Calendario de las becas Bienestar: el pago de la Rita Cetina, Benito Juárez y otras empieza este 3 de agosto

Además, Julio León Trujillo presentó un corte de caja sobre el número de beneficiarios y la inversión para alcanzar la meta de 22 millones de estudiantes en 2026.
Jóvenes Escribiendo el Futuro
De esta beca hay, hasta el momento, 414,000 beneficiarios que reciben 5,800 pesos bimestrales.
Esta beca está dirigida a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.
La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se dirige a estudiantes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria, que actualmente se encuentren inscritas o inscritos en alguna de las universidades con las siguientes características:
- Universidades Interculturales
- Escuelas Normales Indígenas
- Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural
- Escuelas Normales Rurales
- Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
- Universidad de la Salud de la Ciudad de México
- Universidad de la Salud del estado de Puebla
- Universidad de Lenguas Indígenas de México
- Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria
Beca Gertudris Bocanegra
De esta beca hay hasta el momento 55,924 beneficiarios debido a que arrancó en Michoacán; se trata de un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales para transporte a estudiantes de universidades públicas.
“De la Beca Gertrudis Sánchez, como hasta el momento solo se ha emitido en Michoacán; cabe destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó que para el próximo ciclo escolar se extenderá a los estados de Zacatecas y Chiapas para tener una mayor cobertura y alcance para estudiantes universitarios”, detalló el funcionario federal.