Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro reabren hoy: dan $5,800 bimestrales a estudiantes

A través de redes sociales, el funcionario federal explicó que en el caso de los jóvenes que deseen acceder a la Beca gertrudis Sánchez, ésta no tiene problemas y se podrá hacer la solicitud hasta el próximo 9 de octubre.

¿Cómo hacer el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para realizar el registro por primera vez a cualquiera de las Becas para el Bienestar, las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX .

Si ya cuentan con ella, deberán ingresar al portal correspondiente y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”; quienes aún no tengan una cuenta podrán crearla mediante la opción “Crear cuenta Llave MX”.

En caso de requerir asesoría para obtenerla o enfrentar algún incidente durante el proceso, podrán comunicarse al 079, disponible todos los días, las 24 horas.

Para este apoyo el registro estará abierto del 18 al 1 de octubre a través del portal oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ .

Esta beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias .

Requisitos para acceder a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada.

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior prioritaria o susceptible de atención. Consulta las instituciones aquí .

Haber concluido la primaria o secundaria en una escuela prioritaria.

No recibir otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Documentos para hacer el registro

Información personal.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono.

Información de domicilio.