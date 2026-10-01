¿Cuándo sale ‘Pueblo’, el nuevo libro de AMLO? De qué trata, dónde comprarlo y cuál será su precio

¿Dónde comprar el nuevo libro de AMLO?

El exmandatario federal explicó que entregó el manuscrito original a la imprenta un mes atrás y que la obra estará disponible comercialmente a través de Editorial Planeta, que es regularmente la casa que ha publicado sus libros.

Actualmente no existe una fecha oficial de publicación ni un costo anunciado para el libro por parte de Editorial Planeta, aunque el exmandatario confirmó que ya entregó el manuscrito y estará disponible en librerías próximamente.

Además de ponerse a la venta en las principales librerías del país como Gandhi, Sanborns, Gonvill, BuscaLibre, Amazon, entre otras, una vez que se libere el tiraje, o a través de la pagina oficial de Editorial Planeta .

Por el momento, tampoco hay un precio oficial publicado.

¿De qué trata el libro Grandeza de AMLO?

En su anterior libro “Grandeza” que dio a conocer igual en un video a través de redes sociales, abarca las civilizaciones antiguas del país.

"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes les envío un abrazo con todo mi corazón", dijo el expresidente sobre su texto de más de 600 páginas .