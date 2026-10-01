El dilema de los hogares mexicanos: la población mayor se dispara y los cuidadores profesionales no alcanzan

El documento estima que la población de 65 años o más pasará de 9% a 18.1% para 2050. La rapidez de esta transición demográfica deja a los países de la región con poco margen para adaptar sus sistemas de salud, infraestructura y esquemas de financiamiento a una población que demandará más atención médica y cuidados de largo plazo.

En México, el desafío se combina con un gasto en salud equivalente a 6.1% del PIB, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (6.5%) y de la OCDE (9.3%), a lo que se suma la escasez de personal médico y cuidadores profesionales y las dificultades para atender enfermedades crónicas.

Este escenario puede aumentar la dependencia de los adultos mayores y trasladar una mayor presión hacia las familias, los servicios de salud y las finanzas públicas. Por ello, especialistas en salud pública advierten que el país debe anticiparse a las necesidades que plantea la estructura demográfica proyectada para 2050.

“El reto aquí en México no solo es tener más médicos o más hospitales, sino preguntarnos quién va a cuidar a las personas mayores cuando exista esa alta demanda, quién va a cuidar a los pacientes que estén en su casa y no puedan salir, y dónde van a terminar cayendo estos costos”, señala Sonia López, especialista en Medicina Preventiva.

Escasez de personal médico

Uno de los desafíos estructurales más complejos para los sistemas de atención médica en América Latina y el Caribe que plantea la OCDE es la escasez de personal de salud. México cuenta con 2.5 y 2.6 médicos por cada 1,000 habitantes, pero el promedio de la OCDE es de 3.6.