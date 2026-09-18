De acuerdo con el documento presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fecha de recepción del 30 de mayo de 2026, Ojeda Durán se desempeña actualmente como Asesor D (nivel SM04) adscrito a las oficinas del almirante secretario de Marina, cargo que asumió el 1 de octubre de 2024.

¿Cuánto gana Rafael Ojeda Durán?

En el apartado de Adeudos / Pasivos, la declaración detalla que el declarante mantiene dos créditos hipotecarios otorgados por instituciones financieras del sector público de la defensa:

-Crédito hipotecario Banjercito: Adquirido el 14 de diciembre de 2020 ante el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (RFC: BNE820901682) por un monto original de 4,559,609 pesos mexicanos.

-Crédito hipotecario ISSFAM: Adquirido el 2 de diciembre de 2020 mediante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (RFC: ISS7607295W9) por un monto original de 1,800,000 pesos mexicanos.

Adicionalmente, en la sección de vehículos, el documento consigna la compra a crédito de un automóvil Mitsubishi Endeavor Limited (modelo 2009), adquirido en septiembre de 2009 por 285,913 pesos mexicanos.

En cuanto al rubro de percepciones económicas, Ojeda Durán reportó una remuneración anual de 2,040,558 pesos mexicanos por concepto de sueldos, compensaciones, bonos y prestaciones derivadas de su cargo público.

El reporte precisa que no obtuvo ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o servicios profesionales, por lo que su ingreso anual total se fijó en 2,040,558 pesos.