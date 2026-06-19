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El INE exonera a Martín López Obrador y a Morena por presuntas aportaciones prohibidas

Martín Jesús López Obrador, “Martinazo”, se negó a responder ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las presuntas aportaciones irregulares que recibió en efectivo.
vie 19 junio 2026 08:39 PM
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Martín López Obrador
El video del hermano del ahora expresidente fue difundido por el periodista Carlos Loret de Mola. (Imagen: Especial )

Martín Jesús López Obrador, “Martinazo”, fue exonerado por el Instituto Nacional Electoral (INE), al declarar infundado el procedimiento de investigación por presuntas aportaciones prohibidas a las campañas de Morena en 2015.

Este es el segundo hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador que fue grabado por el exfuncionario David León mientras recibía dinero en efectivo; el primero fue Pío, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya absolvió en definitiva.

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En el caso de “Martinazo”, el hermano menor del exmandatario, en casi cinco años desde que el INE abrió la investigación nunca pudo ser localizado en ninguno de sus seis domicilios registrados, ni por correo electrónico, por lo que nunca explicó el motivo por el que recibió los recursos.

Sin embargo el 26 de enero pasado la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), a donde también fue acusado, determinó el no ejercicio de la acción penal y por esa razón negó al INE la realización de diversas diligencias.

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Con esa conclusión y sus propias diligencias en tanto, el INE concluyó que el video de esas entregas no generó certeza para seguir adelante en la investigación.

“Con dicha prueba técnica no resulta proclive inferir tales circunstancias de modo, tiempo y lugar, toda vez que dicha información difundida presenta ausencia de sustento fáctico”, indica la resolución del Instituto.

“No es posible determinar —al menos de forma indiciaria— cómo y de qué manera dicho recurso económico entregado por David Eduardo a Martín Jesús apoya al financiamiento del partido Morena, pues del contenido audiovisual presentado como medio de prueba no resulta admisible llegar a esa confirmación”, asentó.

No hallan nada en cuentas bancarias

La querella inició en 2021 a raíz de un video difundido en el medio LatinUS, en el que se evidenció la entrega de dinero de León al pariente del ahora expresidente –mismo modus operandi que en el caso de Pío López Obrador-.

En ambos casos, el aportante, David León, afirmó que era “para el movimiento”.

Fue el senador de Acción Nacional (PAN) Juan Antonio Martín del Campo el que presentó las denuncias y pidió al INE sancionar a los involucrados y a Morena por recibir en 2015 recursos de un ente prohibido y por fuera del sistema financiero.

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Durante estos años Morena aseguró que no recibió recursos y pidió cerrar el caso, pues ya prescribieron las presuntas anomalías, mientras que León advirtió afectaciones personales por mantenerse abierto el caso, por lo que también pidió cerrarlo.

De acuerdo al expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera informó al INE que David Eduardo León Romero “no cuenta con reportes inusuales”.

Aunque la denuncia fue precisamente la entrega y recepción de dinero en efectivo, lo que impide seguir su huella en el sistema financiero y conocer el origen y destino de los recursos, la investigación del INE revisó las transacciones bancarias para determinar que entre los dos señalados no hubo intercambio de dinero vía banco.

Cuentas Bancarias de Martin López Obrador y David León que fueron investigadas por el INE.
Cuentas Bancarias de Martin López Obrador y David León que fueron investigadas por el INE. (Foto: Captura de pantalla del dictamen por el que se exoneró a Martín, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador)

Se revisaron siete cuentas bancarias del hermano del expresidente y 141 estados de cuenta en tres diferentes Instituciones Bancarias; y de David León ocho cuentas bancarias, 370 estados de cuenta en cinco diferentes Instituciones Bancarias.

En ellas “no se detectó alguna actividad (ni siquiera indicio) que se relacionara con la entrega, transferencia y/o envío de recursos económicos provenientes de León Romero a López Obrador, ni por el contrario, se detectaron flujos de recursos con un destino electoral, particularmente al partido Morena a nivel nacional como en el ámbito local”, de acuerdo con el INE.

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AMLO Morena INE

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