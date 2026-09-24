Huracán Polo en vivo: vuelve a categoría 4 y causa cierre de puertos hoy | trayectoria y últimas noticias
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Polo sigue avanzando como huracán de categoría 5
El huracán Polo alcanzó la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. El ciclón se intensificó rápidamente y mantiene en alerta a las autoridades y a la población ante las condiciones que puede generar en las próximas horas.
Aunque el centro de Polo se mantiene mar adentro y por ahora no se prevé un impacto directo en tierra, su cercanía con México representa un riesgo por las lluvias intensas, posibles inundaciones y deslaves, además del fuerte oleaje y las condiciones peligrosas en zonas costeras. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco concentran parte de las mayores amenazas, mientras otros estados del occidente del país permanecen bajo vigilancia.
La trayectoria y la intensidad de Polo pueden cambiar durante las próximas horas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y han emitido recomendaciones para las zonas bajo riesgo. Las condiciones meteorológicas, las alertas y las posibles afectaciones continuarán actualizándose conforme avance el ciclón frente a las costas mexicanas.
⚠️⛈️💨🌊 #Polo continúa como #Huracán categoría 5 en la escala #SaffirSimpson y se desplaza lento frente a las costas del #Pacífico mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/YsGCWIj01v pic.twitter.com/y9kUWUGuL7— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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¿Qué estados están en alerta por el huracán Polo?
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco son los estados que deben mantenerse atentos a los efectos de Polo durante las próximas horas. El mayor riesgo de lluvias se concentra en Colima, Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, donde se esperan precipitaciones intensas, mientras que en el sur, suroeste y costa de Jalisco se prevén lluvias muy fuertes.
En las costas de Michoacán y Guerrero también se esperan los efectos más fuertes del oleaje, con alturas de 5 a 6 metros, además de rachas de viento de hasta 80 km/h. En Colima y Oaxaca el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros, mientras que en la costa de Jalisco se prevén olas de hasta 2.5 metros.
De forma más específica, el SMN mantiene zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Además, hay una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.
Para quienes se encuentren en estas zonas, la recomendación es mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil, especialmente por el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves.
Actualización del #Huracán #Polo de categoría 5 en la escala #SaffirSimpson. Esta mañana se localiza a 335 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero. Originará #Lluvias intensas en #Colima y regiones de #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/2kJYywd2qv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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Trayectoria del huracán Polo: ¿por qué no tocará México, pero sí provocará estragos?
El huracán Polo avanzará lentamente hacia el norte frente a las costas del Pacífico mexicano, sin que su centro tenga previsto tocar tierra en México. El ciclón se mantiene mar adentro, pero su amplia circulación alcanzará las zonas costeras y llevará humedad, lluvias intensas, viento y oleaje elevado a varios estados. El SMN mantiene, por ello, zonas de alertamiento y vigilancia desde Guerrero hasta Jalisco.
La ausencia de un impacto directo no significa que México quede fuera de sus efectos. Las bandas nubosas de Polo pueden extenderse cientos de kilómetros alrededor de su centro y provocar lluvias capaces de generar inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves, además de fuertes rachas de viento y condiciones peligrosas en el mar. En Michoacán y Guerrero, por ejemplo, se pronostica oleaje de hasta 6 metros.
El riesgo se concentra principalmente en la franja del Pacífico, donde Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco resentirán distintos efectos del ciclón. Así, aunque Polo no entre directamente al territorio mexicano, su cercanía y tamaño harán que sus principales impactos se sientan en tierra durante las próximas horas.
Por el #Huracán #Polo habrá hoy #Oleaje de 5 a 6 m en costas de #Michoacán y #Guerrero; de 2 a 3 m en costas de #Colima y #Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m en la costa de #Jalisco pic.twitter.com/kCiUFzDMw2— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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CFE mantiene protocolos por posibles cortes de luz
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activos sus protocolos de atención ante posibles afectaciones al suministro eléctrico en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca por el paso del huracán Polo.
La empresa pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente información oficial. En caso de interrupciones del servicio, la CFE informará sobre las acciones para restablecer el suministro en las zonas afectadas.
⚡️ #CFEInforma | Se mantienen activos los protocolos de atención ante posibles afectaciones al suministro eléctrico en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, tras el paso del huracán Polo.— CFEmx (@CFEmx) September 22, 2026
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades y consulta únicamente información… https://t.co/IL6iifeeTi
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Polo intensifica sus vientos y permanece estacionario frente a México
El huracán Polo intensificó nuevamente la fuerza de sus vientos y se mantiene como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 575 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
El ciclón presenta ahora vientos máximos sostenidos de 285 km/h y rachas de hasta 330 km/h, mientras permanece prácticamente estacionario. Su amplia circulación mantiene elevada la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco. Las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en la trayectoria y evolución del sistema.
⚠️ Esta tarde el #Huracán #Polo intensificó la fuerza de sus #Vientos. Todos los detalles, en el gráfico. Seguimos monitoreando este sistema para mantenerlos informarlos pic.twitter.com/eIdleX067Z— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
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Cierran puertos del Pacífico por el huracán Polo
La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano ante las condiciones generadas por el huracán Polo. La medida aplica tanto para embarcaciones mayores como menores y busca reducir riesgos para la navegación y las actividades en el mar.
Para embarcaciones mayores, permanecen cerrados los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. En el caso de embarcaciones menores, el cierre contempla Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La Semar pidió extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa, así como mantenerse atentos a la información oficial sobre la evolución de Polo y las condiciones en las costas.
⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Pacífico Mexicano debido al #Huracán #Polo de categoría 5:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
🚢 Embarcaciones mayores:
- Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.
⛵Embarcaciones menores:
- Colima: Manzanillo.
- Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.
-… pic.twitter.com/Y4Gf5w7p62
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Gobierno federal y estados se coordinan ante el huracán Polo
Ante la permanencia de Polo como huracán categoría 5, autoridades federales, estatales y municipales realizaron una reunión interinstitucional en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos del ciclón en el Pacífico mexicano.
La sesión del Puesto de Comando fue encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y reunió a representantes de Protección Civil de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, además de autoridades de la Defensa, Marina, SICT, CFE y Conagua.
Durante el encuentro se acordó mantener un monitoreo permanente del fenómeno, reforzar la difusión de alertas y recomendaciones y preparar, en caso necesario, evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables. Los estados también presentaron censos de población ubicada en zonas de riesgo y las acciones que realizan los municipios.
La operación incluye el despliegue de personal y equipo de la Defensa y Marina, bajo los planes DN-III-E y Plan Marina, así como la coordinación de SICT, CFE y Conagua para responder ante posibles daños en infraestructura. Además, se mantienen disponibles reservas de ayuda humanitaria, cocinas móviles y plantas potabilizadoras.
La reunión busca que, aunque Polo no tenga previsto un impacto directo en tierra, los gobiernos mantengan preparada una respuesta conjunta ante inundaciones, oleaje elevado, lluvias y posibles evacuaciones en las zonas costeras.
🗞️ #ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐨́𝐫𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐡𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚́𝐧 “𝐏𝐨𝐥𝐨”, 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝟓
🔗 https://t.co/xhntypjNXQ pic.twitter.com/6dIYmEHpLG
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¿Cuánto durará el Huracán Polo como categoría 5?
La Coordinación Nacional de Protección Civil pronostica que el Huracán Polo seguirá siendo categoría 5 hasta el jueves 24 de septiembre.
Esto implica que se mantendrá en las costas de los siguientes estados:
- Guerrero
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
Además, Protección Civil remarca que no se espera que el huracán llegue a tierra, sin embargo habrá oleaje elevado y lluvias intensas en la región.
⚠️ Se pronostica que el #Huracán #Polo se mantenga como categoría 5 hasta el jueves por la mañana, frente a las costas de #Guerrero, #Michoacán, #Colima y #Jalisco.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026
Aunque, su trayectoria pronosticada no contempla entrada a tierra, generará 🌊 #Oleaje elevado y ☔️ #Lluvias… pic.twitter.com/5JmAb54W4r
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Extienden zonas de Guerrero que no tendrán clases por el huracán Polo
La Secretaría de Educación Guerrero informó que se suspenderán las actividades académicas y administrativas el miércoles 23 de septiembre debido a los efectos asociados al huracán Polo.
La medida aplica en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña Alta y Montaña Baja.
Además, se contempla a todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos.
La dependencia pidió a la comunidad escolar extremar precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
Además, los directores y responsables de los planteles deberán brindar las facilidades necesarias en caso de que alguna escuela sea requerida para funcionar como refugio temporal.
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Huracán Polo avanza lentamente
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán Polo se desplaza lentamente mientras se mantiene como un huracán de categoría 5 y extremadamente peligroso.
En su aviso, el organismo señaló que el sistema continúa con esa intensidad y que su movimiento es lento, por lo que las autoridades mantienen las medidas preventivas en las zonas que podrían verse afectadas.
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Pronostican lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en el sur y sureste por Polo
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, durante las horas siguientes y hasta las 21:00 horas, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en distintas regiones de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En Guerrero, las condiciones se prevén para Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Zona Centro, Montaña, Costa Chica y Zona Norte.
En Oaxaca se esperan lluvias en Cañada, Papaloapan, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa, Valles Centrales e Istmo.
También se pronostican lluvias en las distintas regiones de Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Además, se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, mientras que en las costas de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.
El oleaje podría alcanzar entre 5 y 6 metros de altura en la costa de Guerrero, entre 2 y 3 metros en la costa de Oaxaca y de 1 a 2 metros en la costa de Chiapas.
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Se mantendrá vigilancia por el huracán Polo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que se mantiene en vigilancia la evolución del huracán Polo, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
De acuerdo con la actualización de la dependencia, el centro del huracán se localiza a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Polo presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, rachas de hasta 350 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a 2 kilómetros por hora.
La circulación del huracán refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.
La dependencia mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
Asimismo, permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.
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Jalisco suspende clases en 33 municipios por el huracán Polo
La Secretaría de Educación Jalisco informó que, debido al paso del huracán Polo, se suspenden las clases presenciales este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre en 33 municipios del estado.
La medida contempla los siguientes municipios:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Chiquilistlán
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- Ejutla
- El Grullo
- El Limón
- Guachinango
- Juchitlán
- La Huerta
- Mascota
- Mixtlán
- Pihuamo
- Puerto Vallarta
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tecolotlán
- Tenamaxtlán
- Tolimán
- Tomatlán
- Tonaya
- Tonila
- Tuxcacuesco
- Tuxpan
- Unión de Tula
- Villa Purificación
- Zapotitlán de Vadillo
La suspensión se establece como medida preventiva ante los efectos que pudiera generar el huracán Polo en Jalisco. La Secretaría de Educación estatal mantiene coordinación con las autoridades de protección civil para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.
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Municipios de Michoacán que suspenden clases
Los municipios donde no habrá actividades escolares presenciales durante el miércoles 23 de septiembre son:
- Aquila
- Coahuayana
- Chinicuila
- Coalcomán
- Lázaro Cárdenas
- Arteaga
- Tumbiscatío
La Secretaría de Educación estatal confirmó que la suspensión aplica de manera puntual en estos siete municipios de la región Sierra-Costa.
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Polo se degrada a huracán categoría 4
La Conagua informó que durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre, el huracán Polo, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Colima.
El fenómeno meteorológico generará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, muy fuertes en Oaxaca; vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca, mismas que irán disminuyendo en el transcurso del día en esta última entidad.
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Prevén olas de hasta 9 metros
En el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional prevé prevé oleaje de entre siete a nueve metros (m) de altura, sin descartar de mayor tamaño, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de dos a tres m en costas de Oaxaca y Jalisco.
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Imágenes satelitales
La trayectoria de los huracanes se siguen de manera cercana desde imágenes satelitales con el objetivo de dar avisos a tiempo a la ciudadanía que están cerca de las costas afectadas.
Estas son algunas de las que se han compartido desde cuentas de organismos oficiales y expertos.
Última actualización
Septiembre 23/06:00 am. EXTREMADAMENTE PELIGROSO
HURACÁN POLO 🌀 🇲🇽
El huracán Polo ahora categoría 4, con vientos de 240 km/h.
Sus bandas nubosas externas tocando ya la costa suroeste de México 🇲🇽
- 270 km al sur de Zihuatanejo y
- 515 km al sureste de… pic.twitter.com/AplfRCw2Xy
— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 23, 2026
Hurricane #Polo is quickly weakening as it churns up cooler waters. In fact, the system may have cooled the waters by around 40-50 degrees due to its incredible strength! Once the system moves back over warmer waters, an additional round of strengthening cannot be ruled out! https://t.co/6UoVpiJcgZ pic.twitter.com/YVLQFMKxoH
— Hurricane Chaser Chase (@hurricane_chase) September 23, 2026
🔄 ACTUALIZACIÓN SOBRE EL HURACÁN POLO
En el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, el huracán #Polo tiene vientos máximos sostenidos de 240 km/h y una presión central mínima de 920 mb. En estos momentos es un huracán categoría 4.
Además, el huracán #Polo está… pic.twitter.com/um5BbkxW0O
— Huracán Info (@HuracanInfoCo) September 23, 2026
🌀 #POLO CONTINUARÁ COMO HURACÁN CATEGORÍA 4 AL SUR DE GUERRERO Y MICHOACÁN
De acuerdo con @conagua_clima , Polo continuará desplazándose como huracán categoría 4 al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación mantendrá:
⛈️ Lluvias puntuales intensas: Guerrero,… pic.twitter.com/pEP9dCHzih
— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026
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Se recomienda alejarse de las playas en 5 estados
Debido a que el huracán pasa enfrente de zonas costeras del Pacífico, se recomienda a la población de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima y Oaxaca que estén atenta a los avisos de Protección Civil y demás autoridades federales y estatales.
La Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población a reforzar las medidas de autocuidado y atender las recomendaciones preventivas entre las que enumera las siguientes:
- Alejarse de zonas de playa, franjas litorales, esteros cuerpos de agua expuestos al impacto del oleaje y al incremento del nivel del mar.
- Se recomienda evacuar oportunamente las zonas bajasy costeras que determinen las autoridades locales y trasladarse a los refugios temporales habilitados.
- Tener lista la mochila de emergencia con documentos oficiales, radio, linterna y suministros básicos.
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Rachas de viento de hasta 295 km/h
La Conagua informó que a las 09:00 horas, Polo se localizó a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero y 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno meteorológico avanza sobre el Pacífico con rachas de viento de 295 km/h.
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Personal de CFE está atento
Elementos de la Comisión Federal de Electricidad durante una reunión al inicio de jornada para coordinar las labores de atención y respuesta ante posibles afectaciones en la energía eléctrica debido al avance del huaracán y que afecta con lluvias intensas en al menos cinco estados: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca.
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Cierran paso a embarcaciones ante avance del huracán
La Coordinación Nacional de Protección Civil anuncia el cierre de puertos a embarcaciones mayores y menores en el océano Pacífico:
Embarcaciones mayores:
Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.
Michoacán: Lázaro Cárdenas.
Embarcaciones menores:
Colima: Manzanillo.
Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.
Michoacán: Lázaro Cárdenas.
Oaxaca: Puerto Escondido.
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Colocan banderas rojas en playas de Guerrero
En Acapulco y otras playas de Guerrero las autoridades colocaron banderas rojas con el objetivo de advertir a los turistas a evitar ingresar al mar. Además, los hoteles colocaron mallas anticiclónicas, que se volvieron muy recurso de protección recurrente tras el impacto del huracán Otis en 2023.
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Rachas de viento de 50 km/h en 8 entidades
Se prevén rachas de vientos de entre 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; así como oleaje de entre uno a dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en la costa de Sinaloa.
La Coordinación Nacional de Protección Civil explica que los vientos podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomienda a la población reforzar puertas y ventanas ante la presencia de vientos fuertes, tener lista la mochila de emergencia y tener un radio de baterías para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales.
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Encharcamientos en Acapulco
En zonas de Acapulco, Guerreo, como el Boulevard Vicente Guerrero ya se visualizan encharcamientos.
#Reportando 🌀 | Se generan encharcamientos de relevancia en el puerto de Acapulco. 🔴
⚠️⛈️ Así luce esta tarde el Blvd. Vicente Guerrero por las fuertes lluvias del #Huracán #Polo . ¡Atento a posibles inundaciones!
📷: Jacob Morant pic.twitter.com/deX0w6thmw
— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 23, 2026
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Prevén desarrollo de ciclón en próximas horas
La Conagua vigila de cerca dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, una de éstas sería la primera que se origina en el océano Atlántico central, y la segunda, al sureste de la isla Cabo Verde, frente a las costas de Quintana Roo.
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Luz de la Luna ilumina a huracán
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó en su cuenta en 𝕏 un video que muestra cómo la luz de la luna iluminó el huracán Polo ayer mientras se intensificaba sobre el Pacífico oriental.
Moonlight illuminated Hurricane #Polo yesterday as it intensified over the eastern Pacific. 🌕🌀
NOAA’s #NOAA21 and NOAA/NASA’s #SuomiNPP satellites captured this nighttime view of Polo’s cloud structure on September 22, 2026.
By September 23, Polo was Category 4 with 150 mph… pic.twitter.com/aU50flVjNy
— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 23, 2026
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Ubican 65 puntos de riesgo de inundaciones
Las autoridades federales analizaron los Atlas de Riesgos estatales y municipales y elaboraron un mapa de puntos prioritarios en 25 municipios costeros de Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco.
El análisis permitió ubicar 100 comunidades y 65 puntos de riesgo por inundación, así como zonas con antecedentes de deslizamientos de ladera y afectaciones por vientos fuertes.
LA Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en un comunicado que se mantienen las restricciones a las actividades marítimas y la suspensión de actividades turísticas y recreativas en las playas de Michoacán.
"En los municipios costeros de Michoacán, Colima, Guerrero y Jalisco, se intensificará el alertamiento a la población, por lo que se solicita atender las indicaciones de las autoridades, evitar acercarse a playas, ríos, arroyos, laderas y otros sitios identificados como zonas de riesgo, así como trasladarse a lugares seguros o refugios temporales cuando así se indique", detalla el documento .
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Cierran puertos en el Pacífico por el huracán Polo categoría 4
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos en varios estados del Pacífico mexicano ante las condiciones generadas por el huracán Polo, actualmente categoría 4.
Para embarcaciones mayores, permanecen cerrados los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En el caso de embarcaciones menores, el cierre contempla Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; Barra de Navidad, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.
Las autoridades pidieron evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas en las zonas afectadas y atender las indicaciones de Protección Civil y la Secretaría de Marina.
⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 4:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026
🌊Océano Pacífico🌊
⛴️ - Embarcaciones mayores:
🔹 Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.
🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas.
⛵ - Embarcaciones menores:
🔹 Colima: Manzanillo.
🔹 Guerrero: Acapulco, Puerto… pic.twitter.com/bbdOx65B5F
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El huracán Polo ya causa daños en negocios del Pacífico
El oleaje provocado por el huracán Polo, categoría 4, ya comenzó a causar daños en negocios ubicados frente al mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras habitantes colocan costales de arena para intentar contener el avance del agua.
El ciclón se encontraba a unos 240 kilómetros de las costas de Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional prevé olas de entre seis y ocho metros y lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero.
En Lázaro Cárdenas, las marejadas ya dañaron albercas y muros de establecimientos, mientras el agua amenaza con llegar a cocinas y otras áreas de los negocios. Aunque Polo avanza hacia la zona, no se prevé que toque tierra.
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Polo se intensifica y regresa a ser huracán categoría 5
El huracán Polo alcanzó nuevamente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante su evolución frente a las costas del Pacífico mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El fenómeno generó condiciones para lluvias torrenciales en zonas de Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y fuertes vientos en las costas.
En su reporte sobre la evolución del ciclón, Conagua señaló que las lluvias asociadas con Polo podían generar afectaciones como deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.
Aunque Polo alcanzó la categoría 5, durante este miércoles el sistema se debilitó a categoría 4 mientras continuaba su desplazamiento frente a las costas mexicanas. El gobierno de Guerrero mantiene vigilancia ante las lluvias, el oleaje y los posibles efectos en zonas costeras y de ladera.
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Suspensión de clases por el huracán Polo
El huracán Polo mantiene medidas preventivas en estados del Pacífico mexicano, entre ellas la suspensión de clases en algunas zonas.
En Guerrero, la Secretaría de Educación estatal extendió la suspensión de actividades escolares para el jueves 24 en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña, tanto en escuelas públicas como privadas y en ambos turnos.
En Michoacán, la suspensión se extendió al resto de la semana en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, por lo que estos municipios tampoco tendrán clases presenciales el jueves 24.
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Polo se mantiene como huracán categoría 5
La Conagua informa en su reporte más reciente que Polo continúa como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson; su centro se localizó a 260 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 280 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h).
Ante su avance, se mantiene la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; muy fuertes en Nayarit; vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Michoacán; de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Guerrero; oleaje de seis a ocho metros (m) de altura en costas de Michoacán, de cuatro a seis m en costas de Jalisco, Colima y Guerrero, y de dos a tres m en costas de Nayarit.
#AvisoMeteorológico #Polo se mantiene como #Huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, a 260 km al sur de Manzanillo, #Colima . Toda la información consúltala en https://t.co/KwrJ8MN04m pic.twitter.com/vZ05AtrsTe
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026
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Prevén olas de hasta 8 metros en Michoacán
La Conagua llama a la población de que habitan zonas cercanas de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil para evitar algún riesgo. El organismo prevé olas de entre seis hasta ocho metros en costas de Michoacán; de cuatro a seis metros en costas de Colima, Jalisco y Guerrero; de dos a tres metros frente a las costas de Nayarit, y de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas.
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Clima para este jueves 24 de septiembre
La Coordinación Nacional de Protección Civil da a conocer el pronóstico sobre el clima para este jueves y queda de la siguiente manera:
Lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y rachas de viento.
Lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, además de oleaje elevado y rachas de viento.
Lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua
Lluvias fuertes en Sinaloa y Durango
Chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora
Lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco
Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, norte, centro y oriente de México, incluida la península de Yucatán.
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Polo y otros fenómenos rodean al país
Tanto en el Golfo de México como en el océano Pacífico hay diversos fenómenos meteorológicos que interactúan y provocan lluvias de diferentes intensidades, y son los siguientes:
Huracán Polo (categoría 5)
Monzón mexicano
Inestabilidad atmosférica
Circulación ciclónica en altura
Canales de baja presión
Onda tropical número 41
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Polo pasa a huracán categoría 4
La Secretaría de Marina informó que Polo pasó a huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y durante la mañana de este jueves se localiza a 267 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 480 km al oeste de Acapulco, Guerrero y a 252 km al sur de Manzanillo, Colima.
Su trayectoria continua paralela a las costas del Pacífico mexicano rumbo a las costas de Baja California Sur.
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Vigilan establecimientos en Acapulco para evitar robos
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó a través de su cuenta en 𝕏 que personal de la Policía Estatal realiza recorridos de seguridad y vigilancia en tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, mercados y centros comerciales de Acapulco con el objetivo de evitar prevenir hechos delictivos.