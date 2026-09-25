Empleados y jubilados del IMSS alistan protestas el 1 de octubre; estas son sus exigencias

Otra jornada de movilizaciones se realiza este viernes en el exterior de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Aguascalientes en donde los manifestantes portan mantas en donde se leen sus demandas, además de lanzar consignas.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IMSS y jubilados aseguran que la falta de insumos en hospitales y clínicas lleva años, y que las autoridades no resuelven este problema, por lo que algunas veces tienen que comprarlos de su propio sueldo.

Otra de las principales exigencias es que aumente su salario, ya que aseguran que actualmente perciben aproximadamente 7,900 pesos cuando el salario mínimo actual es de 9,582 pesos.

Ante estas situaciones, los inconformes solicitan a las autoridades y al representante sindical para que se establezca una mesa de diálogo y comenzar a ofrecer respuestas a sus demandas.

El jueves 25 de septiembre, los manifestantes bloquearon por más de cinco horas Circuito Interior, entre Diagonal Patriotismo y Avenida Constituyentes, desde donde rechazaron el incremento al salario tabular de 2.9%, y a pesar de que hubo representantes del Sindicato, los trabajadores y jubilados exigían la presencia de dirigentes, quienes sí podrían ayudar a resolver las problemáticas, según lo que comentaron a representantes de medios de comunicación.