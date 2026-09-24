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México

Últimos días para registrarte a las Becas del Bienestar en educación media y superior

Los jóvenes deben realizar el trámite si desean ser beneficiarios de alguna de las becas que ofrece el Gobierno federal. La fecha límite está por llegar.
jue 24 septiembre 2026 09:22 AM
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Seis mujeres y tres hombres sentados alrededor de una mesa color vino, en medio hay papeles, folders y plumas.jpg
Los jóvenes tiene que presentar una serie de documentos para solicitar su inscripción a las distintas becas del Bienestar que ofrece el Gobierno federal. (Foto: https://www.gob.mx/sep )

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que continúa el registro para los jóvenes que deseen obtener alguna de las Becas del Bienestar que ofrece el Gobierno federal, cuyo objetivo principal es que continúen sus estudios.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que el registro lo pueden hacer para el ciclo escolar 2026-2027 de estudiantes de Educación Media Superior y Superior que no cuenten con una Beca para el Bienestar, con el propósito de contribuir a la permanencia de las y los jóvenes en el bachillerato y las universidades.

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¨Las Becas para el Bienestar son uno de los principales programas sociales de la Presidenta de México, para que las y los jóvenes permanezcan en las escuelas, continúen sus estudios y cumplan sus sueños. Porque nadie debe dejar la escuela por motivos económicos”, se informó en un comunicado de la SEP.

El registro está abierto desde el 17 de septiembre y continuará hasta el miércoles 30.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los jóvenes que deseen obtener la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, a través de la página oficial www.becabenitojuarez.gob.mx . Esta beca otorga un apoyo de 1, 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que comprende el año lectivo a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato.

Actualmente, esta beca beneficia a 4 millones 162,377 alumnas y alumnos, con un monto total ejercido de más de 23 mil 731,481 millones de pesos.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para este apoyo el registro estará abierto del 18 al 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ .

Esta beca otorga un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias .

Beca Gertrudis Bocanegra

En el caso de los estudiantes universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, de hasta 29 años cumplidos, el registro para obtenerla estará abierto del 21 al 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/ .

El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte, hasta por 40 meses, y actualmente beneficia a 55 mil 924 alumnas y alumnos, con una inversión social de 318 millones 766, 800 pesos.

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¿Cómo realizar el registro?

Para realizar el registro por primera vez a cualquiera de las Becas para el Bienestar, las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX .

Si ya cuentan con ella, deberán ingresar al portal correspondiente y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”; quienes aún no tengan una cuenta podrán crearla mediante la opción “Crear cuenta Llave MX”.

En caso de requerir asesoría para obtenerla o enfrentar algún incidente durante el proceso, podrán comunicarse al 079, disponible todos los días, las 24 horas.

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Además de la solicitud en línea, los aspirantes a beneficiarios deben acudir a las asambleas que se realicen en los planteles escolares donde estudian y a donde acudirán los Servidores de la Nación con el objetivo de aclarar dudas. También se detallará los documentos que deberán presentar, el monto de la beca y las etapas posteriores a la solicitud.

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Presupuesto para becas en 2027

Dentro del Paquete Económico 2027 , el Gobierno plantea destinar la Beca para Estudiantes de Nivel Superior 11.5 millones de pesos adicionales, y al programa Jóvenes Escribiendo El Futuro se le asignarían solo 3.4 millones de pesos más que en 2026.

El proyecto de presupuesto del próximo año considera 6.8 millones de pesos adicionales para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Con información de Dulce Soto

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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