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“El Tanque”, lugarteniente de “El Mencho” y presunto contacto de “los amigos” de Andy López Beltrán, cae en Jalisco

Iván “N” fue señalado por Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amilcar Olán, como la persona que lo ayudaría a frenar las extorsiones contra proveedores de balasto destinados a obras del gobierno anterior.
mar 06 octubre 2026 08:15 AM
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Iván "N", "El Tanque", esposado junto a elementos de seguridad tras su captura.
Iván "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica. (Foto: SSP.)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván “N”, “El Tanque”, señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien presuntamente intervino para frenar extorsiones en contra de proveedores de balasto, a petición de Luis Alberto Olán Aparicio , hermano de Amilcar Olán, quien es amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que la detención se realizó en Zapopan, Jalisco.

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La detención de quien es señalado como lugarteniente del CJNG es una de las operaciones más relevantes realizadas por el gabinete de Seguridad, debido al perfil que las autoridades atribuyen al detenido. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones.

García Harfuch explicó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

En el despliegue participaron fuerzas especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y labores de investigación de agentes de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes ubicaron los movimientos de Iván “N” hasta lograr su localización.

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La relación con los Olán

El nombre de Iván “N” cobró relevancia en las últimas semanas luego de que notas periodísticas revelaran que presuntamente fue el contacto de Luis Alberto Olán para, a petición de su hermano Amílcar Olán, frenar las extorsiones en contra de proveedores de balasto para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Amilcar Olán, además de ser amigo de Andy López Beltrán , era uno de los principales proveedores de balasto para obras públicas.

En un audio se escucha a Luis Alberto Olán asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.

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Luis Alberto Olán, hermano de Jorge Amílcar Olán, señalado como enlace con el CJNG

La presunta relación fue confirmada por Amílcar, quien en otro audio también se refirió al contacto de su hermano con el líder criminal. “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dijo sobre el vínculo de Luis Alberto con "El Tanque".

¿Qué helicóptero fue derribado por “El Mencho”?

El secretario de Seguridad detalló que Iván “N” está relacionado con el ataque contra una aeronave de las Fuerzas Armadas ocurrido en 2015.

"También se le señala por su presunta participación en el ataque en contra de un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal", indicó.

La aeronave derribada era un helicóptero Eurocopter EC725 Super Cougar, matrícula 1009, de la Fuerza Aérea Mexicana, utilizado como parte de un operativo para detener a “El Mencho”. Durante ese episodio de violencia fue utilizado un lanzacohetes ruso antitanque RPG-7.

“El Tanque” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica.

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SSP CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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