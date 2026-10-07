La mayor amenaza de la tormenta tropical Simon no será solo el viento: varios estados tendrán riesgo de inundaciones

¿Qué estados tienen mayor riesgo de inundaciones por la tormenta tropical Simon?

Las primeras afectaciones importantes se concentran en Guerrero y Oaxaca, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. En Guerrero, las precipitaciones abarcarán principalmente el norte, este y costa; en Oaxaca, el oeste, norte, centro y suroeste.

El peligro aumenta al revisar el pronóstico para los siguientes días. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calcula acumulados de entre 200 y 300 milímetros en sectores del suroeste mexicano, mientras zonas de Colima y Michoacán podrían recibir entre 380 y 635 milímetros hasta el domingo.

Esas cantidades pueden provocar inundaciones repentinas y elevar los niveles de ríos y arroyos. En zonas montañosas o con pendientes pronunciadas también existe riesgo de deslaves, mientras las áreas bajas pueden enfrentar desbordamientos.

El viento y el oleaje serán otro factor:

Guerrero: rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

Oaxaca: rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental y olas de 2 a 3 metros.

Michoacán: rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con Simon, junto con las generadas por Isaias en otras regiones del país, pueden provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones, por lo que recomendó seguir las indicaciones de Protección Civil.