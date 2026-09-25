Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron el jueves 24 de septiembre en calles de la CDMX para que las autoridades atendieran sus demandas entre las que se encuentran principalmente mejores condiciones laborales, que haya insumos suficientes para atender a los enfermos en los distintos hospitales que forman parte de este organismo. Además, amagaron que en caso de no ser escuchados, las manifestaciones se extenderán a otros estados y por más días.
Empleados y jubilados del IMSS alistan protestas el 1 de octubre; estas son sus exigencias
Otra jornada de movilizaciones se realiza este viernes en el exterior de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Aguascalientes en donde los manifestantes portan mantas en donde se leen sus demandas, además de lanzar consignas.
¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?
Los trabajadores del IMSS y jubilados aseguran que la falta de insumos en hospitales y clínicas lleva años, y que las autoridades no resuelven este problema, por lo que algunas veces tienen que comprarlos de su propio sueldo.
Otra de las principales exigencias es que aumente su salario, ya que aseguran que actualmente perciben aproximadamente 7,900 pesos cuando el salario mínimo actual es de 9,582 pesos.
Ante estas situaciones, los inconformes solicitan a las autoridades y al representante sindical para que se establezca una mesa de diálogo y comenzar a ofrecer respuestas a sus demandas.
El jueves 25 de septiembre, los manifestantes bloquearon por más de cinco horas Circuito Interior, entre Diagonal Patriotismo y Avenida Constituyentes, desde donde rechazaron el incremento al salario tabular de 2.9%, y a pesar de que hubo representantes del Sindicato, los trabajadores y jubilados exigían la presencia de dirigentes, quienes sí podrían ayudar a resolver las problemáticas, según lo que comentaron a representantes de medios de comunicación.
¿Qué les han propuesto a los trabajadores del IMSS?
El Sindicato les propone a los integrantes un aumento salarial de 8.55%, el cual se distribuiría en 2.9%, 1.75 relacionado con la cláusula 157 (cuentas individuales) y 3.9% al concepto 11, que es un complemento salarial a las percepciones ordinarias.
Protestas el 1 de octubre del IMSS
Los inconformes provenían del Estado de México, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, entre otros, quienes marcharon desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Y ante la falta de presencia del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, decidieron obstruir el paso en Circuito Interior en ambos sentidos para exigir un incremento salarial del 10%, jubilación digna y la cancelación del incremento de la Clausula 157 de las Afores.
Ante ello, adelantaron una movilización para el próximo jueves 1 de octubre.
Los integrantes del IMSS aseguran que en caso de que no haya una respuesta, se sumarán a movilizaciones en entidades como Jalisco, Puebla y la Ciudad de México.