Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro reabren hoy: dan $5,800 bimestrales a estudiantes

La página del registro tuvo intermitencias por lo que el Gobierno federal decidió ampliar la fecha del registro para quienes aspiren a una beca del Bienestar.
jue 01 octubre 2026 08:43 AM
Añadir Expansión Política en Google
Tres jóvenes, una con playera color vino y dos con color gris, sostienen documentos en sus manos.jpg
Los estudiantes de escuelas públicas de educación media y superior pueden acceder a los apoyos económicos que otorga el Gobierno federal. (Foto: Facebook Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar )

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que se amplió la fecha para que los estudiantes de educación media superior y superior que estén realizando su trámite para acceder a la Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo podrán hacer hasta este 1 de octubre.

La medida se tomó después de que ante un amplio número de solicitudes la página tuvo intermitencias, por lo que se desactivó por algunas horas del 30 de septiembre, cuando era la fecha límite.

Publicidad

A través de redes sociales, el funcionario federal explicó que en el caso de los jóvenes que deseen acceder a la Beca gertrudis Sánchez, ésta no tiene problemas y se podrá hacer la solicitud hasta el próximo 9 de octubre.

¿Cómo hacer el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para realizar el registro por primera vez a cualquiera de las Becas para el Bienestar, las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX .

Si ya cuentan con ella, deberán ingresar al portal correspondiente y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”; quienes aún no tengan una cuenta podrán crearla mediante la opción “Crear cuenta Llave MX”.

En caso de requerir asesoría para obtenerla o enfrentar algún incidente durante el proceso, podrán comunicarse al 079, disponible todos los días, las 24 horas.

Para este apoyo el registro estará abierto del 18 al 1 de octubre a través del portal oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ .

Esta beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias .

Requisitos para acceder a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

  • Ser estudiante de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada.
  • Haber concluido la primaria o secundaria en una escuela prioritaria.
  • No recibir otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Documentos para hacer el registro

  • Información personal.
  • CURP.
  • Correo electrónico.
  • Teléfono.
  • Información de domicilio.

  • Cuestionario de solicitud.
Publicidad

¿Cuánto da la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El Gobierno federal otorga 5,800 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar hasta por un máximo de 45 meses o 55 si eres estudiante de Medicina siempre que cumplas con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.

En este periodo no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional.

Leer más:

Seis mujeres y tres hombres sentados alrededor de una mesa color vino, en medio hay papeles, folders y plumas.jpg
México

Últimos días para registrarte a las Becas del Bienestar en educación media y superior

¿Hay registro para la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro?

A través de sus páginas oficiales, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro informó que la fecha de apertura de postulaciones se dará a conocer a través de los medios oficiales del Programa.

“Le recomendamos mantenerse pendiente de las actualizaciones que se publiquen en nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Instagram, TikTok y X, donde nos encuentra como @JovConFuturo. A través de estos canales podrá consultar oportunamente la información sobre las próximas aperturas”, se lee en la página de Facebook.

Publicidad

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, brindándoles la oportunidad de capacitarse en un centro de trabajo, como empresas, talleres, tiendas, negocios u otras unidades económicas.

El apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para este año es de 9,582 pesos y acceso a seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un período de hasta 12 meses.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad