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México

Becas del Bienestar que se pagarán a partir de este 3 agosto

Julio León Trujillo informó sobre los pagos de las diferentes becas del Bienestar que beneficia a estudiantes de distintos grados escolares con el objetivo de evitar el rezago educativo.
lun 03 agosto 2026 09:51 AM
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Calendario de las becas Bienestar: el pago de la Rita Cetina, Benito Juárez y otras empieza este 3 de agosto
Los estudiantes de educación media y superior, al igual que los de educación básica en el país, reciben apoyos económicos en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: Víctor Lamoyi/Facebook)

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que a partir de este lunes 3 de agosto, miles de beneficiarios de distintos grados tanto de educación básica, media superior y superior recibirán su apoyo económico con base a un calendario de acuerdo al primer apellido de su nombre.

“Hoy también todos los estudiantes de secundarias públicas reciben la beca Rita Cetina, de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales si existe solo un hijo al interior de la familia, si hay hijos adicionales reciben 700 pesos por cada hijo adicional”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

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Calendario de la beca Rita Cetina

La dispersión del pago único es de 2,500 pesos con el objetivo de que los padres de familia y tutores lo destinen al pago de útiles escolares y uniformes para estudiantes de escuelas primarias.

Se recomienda a los beneficiarios de las distintas becas a estar atentos a los canales oficiales con el objetivo de conocer la fecha exacta del depósito.

Lunes 3 de agosto A-B

Martes 4 de agosto C

Miércoles 5 de agosto D-E-F

Jueves 6 de agosto G

Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L

Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hay depósitos

Lunes 10 de agosto M

Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto R

Jueves 13 de agosto S

Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z

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Calendario del pago de la beca para estudiantes de primarias de escuelas públicas del país. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube del Gobierno de México )

Leer más:

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México

¿Quiénes reciben el pago de la beca Rita Cetina este 3 de agosto? Consulta si te toca cobrar

Beca Benito Juárez

“Hoy todos los estudiantes de educación reciben la Beca Benito Juárez y cada día se fortalecen más las becas de educación superior Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro”, destacó el funcionario federal.

Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos inscritas e inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público.

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Además, Julio León Trujillo presentó un corte de caja sobre el número de beneficiarios y la inversión para alcanzar la meta de 22 millones de estudiantes en 2026.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

De esta beca hay, hasta el momento, 414,000 beneficiarios que reciben 5,800 pesos bimestrales.

Esta beca está dirigida a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se dirige a estudiantes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria, que actualmente se encuentren inscritas o inscritos en alguna de las universidades con las siguientes características:

  • Universidades Interculturales
  • Escuelas Normales Indígenas
  • Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural
  • Escuelas Normales Rurales
  • Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
  • Universidad de la Salud de la Ciudad de México
  • Universidad de la Salud del estado de Puebla
  • Universidad de Lenguas Indígenas de México
  • Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Beca Gertudris Bocanegra

De esta beca hay hasta el momento 55,924 beneficiarios debido a que arrancó en Michoacán; se trata de un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales para transporte a estudiantes de universidades públicas.

“De la Beca Gertrudis Sánchez, como hasta el momento solo se ha emitido en Michoacán; cabe destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó que para el próximo ciclo escolar se extenderá a los estados de Zacatecas y Chiapas para tener una mayor cobertura y alcance para estudiantes universitarios”, detalló el funcionario federal.

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Entrega de tarjetas

Julio Trujillo destacó que se continúa con la entrega de tarjetas del banco del Bienestar en donde se realizan las dispersiones económicas, por lo que las personas pueden acudir a los módulos a recogerla, además de que hay situaciones como personas que por enfermedad no pueden ir a recogerla, los servidores de la Nación acuden a los domicilios a entregarlas.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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