Pío López Obrador reaparece tras cierre de su caso; ''videos de Latinus fueron montaje mediático'', dice

''Se reconoció la inexistencia para configurar la infracción. Esta es la tercera ocasión en que autoridades federales concluyen que no he cometido falta administrativa ni delito alguno'', dijo Pío en un video difundido en redes sociales.

''Las pruebas de la Fiscalía especializada en materia demostraron que los videos difundidos por Latinus presentaban alteraciones de edición, cortes de continuidad, desfases y subtítulos engañosos'', indicó.

Según él, el trabajo de Latinus carece de rigor y de valor periodístico.

''Vulneraron mi reputación y dignidad. No soy corrupto, nunca he cometido ninguna falta ni delito alguno. La justicia lo demuestra'', indicó.

Tercera resolución de las autoridades autónomas e independientes acerca del vil montaje mediático de los videos difundidos en Latinus por Carlos Loret. pic.twitter.com/yez0jnZKCg — Pío López Obrador. (@piochiapas) March 19, 2026

En 2022, Pío López Obrador concedió una entrevista a Expansión Política, donde aceptó haber recibido “aportaciones para el movimiento” en 2015 de manos de David León.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó ayer el cierre de la investigación en contra de Pío López Obrador y David León, quienes protagonizaron videos en los que el primero recibió dinero en efectivo del segundo.

Con proyecto de la magistrada Mónica Soto, el Tribunal rechazó alegatos del Partido Acción Nacional (PAN) y determinó respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre no continuar con el caso de Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión no fue antecedida por ninguna discusión en el Tribunal.

En agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no halló elementos de prueba contundentes para determinar que el dinero en efectivo que recibió en sobres amarillos Pío López Obrador sirvió para financiar de forma ilícita campañas de Morena, partido fundado por su hermano Andrés Manuel López Obrador.

Durante la indagatoria, los consejeros electorales recibieron los videos difundidos por el medio Latinus en 2020 en los que se ve a Pío tomando dinero de manos de David León, quien formó parte del gobierno federal de López Obrador.