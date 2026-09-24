De un Cadillac de 17,300 pesos a un reloj Cartier de 122,500; así puedes participar en la subasta del Gobierno

Un reloj Cartier, un Cadillac y una Ford Lobo forman parte de los bienes que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) pondrá a subasta en la Ciudad de México el próximo 30 de septiembre.
La Subasta Presencial a Martillo de Bienes Muebles se realizará el miércoles 30 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, a partir de las 9:00 horas. El INDEP ya publicó la convocatoria, las bases de venta y el listado de bienes disponibles.
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Entre los lotes hay opciones que van desde un Cadillac que parte de los 17,300 pesos hasta un reloj Cartier cuyo precio inicial supera los 120,000 pesos.
¿Qué se puede comprar en la subasta del INDEP?
Uno de los bienes que llama la atención es un reloj Cartier Santos 100, de acero, con diamantes en el bisel, correa de piel negra y hebilla de acero.
El precio de salida establecido para este reloj es de 122,500 pesos, con IVA incluido, mientras que la garantía de seriedad es de 20,000 pesos.
También se encuentra una aeronave Cessna TU206D, señalada en el listado como no aeronavegable. Su precio de salida es de 29,600 pesos más IVA y la garantía de seriedad es de 10,000 pesos.
Los autos que serán subastados por el gobierno
Entre los vehículos aparecen distintos modelos y años, entre ellos está un Cadillac DeVille DTS modelo 2002, que cuenta con llaves y tiene un precio de salida de 17,300 pesos más IVA. La garantía establecida es de 10,000 pesos.
También se ofrecerá un Cadillac CTSmodelo 2007, aunque este vehículo no cuenta con llaves. Su precio de salida es de 28,300 pesos más IVA, con una garantía de 10,000 pesos.
Para quienes buscan un vehículo más reciente, el listado contempla un Jeep Renegade modelo 2019, con llaves, cuyo precio de salida es de 85,900 pesos más IVA. La garantía también es de 10,000 pesos.
Entre los vehículos de mayor precio de salida está una Ford Lobo modelo 2017, que cuenta con llaves. En este caso, el precio inicial es de 323,100 pesos más IVA y la garantía de seriedad asciende a 100,000 pesos.
Los precios anteriores corresponden a los datos del listado proporcionado para la subasta; el precio de salida no necesariamente será el precio final de adjudicación.
¿Cómo funciona la subasta a martillo?
A diferencia de una venta tradicional, los bienes se ofrecen con un precio de salida y las personas participantes realizan pujas ascendentes.
El bien se adjudica a quien realice la oferta más alta, así señala el INDEP sobre el funcionamiento de esta modalidad.
Por ello, el precio publicado para cada lote funciona como punto de partida y no como una garantía de que ese será el monto final que pagará la persona ganadora.
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¿Cuándo es la subasta del INDEP?
El evento de recepción y apertura de ofertas será el miércoles 30 de septiembre, en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México, a partir de las 9:00 horas.
Sin embargo, quienes quieran participar deben realizar varios trámites antes del día del evento.
Realizar la inscripción como persona participante.
Pagar la garantía de seriedad.
El INDEP señala que las personas interesadas deben consultar la convocatoria, las bases y el listado de bienes para conocer los requisitos específicos de participación.
¿Cómo participar en la subasta del INDEP?
Las personas interesadas en participar tienen hasta el 29 de septiembre de 2026 para realizar los trámites previos a la subasta.
Las bases de venta pueden obtenerse sin costo entre el 15 y el 29 de septiembre, las 24 horas del día, a través del portal de Subastas INDEP.
La inscripción de participantes también estará abierta durante ese periodo y deberá realizarse por correo electrónico a subastamartillo@indep.gob.mx . El horario para este trámite es de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.
También será necesario cubrir la garantía de seriedad antes de la subasta, el pago puede mediante el portal de pagos del INDEP o conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria.
El día de la subasta, el 30 de septiembre, se hará la entrega de paletas a las 9:00 horas en Expo Santa Fe, ubicada en avenida Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México. La subasta inicia a las 11:00 horas.
Una vez adjudicado un bien, la persona compradora tendrá hasta el 7 de octubre para liquidar el precio de venta, mediante cheque, transferencia bancaria o tarjetas bancarias en las instituciones indicadas por el INDEP. En caso de una liquidación extemporánea, el plazo máximo será el 14 de octubre.
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¿Dónde consultar los bienes del INDEP?
El listado completo y los requisitos están disponibles en el portal oficial de Subastas INDEP, el organismo recomienda revisar directamente la convocatoria y las bases antes de realizar cualquier pago o trámite.
Las subastas del INDEP incluyen distintos tipos de bienes, entre ellos vehículos, aeronaves, joyas, maquinaria, materiales de construcción y otros artículos.
Además, el instituto advierte sobre posibles sitios apócrifos y señala que su página oficial es gob.mx/indep. La dependencia también cuenta con canales oficiales de Subastas INDEP en redes sociales.