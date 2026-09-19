Elvis Guerra, el diseñador que vistió a Sheinbaum, denuncia extorsión y ataque a su vivienda: "Hemos recibido amenazas"

El atentado contra el fundador del taller Biulú ocurrió tras la apertura de un salón de fiestas y la celebración de su cumpleaños número 33.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aseguró que el también poeta resultó ileso del ataque armado porque los proyectiles hicieron blanco en la fachada del domicilio.

Se informó, además, que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad y continúan los trabajos ministeriales para proceder a la detención de los responsables.





FISCALÍA INFORMA



Fiscalía de Oaxaca identifica y busca a responsables de ataque a vivienda de diseñador textil en Juchitán



Derivado de los hechos registrados la noche del 18 de septiembre en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en el municipio de Juchitán de… pic.twitter.com/eYbteragTF — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 19, 2026

¿Por qué se hizo famoso el diseñador de Oaxaca?



El pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia, la presidenta lució una prenda con bordado artesanal elaborada en el Taller Biulú, del creador muxe, según informó la misma mandataria.

Este sábado, en redes sociales, el diseñador difundió un mensaje dirigido a la presidenta y al gobernador del estado, Salomón Jara, para pedir apoyo para el y para todos los juchitecos.

"Solicitarle su ayuda porque he sido objeto de amenazas, extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia".

Guerra relató la agresión sufrida en su hogar: "Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas", denunció públicamente.

Ante el clima de violencia, el artesano demandó acción federal y estatal.

"Le pido, presidenta, que por favor voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que, así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo a denunciar", expuso.