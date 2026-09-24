Últimos días para registrarte a las Becas del Bienestar en educación media y superior

¨Las Becas para el Bienestar son uno de los principales programas sociales de la Presidenta de México, para que las y los jóvenes permanezcan en las escuelas, continúen sus estudios y cumplan sus sueños. Porque nadie debe dejar la escuela por motivos económicos”, se informó en un comunicado de la SEP.

El registro está abierto desde el 17 de septiembre y continuará hasta el miércoles 30.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los jóvenes que deseen obtener la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, a través de la página oficial www.becabenitojuarez.gob.mx . Esta beca otorga un apoyo de 1, 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que comprende el año lectivo a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato.

Actualmente, esta beca beneficia a 4 millones 162,377 alumnas y alumnos, con un monto total ejercido de más de 23 mil 731,481 millones de pesos.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para este apoyo el registro estará abierto del 18 al 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/ .

Esta beca otorga un apoyo de 5, 800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias .

Beca Gertrudis Bocanegra

En el caso de los estudiantes universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, de hasta 29 años cumplidos, el registro para obtenerla estará abierto del 21 al 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/ .

El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte, hasta por 40 meses, y actualmente beneficia a 55 mil 924 alumnas y alumnos, con una inversión social de 318 millones 766, 800 pesos.