” y “Tornado”, “El Mingo” está involucrado en la industria de combustibles de México pero él desde finales de la década de 1980.
Jahir Cazarin Ramos, sobrino de ''El Tanque'' e hijo de “Tornado”, también fue identificado como parte de la red de su tío.
Su presunto vínculo con Jorge Amílcar Olán
El nombre de Iván Cazarín cobró relevancia en las últimas semanas luego de que notas periodísticas revelaran que presuntamente fue el contacto de Luis Alberto Olán para, a petición de su hermano Jorge Amílcar Olán, frenar las extorsiones en contra de proveedores de balasto para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Amilcar Olán, además de ser amigo de Andy López Beltrán , era uno de los principales proveedores de balasto para obras públicas.
En un audio se escucha a Luis Alberto Olán asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.