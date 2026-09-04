El Sistema Cutzamala llega en septiembre a niveles de almacenamiento similares a inicios de año

Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

Almacenamiento en el Cutzamala hoy

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 2 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 145 millones de metros cúbicos, lo que representa 78.55%.

La presa El Bosque tiene 149 millones de metros cúbicos lo que representa 73.99%.

La presa Valle de Bravo tiene 342 millones de metros cúbicos lo que representa 86.79%.

En total, hay un almacenamiento de 782,521,000 metros cúbicos, lo que representa 81.52%.