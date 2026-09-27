Entre Amlitos, Sheinbaumluches y gritos de “¡presidenta!”, el Zócalo arropa a Sheinbaum

"¡Lleve su Pejelego! ¡Lleve su Sheinbaumlego!"

Entre los miles de asistentes, lejos de Trump, quien se mantiene presente es Andrés Manuel López Obrador, expresidente, quien pese a llevar dos años en retiro en su rancho en Palenque, Chiapas, estuvo en el Zócalo en forma de peluches, llaveros, alcancías, tazas y estampas.

Con traje de Adelita, Julia Klug -simpatizante de Andrés Manuel López Obrador desde hace 30 años- sigue con su tradición, ahora apoyando a Claudia Sheinbaum.

Simpatizantes de AMLO y Sheinbaum acudieron al evento en el Zócalo. (Foto: Shelma Navarrete )



"Extrañamos profundamente a nuestro presidente López Obrador, pero estamos para apoyar a nuestra presidenta, primer mujer presidenta de la República.

"Habrá quienes no estén de acuerdo porque están perdiendo privilegios, pero para la mayoría de los mexicanos es una bendición tener una mujer presidenta como Claudia Sheinbaum", dice la mujer.

"¡Lleve su Pejelego! ¡Lleve su Sheinbaumlego!", grita Geral Tinajero, quien aprovecha el cierre de la gira de la presidenta para vender por 50 pesos miniaturas del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum al estilo Lego.

La versión de Shienbaum lego es vendida en el Centro de CDMX. (Foto: Shelma Navarrete )



"Aunque ya se haya ido el señor, piden todavía a López Obrador, el famoso Peje", cuenta el comerciante.

"Tomen asiento", dijo la maestra de ceremonias poco después de las 11:00 horas. "¡Ay sí, ahorita, espérame!", gritaron algunos de los asistentes, pues menos de una quinta parte alcanzó silla, mientras la gran mayoría tuvo que mantenerse de pie o sentarse en el piso.

Pese al cansancio de algunos de los asistentes que llevaban en la plaza desde las 7:00 de la mañana para alcanzar sillas en la parte frontal al escenario, al salir Sheinbaum fue recibida con gritos de "¡presidenta, presidenta!" y "¡es un honor estar con Claudia hoy!".