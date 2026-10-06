Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador , volvió a colocarse en la escena política al registrarse en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 9, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rumbo a las elecciones de 2027.
El regreso de Pío López Obrador: va por una diputación en Chiapas
El registro ocurre después de varios años en los que Pío mantuvo un perfil más discreto, particularmente tras la difusión en 2020 de videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, entonces operador político en Chiapas. En marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el cierre de la investigación electoral sobre esos hechos, al respaldar la resolución del INE de 2025.
En un video difundido en sus redes sociales, Pío López Obrador informó que solicitó su registro y aseguró que se someterá al resultado del proceso interno y a la decisión de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. También llamó a continuar con la organización del movimiento y a defender la soberanía del país.
“El pueblo pone y el pueblo quita, porque en Morena el pueblo es el que manda”, afirmó.
Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro país, pero sobre todo para hacer de México un país más humano, empático y fraterno con todos, pero sobre todos con los más necesitados. #ConElPuebloTodoSinElPuebloNada #AmorConAmorSePaga— Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026
El político señaló que Chiapas ha sido su hogar durante seis décadas y dijo que continuará recorriendo el territorio y manteniendo contacto directo con la población, casa por casa, siguiendo el método político que atribuyó a su hermano Andrés Manuel López Obrador.
¿Quién es Pío López Obrador?
Pío Lorenzo López Obrador nació en 1959 en Tepetitán, Tabasco, y desarrolló buena parte de su trayectoria política en Chiapas. En 1989 participó en la fundación del PRD, partido en el que también militó su hermano Andrés Manuel.
Años después participó en la construcción de Morena. En 2014, cuando el movimiento se consolidó como partido político, Pío tuvo a su cargo tareas de organización en Chiapas y coordinó estructuras correspondientes a los distritos electorales de la entidad.
Su relación con el actual movimiento de la llamada Cuarta Transformación no es reciente. En 2009 incluso fue candidato a diputado federal por el entonces distrito IX de Tuxtla Gutiérrez, aunque no obtuvo el triunfo. Ahora busca nuevamente una candidatura en esa misma zona, esta vez bajo las siglas de Morena.
¿Pío López Obrador recibió dinero en sobres amarillos?
Su trayectoria política quedó marcada por los videos difundidos en 2020, correspondientes a encuentros ocurridos en 2015 con David León Romero. En las grabaciones se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo.
El caso derivó en una investigación del INE para determinar si los recursos representaban aportaciones prohibidas o no reportadas para Morena. La autoridad electoral realizó diversas diligencias y solicitó información financiera para tratar de establecer el origen y destino de los recursos. En agosto de 2025 concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar las irregularidades denunciadas.
En marzo de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó esa determinación y rechazó los argumentos con los que se buscaba reabrir el expediente.
Pío había reconocido anteriormente en entrevista con Expansión Política que recibió dinero de David León y sostuvo que se trataba de aportaciones destinadas a actividades del movimiento, como gastos de gasolina, traslados y organización.
Dos amparos en semanas recientes
El regreso de Pío a la actividad política ocurre además mientras mantiene litigios relacionados con investigaciones ministeriales.
Este 6 de octubre se conoció que promovió un nuevo amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la demora para determinar si ejercerá acción penal dentro de una carpeta en la que aparece con calidad de víctima. Su defensa no reveló el contenido de la investigación ni la identidad de las personas involucradas debido a la reserva legal de las indagatorias.
El recurso se suma a otro amparo presentado en septiembre contra la Fiscalía General de la República, también relacionado con la presunta demora para definir el curso de una investigación en la que Pío figura como víctima.