De un Cadillac de 17,300 pesos a un reloj Cartier de 122,500; así puedes participar en la subasta del Gobierno

Entre los lotes hay opciones que van desde un Cadillac que parte de los 17,300 pesos hasta un reloj Cartier cuyo precio inicial supera los 120,000 pesos.

¿Qué se puede comprar en la subasta del INDEP?

Uno de los bienes que llama la atención es un reloj Cartier Santos 100, de acero, con diamantes en el bisel, correa de piel negra y hebilla de acero.

El precio de salida establecido para este reloj es de 122,500 pesos, con IVA incluido, mientras que la garantía de seriedad es de 20,000 pesos.

Imagen ilustrativa del reloj Cartier Santos 100 que se subastará el 30 de septiembre en Expo Santa Fe. (Expansión/Meta AI)



También se encuentra una aeronave Cessna TU206D, señalada en el listado como no aeronavegable. Su precio de salida es de 29,600 pesos más IVA y la garantía de seriedad es de 10,000 pesos.

Los autos que serán subastados por el gobierno

Entre los vehículos aparecen distintos modelos y años, entre ellos está un Cadillac DeVille DTS modelo 2002, que cuenta con llaves y tiene un precio de salida de 17,300 pesos más IVA. La garantía establecida es de 10,000 pesos.

También se ofrecerá un Cadillac CTS modelo 2007, aunque este vehículo no cuenta con llaves. Su precio de salida es de 28,300 pesos más IVA, con una garantía de 10,000 pesos.



Para quienes buscan un vehículo más reciente, el listado contempla un Jeep Renegade modelo 2019, con llaves, cuyo precio de salida es de 85,900 pesos más IVA. La garantía también es de 10,000 pesos.

Entre los vehículos de mayor precio de salida está una Ford Lobo modelo 2017, que cuenta con llaves. En este caso, el precio inicial es de 323,100 pesos más IVA y la garantía de seriedad asciende a 100,000 pesos.

Los precios anteriores corresponden a los datos del listado proporcionado para la subasta; el precio de salida no necesariamente será el precio final de adjudicación.

¿Cómo funciona la subasta a martillo?

A diferencia de una venta tradicional, los bienes se ofrecen con un precio de salida y las personas participantes realizan pujas ascendentes.

El bien se adjudica a quien realice la oferta más alta, así señala el INDEP sobre el funcionamiento de esta modalidad.

Por ello, el precio publicado para cada lote funciona como punto de partida y no como una garantía de que ese será el monto final que pagará la persona ganadora.