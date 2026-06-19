El INE exonera a Martín López Obrador y a Morena por presuntas aportaciones prohibidas

En el caso de “Martinazo”, el hermano menor del exmandatario, en casi cinco años desde que el INE abrió la investigación nunca pudo ser localizado en ninguno de sus seis domicilios registrados, ni por correo electrónico, por lo que nunca explicó el motivo por el que recibió los recursos.

Sin embargo el 26 de enero pasado la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), a donde también fue acusado, determinó el no ejercicio de la acción penal y por esa razón negó al INE la realización de diversas diligencias.

Con esa conclusión y sus propias diligencias en tanto, el INE concluyó que el video de esas entregas no generó certeza para seguir adelante en la investigación.

“Con dicha prueba técnica no resulta proclive inferir tales circunstancias de modo, tiempo y lugar, toda vez que dicha información difundida presenta ausencia de sustento fáctico”, indica la resolución del Instituto.

“No es posible determinar —al menos de forma indiciaria— cómo y de qué manera dicho recurso económico entregado por David Eduardo a Martín Jesús apoya al financiamiento del partido Morena, pues del contenido audiovisual presentado como medio de prueba no resulta admisible llegar a esa confirmación”, asentó.

No hallan nada en cuentas bancarias

La querella inició en 2021 a raíz de un video difundido en el medio LatinUS, en el que se evidenció la entrega de dinero de León al pariente del ahora expresidente –mismo modus operandi que en el caso de Pío López Obrador-.

En ambos casos, el aportante, David León, afirmó que era “para el movimiento”.

Fue el senador de Acción Nacional (PAN) Juan Antonio Martín del Campo el que presentó las denuncias y pidió al INE sancionar a los involucrados y a Morena por recibir en 2015 recursos de un ente prohibido y por fuera del sistema financiero.