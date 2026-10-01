¿Cuándo sale ‘Pueblo’, el nuevo libro de AMLO? De qué trata, dónde comprarlo y cuál será su precio

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció de manera sorpresiva a través de un video en redes sociales para presentar su más reciente libro “Pueblo”, en donde hace una análisis histórico sobre diferentes etapas por las que ha atravesado el país. También aprovechó para mostrar su postura sobre diferentes temas como la estrategia de Estados Unidos y su combate a las drogas, el uso de las redes sociales, los medios de comunicación, entre otros.
El exlíder de Morena también cuestionó el papel que realizaron los expresidentes como, Felipe Calderón y Vicente Fox, además de ofrecer algunos detalles sobre su nueva obra.
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En su mensaje desde Palenque, Andrés Manuel López Obrador detalla los siguientes aspectos sobre su libro 'Pueblo':
Durante la grabación de una hora y veinte minutos, el exlíder de Morena refirió que consta de 10 capítulos que abordan las siguientes etapas históricas:
1.- La Independencia.
2.- Liberales y conservadores (donde trata la invasión estadounidense).
3.- La Reforma juarista y la defensa frente a la invasión francesa.
4.- El Porfiriato.
5.- El Maderismo.
6.- Los caudillos de la Revolución (Carranza, Obregón y Calles).
7.- El Cardenismo.
8.- Los presidentes postrevolucionarios (desde Ávila Camacho hasta López Portillo).
9.- El "neoporfirismo prianista" (los seis sexenios de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto).
10.- La Cuarta Transformación, capítulo dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
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¿Dónde comprar el nuevo libro de AMLO?
El exmandatario federal explicó que entregó el manuscrito original a la imprenta un mes atrás y que la obra estará disponible comercialmente a través de Editorial Planeta, que es regularmente la casa que ha publicado sus libros.
Actualmente no existe una fecha oficial de publicación ni un costo anunciado para el libro por parte de Editorial Planeta, aunque el exmandatario confirmó que ya entregó el manuscrito y estará disponible en librerías próximamente.
Además de ponerse a la venta en las principales librerías del país como Gandhi, Sanborns, Gonvill, BuscaLibre, Amazon, entre otras, una vez que se libere el tiraje, o a través de la pagina oficial de Editorial Planeta .
Por el momento, tampoco hay un precio oficial publicado.
En su anterior libro “Grandeza” que dio a conocer igual en un video a través de redes sociales, abarca las civilizaciones antiguas del país.
"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes les envío un abrazo con todo mi corazón", dijo el expresidente sobre su texto de más de 600 páginas .
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¿Cuántos libros ha escrito AMLO?
Durante toda su carrera ha escrito 21 libros contando a "Pueblo". Bajo Editorial Planeta ha publicado los siguientes títulos: El poder en el trópico (2015); Catarino Erasmo Garza Rodríguez (2016); Oye, Trump (2017), 2018 La salida (2017), Hacia una economía moral (2019), A la mitad del camino (2021), ¡Gracias! (2024), Grandeza (2025) y Pueblo (2026).