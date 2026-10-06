El registro ocurre después de varios años en los que Pío mantuvo un perfil más discreto, particularmente tras la difusión en 2020 de videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, entonces operador político en Chiapas. En marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el cierre de la investigación electoral sobre esos hechos, al respaldar la resolución del INE de 2025.

En un video difundido en sus redes sociales, Pío López Obrador informó que solicitó su registro y aseguró que se someterá al resultado del proceso interno y a la decisión de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. También llamó a continuar con la organización del movimiento y a defender la soberanía del país.

“El pueblo pone y el pueblo quita, porque en Morena el pueblo es el que manda”, afirmó.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro país, pero sobre todo para hacer de México un país más humano, empático y fraterno con todos, pero sobre todos con los más necesitados. #ConElPuebloTodoSinElPuebloNada #AmorConAmorSePaga — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026



El político señaló que Chiapas ha sido su hogar durante seis décadas y dijo que continuará recorriendo el territorio y manteniendo contacto directo con la población, casa por casa, siguiendo el método político que atribuyó a su hermano Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Pío López Obrador?

Pío Lorenzo López Obrador nació en 1959 en Tepetitán, Tabasco, y desarrolló buena parte de su trayectoria política en Chiapas. En 1989 participó en la fundación del PRD, partido en el que también militó su hermano Andrés Manuel.

Años después participó en la construcción de Morena. En 2014, cuando el movimiento se consolidó como partido político, Pío tuvo a su cargo tareas de organización en Chiapas y coordinó estructuras correspondientes a los distritos electorales de la entidad.

Su relación con el actual movimiento de la llamada Cuarta Transformación no es reciente. En 2009 incluso fue candidato a diputado federal por el entonces distrito IX de Tuxtla Gutiérrez, aunque no obtuvo el triunfo. Ahora busca nuevamente una candidatura en esa misma zona, esta vez bajo las siglas de Morena.