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México

“Mayito Flaco” fue ubicado en la CDMX, dice la DEA

“Mayito Flaco” lidera una de las facciones del Cártel de Sinaloa que iniciaron una guerra tras la captura de Ismael Zambada, su padre.
mié 30 septiembre 2026 04:26 PM
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En la imagen se ve la ficha de búsqueda de ''Mayito Flaco''.
''Mayito Flaco'' nació en 1982, de acuerdo con autoridades de EU. (Foto: Especial )

La DEA incorporó a Ciudad de México entre las referencias recientes de ubicación de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses y señalado como dirigente de la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

La actualización aparece en la ficha de búsqueda de la oficina de la DEA en San Diego, que también modificó algunos de los datos físicos del capo. La fotografía que acompaña el registro fue cambiada y ahora se establece que mide alrededor de 1.80 metros y pesa 81.64 kilogramos.

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¿Quién es “Mayito Flaco”?

Zambada Sicairos es buscado en Estados Unidos por cargos relacionados con conspiración para distribuir una sustancia controlada. La agencia advierte en su registro que podría portar armas y representar un peligro.

La referencia a la capital mexicana fue difundida después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra 21 personas y 25 compañías que, de acuerdo con ese gobierno, forman parte de una red relacionada con Los Mayos. “Mayito Flaco” aparece entre los individuos sancionados.

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Según la descripción del Tesoro, Zambada Sicairos tomó el control de esa facción después de la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

El gobierno estadounidense identifica además a “Mayito Flaco” como una persona nacida en Anaheim, California, en 1982.

“Mayito Flaco” tomó liderazgo de facción del Cártel de Sinaloa

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos cambió el escenario interno del Cártel de Sinaloa. La ausencia de uno de los principales referentes de la organización dejó abierta una disputa entre grupos que ya mantenían diferencias y que posteriormente se enfrentaron por el control de territorios y actividades criminales.

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Uno de los bloques está integrado por Los Chapitos, identificado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Del otro lado se encuentra la estructura de Los Mayos, cuya conducción es atribuida por autoridades estadounidenses a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”.

La confrontación ha tenido como uno de sus principales escenarios al estado de Sinaloa, donde desde 2024 se han registrado episodios de violencia asociados con la pugna entre ambas facciones. El conflicto también ha repercutido en la dinámica de seguridad de otros municipios y entidades relacionadas con las operaciones de estos grupos.

En medio de esta disputa, el gobierno de Estados Unidos identifica a “Mayito Flaco” como uno de los dirigentes de Los Mayos. Su posición dentro de esa facción cobró mayor relevancia después del arresto de su padre, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen acusaciones y acciones judiciales contra integrantes de las distintas estructuras del Cártel de Sinaloa.

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Tags

Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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