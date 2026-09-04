El Sistema Cutzamala llega en septiembre a niveles de almacenamiento similares a inicios de año

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.
En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.
¿Seguirán las lluvias?
Sí, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que lluvias de diferentes intensidades afecten a diferentes estados, además de que el Huracán Marie que actualmente es categoría 4 se desplazará frente a las costas de Baja California y Baja California Sur.
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Baja California Sur.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.
El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán y el sureste de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste del territorio nacional, incluida dicha península; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Nayarit.