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México

“El Tanque”, el hombre de confianza de “El Mencho” y quien dio millonarias ganancias al CJNG

Iván Cazarín era identificado como parte del círculo íntimo de Nemesio Oseguera y como el encargado de la estructura criminal en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
mar 06 octubre 2026 03:08 PM
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En la imagen, del lado izquierdo Nemesio Oseguera y del lado derecho Iván Cazarín, alías "El Mencho".
Iván Cazarín fue considerado como la mano derecha de "El Mencho". (Fotos: AFP.)

Iván Cazarín Molina, alías “El Tanque”, nació en Veracruz, a más de 900 kilómetros de distancia de Aguililla, Michoacán, tierra natal de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, pero se convirtió en uno de sus hombres de más confianza, a quien le confió la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y él respondió con ganancias millonarias a la estructura criminal.

El hombre de 41 años fue detenido por fuerzas de seguridad federales en Zapopan, Jalisco, un lugar situado a dos horas de Tapalpa, donde hace casi ocho meses fue abatido “El Mencho”.

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Cazarín Molina estaba en la mira de México desde hace más de una década. En 2015 participó en un ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano durante el “Operativo Jalisco”, implementado en Villa Purificación y Casimiro Castillo para detener al también "El Señor de los Gallos", otro de los alías de Nemesio Oseguera.

En busca de evitar la detención de Oseguera, integrantes del CJNG respondieron con bloqueos en Jalisco, los cuales se extendieron a entidades como Guanajuato, Colima y Michoacán.

Además, desde tierra se atacó un helicóptero Eurocopter EC725 Cougar con un lanzacohetes de fabricación rusa capaz de perforar distintos niveles de blindaje, lo que ocasionó que se derribara. En ese episodio seis elementos de la Secretaría de la Defensa y la policía perdieron la vida.

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Sancionado por Estados Unidos

Desde hace dos años, el gobierno de Estados Unidos sancionó a “El Tanque” y lo describió como un miembro de alto rango del CJNG, quien reportaba directamente al líder Rubén Oseguera Cervantes.

Aunque “El Tanque” era señalado de dedicarse al narcotráfico, la extorsión y el homicidio, la actividad que ha reportado ganancias millonarias al CJNG es el robo de combustible.

Su modus operandi consistía en robar combustible a los oleoductos de Pemex, almacenarlos en tanques cerca de su estado natal, Veracruz, y venderlo a gasolineras

“A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, ‘El Tanque’ administra una red de gasolineras aparentemente legítimas donde vende el combustible robado”, describió el Departamento del Tesoro en septiembre de 2024.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubicó a "El Tanque" como parte el círculo cercano al "Mencho", exlíder del CJNG. (Foto: Captura de pantalla.)

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Otra fuente de ingresos para Iván Molina consistía en vender combustible robado a terceros en México, quienes lo venden en el mercado estadounidense .

Estados Unidos sancionó a 11 gasolineras que operaban como parte de la red de “El Tanque”, entre ellas Biocombustibles El Jicaro, SA de CV; Dos Océanos Paso del Toro, SA de CV; Etanocombustible, SA de CV; Rapicombustibles de Veracruz, SA De CV; Magnocombustibles de Veracruz, SA de CV; Ahorrocombustibles de Veracruz, SA de CV; Econocombustibles de Veracruz, SA de CV; Carburantes Dos Océanos, SA de CV; Dos Océanos Combustibles y Carburantes, SA de CV; Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos, SA de CV; y Suministros Combustibles Océanos, SA de CV.

Como parte de la sanción, se estableció que los bienes de Cazarín Molina sujetos a jurisdicción estadounidense quedarían bloqueados.

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En 2024, Estados Unidos anunció sanciones a Cazarín y señaló a gasolineras que operaban en su red. (Foto: Captura de pantalla.)

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Luis Alberto Olán, hermano de Jorge Amílcar Olán, señalado como enlace con el CJNG

DEA dio información para su detención

La detención de Iván Cazarín Molina no solo fue resultado de la inteligencia del gobierno de México.

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Integrantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) proporcionaron información clave que permitió llegar a su captura.

“En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ”, informó este martes el secretario de Seguridad Pública.

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“El Tanque” ya había sido detenido hace 11 años en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El 18 de noviembre, el entonces comisionado de la Policía Federal de México, Enrique Galindo, informó de la detención de la mano derecha de “El Mencho”.

Un análisis de Insight Crime señaló que la captura de Cazarín Molina podría representar un golpe estratégico para el CJNG.

“Con el supuesto control de una gran expansión territorial y su evidente importancia para las operaciones de la organización criminal, es previsible que la ausencia de Cazarín Molina tenga un impacto perjudicial en las actividades del CJNG”, informó.

Acusado de delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego, “El Tanque” fue recluido en Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez.

No se sabe cuándo recuperó su libertad, pero este 5 de octubre fue capturado nuevamente.

Una familia vinculada al CJNG

“El Tanque” no fue el único integrante de la familia Cazarín vinculado al CJNG. Su hermano, César Cazarín Molina, alias “Tornado”, fue identificado como un miembro veterano del CJNG.

Él fue señalado de homicidios y también, de incursionar en el robo de combustible.

Otro de los integrantes de su familia involucrados en el CJNG fue su suegro, Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”.

Al igual que los hermanos “Tanque” y “Tornado”, “El Mingo” está involucrado en la industria de combustibles de México pero él desde finales de la década de 1980.

Jahir Cazarin Ramos, sobrino de ''El Tanque'' e hijo de “Tornado”, también fue identificado como parte de la red de su tío.

Su presunto vínculo con Jorge Amílcar Olán

El nombre de Iván Cazarín cobró relevancia en las últimas semanas luego de que notas periodísticas revelaran que presuntamente fue el contacto de Luis Alberto Olán para, a petición de su hermano Jorge Amílcar Olán, frenar las extorsiones en contra de proveedores de balasto para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Amilcar Olán, además de ser amigo de Andy López Beltrán , era uno de los principales proveedores de balasto para obras públicas.

En un audio se escucha a Luis Alberto Olán asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" SSP

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