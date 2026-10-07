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México

La mayor amenaza de la tormenta tropical Simon no será solo el viento: varios estados tendrán riesgo de inundaciones

Simon avanza frente al Pacífico mexicano con condiciones para fortalecerse, mientras sus lluvias elevan el riesgo en varias entidades.
mié 07 octubre 2026 06:21 PM
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Unas olas de gran altura rompen contra el malecón mientras ondea una bandera roja de advertencia frente a la oficina de la Capitanía de Puerto en el puerto turístico de Acapulco, estado de Guerrero, México, el 28 de septiembre de 2026, alertando a las embarcaciones para que no zarpen ante la llegada de la tormenta tropical Rachel. (Foto de Francisco ROBLES / AFP)
Simon podría convertirse en huracán durante las próximas horas, mientras sus lluvias elevan el riesgo de inundaciones y deslaves en el suroeste de México.
 (FRANCISCO ROBLES/AFP)

México enfrenta este miércoles 7 de octubre los efectos de dos tormentas tropicales. Mientras Isaias provoca lluvias y viento desde el Golfo de México, Simon se formó frente al Pacífico y ya genera precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca.

El riesgo crecerá conforme avance: Colima y Michoacán podrían acumular hasta 635 milímetros de lluvia, además de enfrentar viento, oleaje y posibles inundaciones y deslaves.

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¿Qué estados tienen mayor riesgo de inundaciones por la tormenta tropical Simon?

Las primeras afectaciones importantes se concentran en Guerrero y Oaxaca, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. En Guerrero, las precipitaciones abarcarán principalmente el norte, este y costa; en Oaxaca, el oeste, norte, centro y suroeste.

El peligro aumenta al revisar el pronóstico para los siguientes días. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calcula acumulados de entre 200 y 300 milímetros en sectores del suroeste mexicano, mientras zonas de Colima y Michoacán podrían recibir entre 380 y 635 milímetros hasta el domingo.

Esas cantidades pueden provocar inundaciones repentinas y elevar los niveles de ríos y arroyos. En zonas montañosas o con pendientes pronunciadas también existe riesgo de deslaves, mientras las áreas bajas pueden enfrentar desbordamientos.

El viento y el oleaje serán otro factor:

  • Guerrero: rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la costa.
  • Oaxaca: rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental y olas de 2 a 3 metros.
  • Michoacán: rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con Simon, junto con las generadas por Isaias en otras regiones del país, pueden provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones, por lo que recomendó seguir las indicaciones de Protección Civil.

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¿Dónde está Simon y qué tan fuerte es?

Simon se formó a partir de la depresión tropical Veinte-E durante la tarde de este miércoles. A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se ubicaba aproximadamente a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 110 kilómetros desde su centro. Por ahora no existen vigilancias ni avisos costeros activos, aunque el NHC señaló que podrían requerirse durante las próximas horas para sectores de la costa suroeste mexicana.

¿Simon puede convertirse en huracán?

El pronóstico contempla que Simon continúe fortaleciéndose durante las próximas 48 horas y alcance fuerza de huracán hacia las últimas horas del jueves 8 de octubre.

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La evolución podría continuar después de ese momento. Para el sábado, el NHC considera posible que Simon llegue a convertirse en un huracán mayor, es decir, un ciclón de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

Ese fortalecimiento coincidiría con su aproximación a la costa mexicana, por lo que la evolución de la intensidad y la trayectoria será particularmente importante durante los próximos días.

¿Simon tocará tierra en México y hacia dónde se dirige?

Simon continuará inicialmente hacia el oeste-noroeste y se espera que mantenga ese movimiento hasta el jueves. Posteriormente giraría hacia el noroeste y después hacia el norte durante el viernes.

Bajo la trayectoria prevista, el centro permanecería al sur de México hasta el viernes y se acercaría a la costa del suroeste mexicano durante el sábado.

Por ahora, el riesgo más claro para México está en los efectos que puede provocar durante su aproximación: lluvias extraordinariamente abundantes, aumento de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves, viento fuerte y oleaje elevado.

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