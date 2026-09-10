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México

Descartados impuestos saludables para 2027: "No hay condiciones", dice secretario de Hacienda

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, señaló que se busca fortalecer los ingresos, pero aclaró que antes de proponer un cambio, se necesita acabar con la evasión fiscal.
jue 10 septiembre 2026 05:07 PM
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El secretario de Hacienda Edgar Amador en el Expansión Summit 2026.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, comentó que el Paquete Económico, busca un sistema equitativo de recaudación. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión)

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que el objetivo para 2027 es incrementar los ingresos por medio de la evasión fiscal y un sistema fiscal equitativo, por lo que descartó un cambio a los impuestos a productos dañinos para la salud.

“No creo que existan en este momento condiciones, creo que sería bueno que demos tiempo para que veamos los efectos totales. Está descartado de nuestra parte”, afirmó el secretario durante el Expansión Summit 2026.

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El funcionario planteó primero deben afianzarse los incrementos al IEPS aprobados para este año a bebidas saborizadas azucaradas y edulcoradas como refrescos, jugos industriales e incluso sueros orales.

“No veo que vaya haber una variación, en términos de lo propuesto de Paquete Económico, creo que hay que dar tiempo para lo que se aprobó para 2026, se afiance y tome su curso, y tengamos liquidez en el impacto”, explicó.

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En medio de las discusiones previo al Paquete Económico 2027, legisladores plantearon modificar impuestos a productos considerados con impacto para la salud, entre ellos alimentos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas.

No obstante, la propuesta que entregó el secretario el pasado 8 de septiembre no contempló esos cambios.

En el caso de los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, el secretario de Hacienda explicó que la medida está funcionando.

“Es preferible en términos intemporales tener precios más altos, en vez de enfrentar altos costos en el futuro por enfermedades crónico degenerativas, en particular diabetes, otros padecimientos similares. Está funcionando conforme habíamos planeado junto con la Secretaría de Salud”, agregó.

SHCP busca un sistema fiscal equitativo

El secretario de Hacienda explicó que uno de los propósitos del sistema fiscal es hacer que paguen quienes no pagan.

“Es justamente queremos eso: que paguen quienes no pagan y hacer más equitativo el sistema tributario, el sistema fiscal”, indicó.

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De acuerdo con el funcionario federal, se busca fortalecer los ingresos, pero aclaró que antes de proponer un cambio, se necesita acabar con la evasión fiscal.

“Estamos en nuestra obligación de acabar con todas con todas aquellas trampas, aquellos artilugios, planeaciones agresivas, pero no se vale que los contribuyentes que pagamos impuestos tengamos que subsanar deficiencias y los abusos de una parte de los contribuyentes que toman ventaja de estas posibles insuficiencias del sistema legal”, destacó.

Para el 2027 desde la SHCP se proponen dos medidas para reducir la evasión fiscal, por ejemplo, un límite a las deducciones para empresas que facturan más de 50 millones de pesos y con más de cinco años en operación.

“Eso y junto con otras acciones que están en la propuesta Ley de Ingresos estamos planeando que nos den unos 140,000 millones de pesos adicionales a los ingresos que traemos ya de manera tendencial”, subrayó.

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Summit 2026 Impuestos Cerveza Sopas Produccion de alimentos, Industria alimenticia, salud.alimentacion Paquete Económico

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