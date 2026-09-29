Elí Cervantes, el maestro de la CNTE que busca arrebatarle San Luis Potosí a Ricardo Gallardo

¿Quién es Elí Cervantes, el elegido de Morena por San Luis Potosí?

Elí César Cervantes surgió del magisterio: dio clases desde 2004 y su carrera política comenzó en 2012, cuando se integró a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

De 2012 a 2013 se desempeñó como comisionado en la Secretaría de Organización del Comité Seccional de la Sección 26 del SNTE, desde donde rechazó la Reforma Educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Cervantes es miembro fundador de Morena y asumió el nombramiento del partido con la promesa de llevar la “verdadera Cuarta Transformación” a San Luis Potosí.

Desde 2025 está a cargo del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, donde coordina la construcción de nuevas vías férreas y la conservación de carreteras federales.





La rivalidad frente a Ricardo Gallardo y la ruptura con el PVEM

Es uno de los principales opositores del gobernador Ricardo Gallardo. En 2021 Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) contra Gallardo por la entrega de la tarjeta La Cumplidora, donde el entonces candidato a la gubernatura prometía la entrega de becas y programas sociales.

En 2024 acusó al gobierno encabezado por Gallardo de darle paso a los criminales en San Luis Potosí, tras el secuestro de 23 turistas provenientes de Guanajuato.