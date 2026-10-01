Guante blanco: el papel oculto del Batallón Olimpia en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968

¿Qué fue el Batallón Olimpia de 1968?

El Batallón Olimpia fue un grupo especial integrado por elementos del Ejército Mexicano y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que operó durante el movimiento estudiantil de 1968, de acuerdo con la recopilación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque la versión oficial señalaba que había sido creado para reforzar la seguridad de las instalaciones durante los Juegos Olímpicos de México 1968, que se celebran del 12 al 27 de octubre, su participación en el operativo del 2 de octubre en Tlatelolco lo convirtió en una pieza central de la represión.

Una de sus principales características fue que sus integrantes operaban vestidos de civil. Esto les permitía mezclarse entre los estudiantes y otros asistentes a las movilizaciones sin ser identificados de inmediato como elementos de seguridad.

Para reconocerse entre ellos utilizaban un distintivo: un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Esta señal adquirió especial importancia durante el operativo en la Plaza de las Tres Culturas, pues permitía identificar a los agentes vestidos de civil en medio de la multitud.

¿Cuál fue la participación del Batallón Olimpia en la matanza de Tlatelolco?

El 2 de octubre, el Batallón Olimpia fue una de las piezas centrales de la Operación Galeana, el dispositivo diseñado para cercar la Plaza de las Tres Culturas y capturar a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH). Sus integrantes ocuparon posiciones estratégicas alrededor de la plaza mientras el Ejército avanzaba para cerrar el cerco.

La operación cambió de manera violenta alrededor de las 18:10 horas. Un helicóptero lanzó dos bengalas sobre la zona de la iglesia de Santiago Tlatelolco y, casi de inmediato, comenzaron los disparos.

La CNDH y la Gaceta UNAM señalan que integrantes del Batallón Olimpia, apostados en edificios y otros puntos alrededor de la plaza, abrieron fuego contra la multitud. Desde distintos lugares también se produjeron disparos en medio de la confusión.

El resultado fue una escena de pánico. Las personas corrieron para escapar de las ráfagas, mientras los soldados avanzaban hacia la plaza y también respondían con sus armas. La Gaceta UNAM describe disparos desde edificios, gritos, heridos y personas que intentaban esconderse entre las ruinas o en los departamentos de la unidad habitacional.

Instituciones como el INAH plantean como una posible hipótesis que integrantes del Batallón Olimpia también dispararon contra los militares que rodeaban la plaza, lo que habría provocado una respuesta armada del Ejército y un mayor fuego cruzado en medio de la multitud.

Esta reconstrucción ayudaría a explicar la versión que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz sostuvo después de la matanza: que los soldados habían respondido a disparos de francotiradores y que los estudiantes habían iniciado la agresión.