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México

El Sistema Cutzamala llega en septiembre a niveles de almacenamiento similares a inicios de año

De acuerdo con el monitoreo diario que se realizan en las presas que conforman esta obra hidráulica para dotar de agua potable al Valle de México,
vie 04 septiembre 2026 09:56 AM
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El agua potable proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México. (Foto: Conagua)

Septiembre arrancó con niveles de almacenamiento en el Sistema Cutzamala similares a inicios de 2026, lo que representa niveles óptimos rumbo al segundo semestre de 2026. De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que registra diariamente el porcentaje de almacenamiento en esta obra hidráulica, las presas en su conjunto superan el 80% de almacenamiento, lo que se califica con niveles óptimos.

En agosto cerró con un porcentaje de 81.05%, con lo que regresa a este nivel después de que en enero tuvo 87.48%, su mejor nivel mensual en lo que va del año; mientras que en febrero alcanzó 83.20%.

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Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

Almacenamiento en el Cutzamala hoy

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 2 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 145 millones de metros cúbicos, lo que representa 78.55%.

La presa El Bosque tiene 149 millones de metros cúbicos lo que representa 73.99%.

La presa Valle de Bravo tiene 342 millones de metros cúbicos lo que representa 86.79%.

En total, hay un almacenamiento de 782,521,000 metros cúbicos, lo que representa 81.52%.

Sistema Cutzamala

Almacenamiento mensual histórico (%)

Crítico (25%)
Bajo (50%)
Medio (75%)
Óptimo

Agosto 81.05%

Julio 73.64%

Junio 69.51%

Mayo 67.83%

Abril 51.98%

Marzo 76.72%

Febrero 83.20%

Enero 87.48%

Fuente: Conagua

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¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

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¿Seguirán las lluvias?

Sí, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que lluvias de diferentes intensidades afecten a diferentes estados, además de que el Huracán Marie que actualmente es categoría 4 se desplazará frente a las costas de Baja California y Baja California Sur.

  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Baja California Sur.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán y el sureste de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste del territorio nacional, incluida dicha península; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Nayarit.

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¿Cómo afecta el Huracán Marie al centro del país?

Respecto a los estados en donde hay presas del Sistema Cutzamala el pronóstico de lluvias para el sábado 5 de septiembre es de muy fuertes en Michoacán, de fuertes en el Estado de México, mientras que en la CDMX.

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