La detención de quien es señalado como lugarteniente del CJNG es una de las operaciones más relevantes realizadas por el gabinete de Seguridad, debido al perfil que las autoridades atribuyen al detenido. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones.

García Harfuch explicó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

En el despliegue participaron fuerzas especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y labores de investigación de agentes de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes ubicaron los movimientos de Iván “N” hasta lograr su localización.



La relación con los Olán

El nombre de Iván “N” cobró relevancia en las últimas semanas luego de que notas periodísticas revelaran que presuntamente fue el contacto de Luis Alberto Olán para, a petición de su hermano Amílcar Olán, frenar las extorsiones en contra de proveedores de balasto para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Amilcar Olán, además de ser amigo de Andy López Beltrán , era uno de los principales proveedores de balasto para obras públicas.

En un audio se escucha a Luis Alberto Olán asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.