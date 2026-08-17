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México

¿Tu acta de nacimiento está mal? Cómo corregirla en línea y cuándo tendrás que ir al Registro Civil

Un error en el acta de nacimiento puede impedir que los mexicanos concluyan diversos trámites que requieren datos personales correctos y actualizados.
lun 17 agosto 2026 12:54 PM
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¿Cómo corregir un acta de nacimiento? Los casos en que se puede hacer en línea o en el Registro Civil
Los mexicanos que tengan algún error en sus actas de nacimiento pueden acudir a las oficinas del Registro Civil para solicitar la corrección. (Foto: IA / Chat GPT )

Si tu nombre es “María” y en el sistema aparece como “Ma” en el acta de nacimiento, tienes un acento mal colocado, el sexo está registrado de forma incorrecta o hay letras o fechas de nacimiento equivocadas, corregir esos datos es importante para evitar problemas al realizar otros trámites.

Los errores en nombres, apellidos o fechas de nacimiento del acta pueden generar retrasos u obstáculos al momento de acreditar tu identidad, por lo que lo recomendable es solicitar la corrección lo antes posible.

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El Gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, informó que uno de los objetivos del organismo es digitalizar por completo este tipo de trámites, para evitar que las personas tengan que viajar a su lugar de origen y esperar hasta 30 días para corregir su acta de nacimiento y después regresar.

Sin embargo, hay casos en los que todavía es necesario acudir de manera presencial a alguna oficina del Registro Civil de la entidad donde se realizó el registro de nacimiento.

Correcciones de actas

A nivel nacional, en la plataforma de miregistrocivil.gob.mx .

Corrección en el sistema, si es que tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes.

Si no aparece tu nombre completo.

Si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea.

Requisitos

  • Tener una cuenta en Llave MX.
  • Contar con la identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de conducir) del titular del acta a corregir, en formato pdf, jpg o png.
  • Contar con el acta del titular a corregir en formato digital pdf, jpg o png.

¿Cómo realizar el trámite?

  1. Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX.
  2. Ingresa la información del titular del acta a corregir.
  3. Sube el archivo de identificación oficial del titular y del acta a corregir.
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Correcciones de actas en la CDMX

Ingresar al siguiente enlace: https://correccionextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/ https://correccionextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/

Es importante puntualizar que en este enlace no se pueden realizar correcciones de otras entidades.

Tener alguno de los siguientes documentos:

  • INE
  • Pasaporte
  • Cédula Profesional
  • Tarjeta de Residencia

"En el caso de que solo sea un error en las actas digitales, es decir que son errores de captura, el trámite es una corrección de extracto, que se puede realizar en línea".

"En el apartado de corrección de registro de acta, o de manera presencial en el área de Corrección de Extracto de la Oficina Central con copia del acta a corregir. El trámite es gratuito y no se requiere cita", explicó el Registro Civil en la CDMX a Expansión.

¿En qué casos sí se debe acudir presencialmente?

En el caso de que los errores sean desde la primer acta, se trata de una corrección administrativa, y estás se atienden bajo cita, ya que el usuario debe presentar cierta documentación que el área les solicita dependiendo de los datos que se vayan a corregir, ellos al momento de asignarles cita por correo les envían la lista de documentos, una solicitud la fecha y horario en que deben presentarse.

Para agendar cita se debe enviar un correo a correccionactas.rc@cdmx.gob.mx solicitando la corrección que necesita.

La respuesta por parte del Registro Civil demora de 10 a 15 días hábiles.

El correo debe ser enviado en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Se debe adjuntar en el correo el acta a corregir escaneada en formato pdf.

En este caso, el trámite es solo para la CDMX.

Trámite gratuito

Angélica acudió a una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la CDMX para obtener su pasaporte; sin embargo, al momento de pasar con el encargado del trámite, éste le comentó que en la base de datos del acta de nacimiento, el lugar estaba mal, por lo que debía acudir a una oficina del Registro Civil para realizar la corrección del “extracto”.

“En lugar de nacimiento venía `Baja Ciudad de México´, lo cual no entendía por qué había sucedido si mi acta impresa decía Ciudad de México. Al no existir eso, me dijeron que debía verlo en el Registro Civil, por lo que perdí mi cita del pasaporte”.

“Una de las cosas que me preocupaba era el pago que ya había realizado para tener el pasaporte. Pero me informaron en ventanilla que tenía una validez de cinco años ese pago”, compartió a Expansión.

Angélica acudió a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén en la CDMX y se dirigió a la ventanilla de Corrección de Extractos con el acta que necesitaba el cambio y una identificación oficial.

“Para esta zona no se necesita una cita, solo te debes formar con los papeles y dar a saber cuál es el cambio que se debe realizar. En mi caso pusieron mi alcaldía y la ciudad en la que nací. El trámite fue gratuito y se reflejó el mismo día”, expresó.

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En Arcos de Belén los funcionarios le comentaron a Angélica que la corrección de extractos solo funciona para las personas que nacen en ese estado, “por lo que otras personas que sean foráneas no pueden hacer el trámite en CDMX y deben trasladarse a su ciudad de origen”.

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, afirmó el 18 de junio pasado, que situaciones como las que vivió Angélica ya podrían resolverse a través de la plataforma en línea con el objetivo de reducir los costos de transporte de los ciudadanos hacia sus lugares de origen.

Uno de los objetivos del Gobierno federal es digitalizar la mayoría de trámites, y con corte al 18 de junio de 2026, se tenían 5,594 trámites de la Administración Pública Federal, y se han simplificado 3,497 de éstos, lo que representa un avance de 60%, destacó en la Mañanera del Pueblo.

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Trámites CURP biométrica

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