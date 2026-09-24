El huracán Polo alcanzó la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. El ciclón se intensificó rápidamente y mantiene en alerta a las autoridades y a la población ante las condiciones que puede generar en las próximas horas.

Aunque el centro de Polo se mantiene mar adentro y por ahora no se prevé un impacto directo en tierra, su cercanía con México representa un riesgo por las lluvias intensas, posibles inundaciones y deslaves, además del fuerte oleaje y las condiciones peligrosas en zonas costeras. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco concentran parte de las mayores amenazas, mientras otros estados del occidente del país permanecen bajo vigilancia.

La trayectoria y la intensidad de Polo pueden cambiar durante las próximas horas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y han emitido recomendaciones para las zonas bajo riesgo. Las condiciones meteorológicas, las alertas y las posibles afectaciones continuarán actualizándose conforme avance el ciclón frente a las costas mexicanas.