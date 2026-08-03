Calendario de las becas Bienestar: el pago de la Rita Cetina, Benito Juárez y otras empieza este 3 de agosto

Calendario de la beca Rita Cetina

La dispersión del pago único es de 2,500 pesos con el objetivo de que los padres de familia y tutores lo destinen al pago de útiles escolares y uniformes para estudiantes de escuelas primarias.

Se recomienda a los beneficiarios de las distintas becas a estar atentos a los canales oficiales con el objetivo de conocer la fecha exacta del depósito.

Lunes 3 de agosto A-B

Martes 4 de agosto C

Miércoles 5 de agosto D-E-F

Jueves 6 de agosto G

Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L

Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hay depósitos

Lunes 10 de agosto M

Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto R

Jueves 13 de agosto S

Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z

Calendario del pago de la beca para estudiantes de primarias de escuelas públicas del país. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube del Gobierno de México )

Beca Benito Juárez

“Hoy todos los estudiantes de educación reciben la Beca Benito Juárez y cada día se fortalecen más las becas de educación superior Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro”, destacó el funcionario federal.

Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos inscritas e inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público.