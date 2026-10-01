Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro reabren hoy: dan $5,800 bimestrales a estudiantes

A través de redes sociales, el funcionario federal explicó que en el caso de los jóvenes que deseen acceder a la Beca gertrudis Sánchez, ésta no tiene problemas y se podrá hacer la solicitud hasta el próximo 9 de octubre.
¿Cómo hacer el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?
Para realizar el registro por primera vez a cualquiera de las Becas para el Bienestar, las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX .
Si ya cuentan con ella, deberán ingresar al portal correspondiente y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”; quienes aún no tengan una cuenta podrán crearla mediante la opción “Crear cuenta Llave MX”.
En caso de requerir asesoría para obtenerla o enfrentar algún incidente durante el proceso, podrán comunicarse al 079, disponible todos los días, las 24 horas.
Para este apoyo el registro estará abierto del 18 al 1 de octubre a través del portal oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ .
Esta beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias .
Requisitos para acceder a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
- Ser estudiante de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada.
- Haber concluido la primaria o secundaria en una escuela prioritaria.
- No recibir otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.
Documentos para hacer el registro
- Información de domicilio.
- Cuestionario de solicitud.