El almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina (Semar) durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), reportó en su declaración patrimonial dos créditos hipotecarios a su nombre contratados a finales de 2020 por un monto original conjunto de 6,359,609 pesos mexicanos, además de una remuneración anual de 2.04 millones de pesos por sus funciones públicas.
Rafael Ojeda Durán reporta 2.04 mdp de ingreso anual y dos créditos hipotecarios por más de 6.3 mdp
De acuerdo con el documento presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fecha de recepción del 30 de mayo de 2026, Ojeda Durán se desempeña actualmente como Asesor D (nivel SM04) adscrito a las oficinas del almirante secretario de Marina, cargo que asumió el 1 de octubre de 2024.
¿Cuánto gana Rafael Ojeda Durán?
En el apartado de Adeudos / Pasivos, la declaración detalla que el declarante mantiene dos créditos hipotecarios otorgados por instituciones financieras del sector público de la defensa:
-Crédito hipotecario Banjercito: Adquirido el 14 de diciembre de 2020 ante el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (RFC: BNE820901682) por un monto original de 4,559,609 pesos mexicanos.
-Crédito hipotecario ISSFAM: Adquirido el 2 de diciembre de 2020 mediante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (RFC: ISS7607295W9) por un monto original de 1,800,000 pesos mexicanos.
Adicionalmente, en la sección de vehículos, el documento consigna la compra a crédito de un automóvil Mitsubishi Endeavor Limited (modelo 2009), adquirido en septiembre de 2009 por 285,913 pesos mexicanos.
En cuanto al rubro de percepciones económicas, Ojeda Durán reportó una remuneración anual de 2,040,558 pesos mexicanos por concepto de sueldos, compensaciones, bonos y prestaciones derivadas de su cargo público.
El reporte precisa que no obtuvo ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o servicios profesionales, por lo que su ingreso anual total se fijó en 2,040,558 pesos.
¿Rafael Ojeda está involucrado en caso de huachicol fiscal?
La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna busca que el almirante Rafael Ojeda Durán declare dentro de la investigación por huachicol fiscal.
El argumento de los abogados es que el exsecretario de Marina puede aportar información para aclarar qué conocía sobre las operaciones bajo investigación y, particularmente, qué ocurrió después de que los Farías Laguna presuntamente le hicieron saber de posibles irregularidades.
La petición coloca a Ojeda en el centro de una disputa sobre el origen de las alertas que permitieron detectar la red de contrabando de combustibles. Mientras la defensa sostiene que Fernando Farías fue quien informó al entonces secretario de Marina sobre lo que ocurría, la versión que han dado autoridades apunta a que fue Ojeda quien comunicó información a instancias ministeriales y puso en conocimiento de la Fiscalía posibles hechos relacionados con el huachicol fiscal.
Ojeda es tío de los hermanos señalados por encabezar la red de huachicol fiscal.