¿Quién es “Mayito Flaco”?

Zambada Sicairos es buscado en Estados Unidos por cargos relacionados con conspiración para distribuir una sustancia controlada. La agencia advierte en su registro que podría portar armas y representar un peligro.

La referencia a la capital mexicana fue difundida después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra 21 personas y 25 compañías que, de acuerdo con ese gobierno, forman parte de una red relacionada con Los Mayos. “Mayito Flaco” aparece entre los individuos sancionados.



Según la descripción del Tesoro, Zambada Sicairos tomó el control de esa facción después de la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

El gobierno estadounidense identifica además a “Mayito Flaco” como una persona nacida en Anaheim, California, en 1982.

“Mayito Flaco” tomó liderazgo de facción del Cártel de Sinaloa

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos cambió el escenario interno del Cártel de Sinaloa. La ausencia de uno de los principales referentes de la organización dejó abierta una disputa entre grupos que ya mantenían diferencias y que posteriormente se enfrentaron por el control de territorios y actividades criminales.