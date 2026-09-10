Descartados impuestos saludables para 2027: "No hay condiciones", dice secretario de Hacienda

El funcionario planteó primero deben afianzarse los incrementos al IEPS aprobados para este año a bebidas saborizadas azucaradas y edulcoradas como refrescos, jugos industriales e incluso sueros orales.

“No veo que vaya haber una variación, en términos de lo propuesto de Paquete Económico, creo que hay que dar tiempo para lo que se aprobó para 2026, se afiance y tome su curso, y tengamos liquidez en el impacto”, explicó.



En medio de las discusiones previo al Paquete Económico 2027, legisladores plantearon modificar impuestos a productos considerados con impacto para la salud, entre ellos alimentos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas.

No obstante, la propuesta que entregó el secretario el pasado 8 de septiembre no contempló esos cambios.

En el caso de los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, el secretario de Hacienda explicó que la medida está funcionando.

“Es preferible en términos intemporales tener precios más altos, en vez de enfrentar altos costos en el futuro por enfermedades crónico degenerativas, en particular diabetes, otros padecimientos similares. Está funcionando conforme habíamos planeado junto con la Secretaría de Salud”, agregó.

SHCP busca un sistema fiscal equitativo

El secretario de Hacienda explicó que uno de los propósitos del sistema fiscal es hacer que paguen quienes no pagan.

“Es justamente queremos eso: que paguen quienes no pagan y hacer más equitativo el sistema tributario, el sistema fiscal”, indicó.