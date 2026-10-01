Huracán Rachel ya es categoría 2: qué estados enfrentarán la lluvia, el viento y el oleaje más intensos

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 durante la madrugada de este jueves 1 de octubre mientras avanza por el océano Pacífico, según el Servicio Meteorológico Nacional . Su circulación ya influye en el clima de distintos estados de México, con efectos que no se limitan a la lluvia.
Conoce cuál es su trayectoria y qué estados serán los más afectados por los vientos, lluvias y oleaje intenso.
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Trayectoria del huracán Rachel y cuál es su intensidad
A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, utilizada para clasificar a los huracanes de acuerdo con la intensidad de sus vientos.
Su centro se ubicaba a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Los vientos máximos sostenidos alcanzaban 155 km/h, mientras que las rachas llegaban a 195 km/h. El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 km/h.
Estos estados enfrentarán las lluvias, el viento y el oleaje más intensos
Los efectos más directos de Rachel se concentrarán en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, aunque la intensidad cambia dependiendo de la zona.
- Baja California Sur: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur; vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en la costa sur y oleaje de 4 a 6 metros
- Sinaloa: precipitaciones muy fuertes en el centro y sur; rachas de 40 a 60 km/h en la costa y olas de 3 a 4 metros
- Nayarit: lluvias muy fuertes, rachas costeras de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros
- Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste, acompañadas por rachas de 40 a 60 km/h en la costa y olas de 3 a 4 metros.
Por altura del oleaje y velocidad del viento, Baja California Sur tendrá las condiciones marítimas más severas vinculadas directamente con el huracán.
Más al sur también se esperan olas de 2 a 3 metros en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades, sin embargo, el tiempo estará influido por una combinación de fenómenos y no exclusivamente por Rachel.
Las lluvias intensas también alcanzarán otras regiones de México este 1 de octubre
Rachel no explica por sí solo el temporal previsto para el resto del país. El sistema frontal número 1, canales de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y la onda tropical número 42 también influirán en las condiciones de este jueves.
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Las precipitaciones más intensas, de 75 a 150 milímetros, se esperan en:
Con acumulados de 50 a 75 milímetros, también habrá lluvias muy fuertes en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Para Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Colima, Tabasco y Yucatán se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que Sonora y Chihuahua tendrán intervalos de chubascos.
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Algunas tormentas pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizo. Además, las rachas de viento iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.