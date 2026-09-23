INE solicita asistentes con escolaridad de secundaria o bachillerato con sueldo de 27,000 pesos

El puesto que se ofrece es como asistente administrativo en la Dirección Ejecutiva de Administración y que se encargará de brindar soporte operativo, logístico y de gestión en las actividades del organismo.

El proceso de reclutamiento garantiza que en el ingreso no exista discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, religión, estado civil u orientación sexual. Además, no se solicitan certificados médicos de no embarazo ni de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito de contratación.

La convocatoria detalla el sueldo que se ofrece para este puesto y que es el siguiente:

Percepción mensual bruta: 33,086 pesos.

33,086 pesos. Percepción mensual neta: 27,457 pesos.

La vacante se ubica en las oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México. La dirección exacta tanto para el desempeño laboral como para la entrega de expedientes es la siguiente:

Sede del puesto: Dirección Ejecutiva de Administración, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, CDMX.

Módulo de entrega de documentos: Piso 1 de la misma sede de Periférico Sur No. 4124.

Horario de atención: De 10:00 a 12:00 horas.

Fechas del trámite: La recepción de expedientes inicia el 23 de septiembre de 2026 y concluye el 29 de septiembre de 2026.

El INE aclara que no se aceptará documentación fuera de plazo ni por medios electrónicos o fax.