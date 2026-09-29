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México

Elí Cervantes, el maestro de la CNTE que busca arrebatarle San Luis Potosí a Ricardo Gallardo

El elegido de Morena es uno de los principales opositores del actual gobernador Ricardo Gallardo, mientras la esposa del mandatario es impulsada por el Partido Verde rumbo a la elección de 2027.
mar 29 septiembre 2026 07:02 PM
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Eli Cervantes, coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí por Morena
Eli Cervantes fue elegido por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, una antesala de convertirse en candidato a la gubernatura del estado rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx en X)

El maestro Elí César Cervantes será el encargado de disputar la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027 en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza política que impulsa a la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, como posible candidata en la entidad.

“San Luis Potosí merece que llegue plenamente la transformación”, afirmó Cervantes al ser nombrado como Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado.

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¿Quién es Elí Cervantes, el elegido de Morena por San Luis Potosí?

Elí César Cervantes surgió del magisterio: dio clases desde 2004 y su carrera política comenzó en 2012, cuando se integró a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

De 2012 a 2013 se desempeñó como comisionado en la Secretaría de Organización del Comité Seccional de la Sección 26 del SNTE, desde donde rechazó la Reforma Educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Cervantes es miembro fundador de Morena y asumió el nombramiento del partido con la promesa de llevar la “verdadera Cuarta Transformación” a San Luis Potosí.

Desde 2025 está a cargo del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, donde coordina la construcción de nuevas vías férreas y la conservación de carreteras federales.

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La rivalidad frente a Ricardo Gallardo y la ruptura con el PVEM

Es uno de los principales opositores del gobernador Ricardo Gallardo. En 2021 Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) contra Gallardo por la entrega de la tarjeta La Cumplidora, donde el entonces candidato a la gubernatura prometía la entrega de becas y programas sociales.

En 2024 acusó al gobierno encabezado por Gallardo de darle paso a los criminales en San Luis Potosí, tras el secuestro de 23 turistas provenientes de Guanajuato.

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"Si el gobernador no está vinculado al crimen, debería actuar en consecuencia", dijo en entrevista con el Periódico Reforma .

Las reglas contra el nepotismo establecidas al interior de Morena que impedirían que Ruth González sea abanderada en San Luis Potosí al estar casada con el aún gobernador, Ricardo Gallardo, provocó un rompimiento tajante con el Partido Verde en la entidad, quien irá con su propio candidato o candidata.

“Habrá quienes crean que los recursos económicos serán definitivos o el clientelismo o los lazos familiares. Coincido plenamente con nuestra presidenta de México (Claudia Sheinbaum) y estoy convencido que también lo estará la gran mayoría del pueblo potosino en rechazar el nepotismo y a la clase política que hace negocios al amparo del poder”, sostuvo Cervantes.

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¿Qué cargos ha ocupado Elí Cervantes?

  • 2015 Candidato a diputado federal.
  • 2021 - 2024 Senador de la República por San Luis Potosí.
  • 2025 - 2026 Titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí.
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Elecciones México 2027 San Luis Potosí Morena

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