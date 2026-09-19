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México

Elvis Guerra, el diseñador que vistió a Sheinbaum, denuncia extorsión y ataque a su vivienda: "Hemos recibido amenazas"

El diseñador informó en sus redes sociales que es víctima de extorsión y pidió a la mandataria y al gobernador Salomón Jara seguridad para Juchitán, Oaxaca, de donde pobladores han tenido que huir.
sáb 19 septiembre 2026 07:28 PM
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En la foto, el artesano textil, poeta y diseñador Elvis Guerra, quien vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum para la Ceremonnia de El Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.
El artesano textil, poeta y diseñador Elvis Guerra, quien vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum para la Ceremonnia de El Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre, denunció en redes sociales que es víctima de extorsión. (Foto: Tomada de Facebook)

La vivienda del diseñador y poeta zapoteco Elvis Guerra, conocido por vestir con sus creaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en las fiestas patrias, fue atacada a balazos en Juchitán, Oaxaca la noche del viernes.

Sujetos armados, al parecer un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta, dispararon contra la fachada de su domicilio, tras un intento de extorsión. Sin embargo, el artesano muxe y su familia resultaron ilesos de la agresión.

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El atentado contra el fundador del taller Biulú ocurrió tras la apertura de un salón de fiestas y la celebración de su cumpleaños número 33.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aseguró que el también poeta resultó ileso del ataque armado porque los proyectiles hicieron blanco en la fachada del domicilio.

Se informó, además, que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad y continúan los trabajos ministeriales para proceder a la detención de los responsables.


¿Por qué se hizo famoso el diseñador de Oaxaca?


El pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia, la presidenta lució una prenda con bordado artesanal elaborada en el Taller Biulú, del creador muxe, según informó la misma mandataria.

Este sábado, en redes sociales, el diseñador difundió un mensaje dirigido a la presidenta y al gobernador del estado, Salomón Jara, para pedir apoyo para el y para todos los juchitecos.

"Solicitarle su ayuda porque he sido objeto de amenazas, extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia".

Guerra relató la agresión sufrida en su hogar: "Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas", denunció públicamente.

Ante el clima de violencia, el artesano demandó acción federal y estatal.

"Le pido, presidenta, que por favor voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que, así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo a denunciar", expuso.

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"Le pido también, señor gobernador Salomón Jara Cruz, que atienda a Juchitán. Queremos paz, queremos vivir tranquilos", agregó.

El ataque apunta a extorsión

En su comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que tras los hechos ya se iniciaron las indagatorias y se ha identificado a los responsables, un hombre y una mujer.

También estableció que presuntamente el ataque tenía como objetivo extorsionar al diseñador, tal como él lo reveló en su video en Facebook.

Según dio a conocer, tras el despliegue en la vivienda del diseñador, se realizaron diligencias y fueron localizados tres casquillos percutidos, mismos que ya fueron integrados a la carpeta de investigación.

Aseguró además que ya se obtuvieron imágenes de los agresores: un hombre y una mujer.

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Oaxaca Claudia Sheinbaum Inseguridad

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