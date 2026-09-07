Bodega de los hermanos Farías Laguna tenía armas y documentos clasificados

Durante una exposición sobre el caso, Godoy señaló que en la bodega fueron encontrados listados relacionados con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, además de documentación considerada de seguridad nacional.

“Se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada / confidencial y armas sin el debido registro”, explicó.

El hallazgo forma parte de las investigaciones derivadas del aseguramiento, en marzo de 2024, de un buque en Altamira, Tamaulipas, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de combustible presuntamente introducidos al país mediante documentación que no correspondía con la naturaleza real de la carga.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, con relación a avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como huachicol fiscal, por vía marítima.… — FGR México (@FGRMexico) September 7, 2026





Una red detrás del huachicol fiscal

De acuerdo con Godoy, las investigaciones permitieron establecer que detrás de la operación no habría actuado un contrabandista aislado, sino una estructura criminal con participación de servidores públicos y agentes aduanales.

La fiscal explicó que los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna habrían tenido un papel relevante dentro de la red , conocida como “Los Primos”, mediante la cual se introducían hidrocarburos a puertos mexicanos bajo registros que los identificaban como otras sustancias.

La operación, detalló, habría contado con funcionarios y agentes aduanales que recibían pagos a cambio de permitir el ingreso de los embarques. Las revisiones de la mercancía podían reducirse a inspecciones superficiales, mientras que los volúmenes reportados eran presuntamente manipulados para facilitar la liberación del combustible.

La estructura también habría recurrido a influir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, de la Administración Nacional de Aduanas de México y de la Secretaría de Marina.