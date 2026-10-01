Huracán Rachel ya es categoría 2: qué estados enfrentarán la lluvia, el viento y el oleaje más intensos

Trayectoria del huracán Rachel y cuál es su intensidad

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, utilizada para clasificar a los huracanes de acuerdo con la intensidad de sus vientos.



(Servicio Meteorológico Nacional)

Su centro se ubicaba a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Los vientos máximos sostenidos alcanzaban 155 km/h, mientras que las rachas llegaban a 195 km/h. El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

Estos estados enfrentarán las lluvias, el viento y el oleaje más intensos

Los efectos más directos de Rachel se concentrarán en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, aunque la intensidad cambia dependiendo de la zona.

- Baja California Sur: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur; vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en la costa sur y oleaje de 4 a 6 metros

- Sinaloa: precipitaciones muy fuertes en el centro y sur; rachas de 40 a 60 km/h en la costa y olas de 3 a 4 metros

- Nayarit: lluvias muy fuertes, rachas costeras de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros

- Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste, acompañadas por rachas de 40 a 60 km/h en la costa y olas de 3 a 4 metros.

Por altura del oleaje y velocidad del viento, Baja California Sur tendrá las condiciones marítimas más severas vinculadas directamente con el huracán.

Más al sur también se esperan olas de 2 a 3 metros en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades, sin embargo, el tiempo estará influido por una combinación de fenómenos y no exclusivamente por Rachel.

Las lluvias intensas también alcanzarán otras regiones de México este 1 de octubre

Rachel no explica por sí solo el temporal previsto para el resto del país. El sistema frontal número 1, canales de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y la onda tropical número 42 también influirán en las condiciones de este jueves.