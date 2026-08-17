¿Cómo corregir un acta de nacimiento? Los casos en que se puede hacer en línea o en el Registro Civil

Correcciones de actas en la CDMX

Ingresar al siguiente enlace: https://correccionextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/ https://correccionextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/

Es importante puntualizar que en este enlace no se pueden realizar correcciones de otras entidades.

Tener alguno de los siguientes documentos:

INE

Pasaporte

Cédula Profesional

Tarjeta de Residencia

"En el caso de que solo sea un error en las actas digitales, es decir que son errores de captura, el trámite es una corrección de extracto, que se puede realizar en línea".

"En el apartado de corrección de registro de acta, o de manera presencial en el área de Corrección de Extracto de la Oficina Central con copia del acta a corregir. El trámite es gratuito y no se requiere cita", explicó el Registro Civil en la CDMX a Expansión.

¿En qué casos sí se debe acudir presencialmente?

En el caso de que los errores sean desde la primer acta, se trata de una corrección administrativa, y estás se atienden bajo cita, ya que el usuario debe presentar cierta documentación que el área les solicita dependiendo de los datos que se vayan a corregir, ellos al momento de asignarles cita por correo les envían la lista de documentos, una solicitud la fecha y horario en que deben presentarse.

Para agendar cita se debe enviar un correo a correccionactas.rc@cdmx.gob.mx solicitando la corrección que necesita.

La respuesta por parte del Registro Civil demora de 10 a 15 días hábiles.

El correo debe ser enviado en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Se debe adjuntar en el correo el acta a corregir escaneada en formato pdf.

En este caso, el trámite es solo para la CDMX.

Trámite gratuito

Angélica acudió a una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la CDMX para obtener su pasaporte; sin embargo, al momento de pasar con el encargado del trámite, éste le comentó que en la base de datos del acta de nacimiento, el lugar estaba mal, por lo que debía acudir a una oficina del Registro Civil para realizar la corrección del “extracto”.

“En lugar de nacimiento venía `Baja Ciudad de México´, lo cual no entendía por qué había sucedido si mi acta impresa decía Ciudad de México. Al no existir eso, me dijeron que debía verlo en el Registro Civil, por lo que perdí mi cita del pasaporte”.

“Una de las cosas que me preocupaba era el pago que ya había realizado para tener el pasaporte. Pero me informaron en ventanilla que tenía una validez de cinco años ese pago”, compartió a Expansión.

Angélica acudió a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén en la CDMX y se dirigió a la ventanilla de Corrección de Extractos con el acta que necesitaba el cambio y una identificación oficial.

“Para esta zona no se necesita una cita, solo te debes formar con los papeles y dar a saber cuál es el cambio que se debe realizar. En mi caso pusieron mi alcaldía y la ciudad en la que nací. El trámite fue gratuito y se reflejó el mismo día”, expresó.