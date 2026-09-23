El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó una vacante el 21 de septiembre y una convocatoria sigue abierta, con el objetivo de encontrar a personas interesadas en sumarse al organismo electoral cuya sede principal se ubica en la Ciudad de México (CDMX). En el documento se establecen los requisitos como la escolaridad obligatoria, las actividades a realizar, lugar de trabajo y los medios de contacto para postularse a la plaza.
INE solicita asistentes con escolaridad de secundaria o bachillerato con sueldo de 27,000 pesos
El puesto que se ofrece es como asistente administrativo en la Dirección Ejecutiva de Administración y que se encargará de brindar soporte operativo, logístico y de gestión en las actividades del organismo.
El proceso de reclutamiento garantiza que en el ingreso no exista discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, religión, estado civil u orientación sexual. Además, no se solicitan certificados médicos de no embarazo ni de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito de contratación.
La convocatoria detalla el sueldo que se ofrece para este puesto y que es el siguiente:
- Percepción mensual bruta: 33,086 pesos.
- Percepción mensual neta: 27,457 pesos.
La vacante se ubica en las oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México. La dirección exacta tanto para el desempeño laboral como para la entrega de expedientes es la siguiente:
- Sede del puesto: Dirección Ejecutiva de Administración, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, CDMX.
- Módulo de entrega de documentos: Piso 1 de la misma sede de Periférico Sur No. 4124.
- Horario de atención: De 10:00 a 12:00 horas.
- Fechas del trámite: La recepción de expedientes inicia el 23 de septiembre de 2026 y concluye el 29 de septiembre de 2026.
El INE aclara que no se aceptará documentación fuera de plazo ni por medios electrónicos o fax.
Requisitos
Para aspirar a este puesto, las personas candidatas deberán cubrir el siguiente perfil:
- Escolaridad mínima: Bachillerato o equivalente, o educación secundaria concluida.
- Experiencia laboral: Se requieren de tres a seis años de experiencia en asistencia administrativa.
- Conocimientos técnicos: Manejo de paquetería Office, herramientas web y equipo de oficina.
- Habilidades personales: Trabajo en equipo y orientación a resultados.
- Actitudes clave: Disposición, iniciativa y proactividad.
Asimismo, se exige cumplir con los requisitos legales generales: ciudadanía mexicana, estar en el Registro Federal de Electores con credencial vigente, no haber ocupado candidaturas ni dirigencias partidistas en los últimos tres años, ni estar bajo inhabilitación para el servicio público.
Los postulantes deben acudir a las oficinas del INE con original y copia de los siguientes documentos:
- CV en formato INE (firmado autógrafamente y respaldado con constancias laborales).
- Comprobante de estudios.
- Acta de nacimiento
- CURP
- RFC, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente (máximo 30 días) y carta declaratoria de decir verdad.
- El cotejo lo realizará el Lic. Octavi Vangelis Miranda Esquivel, Coordinador Administrativo de la Dirección Ejecutiva de Adminsirración.
Funciones a realizar
Las responsabilidades del puesto abarcan tareas de apoyo operativo y logístico:
- Recopilar insumos para informes y gestionar el sistema de correspondencia.
- Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.
- Apoyar en tareas secretariales, organización de reuniones de trabajo y archivo.
- Controlar vales de gasolina, bitácoras de vehículos oficiales y reportes de mantenimiento.
- Supervisar mensajería, resguardo de papelería, inventarios de bienes e higiene laboral.
- Apoyar en actualizaciones de portales web institucionales mediante diseño gráfico.