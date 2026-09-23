Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Yasmín Esquivel y Lenia Batres juegan sus cartas en la carrera por la presidencia de la SCJN

Bajo el lema de ser "la ministra de los trabajadores", Esquivel Mossa teje alianzas clave con sindicatos, cámaras empresariales, adelantando la disputa por la presidencia de la Corte frente a Lenia Batres.
mié 23 septiembre 2026 05:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
las ministras yasmin esquivel y lenia batres con fondo la corte y una silla que simula la presidencia del maximo tribunal
El sector empresarial manifestó su rechazo de que sea Lenia Batres Guadarrama, mientras un bloque al interior de la SCJN promueve a Yasmín Esquivel. (Fotos: Cuartoscuro / Facebook / IA)

La disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se definirá en 2027, ya comenzó a tomar forma. Aunque el relevo todavía está distante, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama aparecen entre las ministras que buscan encabezar el máximo tribunal.

Los movimientos en torno a la sucesión ya son visibles. Mientras el sector empresarial ha expresado su rechazo a una eventual presidencia de Batres Guadarrama, un bloque al interior de la SCJN impulsa a Esquivel Mossa, ambas han comenzado a mover sus piezas de cara a la elección.

Publicidad

Juan Manuel Ureiro, consultor especializado en el Poder Judicial en Integralia, señala que la contradicción que existe en la Constitución por dos artículos que establecen distintos procesos para elegir al próximo titular del máximo tribunal generó no solo incertidumbre, sino una disputada adelantada.

El experto señala que esta disputa previa provocó que ambas ministras construyan una estrategia de posicionamiento tanto con empresarios como con sindicatos, lo que, asegura, no se había visto con la anterior conformación de la Corte.

Esta sucesión adelantada está permitiendo una estrategia de posicionamiento para ambas ministras en la medida de las preocupaciones (…) por parte del sector privado sobre una posible presidencia de Lenia Batres”.
Juan Manuel Ureiro, consultor en Integralia.


Explica que esta desconfianza hacia Batres Guadarrama se debe a los posicionamientos y dichos que ha tenidos en casos fiscales, como estar a favor de que se reabran asuntos aunque exista una sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta”.

Considera que mientras la ministra Batres Guadarrama no contribuye a disminuir las reticencias que hay en su contra por parte del sector empresarial, Yasmín Esquivel ya se encuentra "reconstruyendo confianza".

"La ministra Yasmín Esquivel lo hace (reconstrucción) a partir de buscar la interlocución con sectores privados y sociales, llámese empresariado y sindicatos, tratando de trasmitir la importancia de la certeza jurídica y la irretroactividad de la ley y mantener el concepto de cosa juzgada. en ese sentido lleva ventaja frente a la ministra Batres Guadarrama que se ha expresado en contra de ello", declara.

Publicidad

Sucesión Presidencia SCJN (2027)

Estrategia de alianzas y mapa de reuniones de las ministras

Yasmín Esquivel

"La ministra de los trabajadores"

Sector Sindical & Laboral
  • CTM (Tereso Medina) +4.5M afiliados
  • FSTSE (M.A. García Ayala) 1.1M de servidores públicos
  • CTC (Abel Domínguez) 900,000 trabajadores
Sector Empresarial
  • COPARMEX 36,000 empresas
Poder Legislativo
  • Diputados (Morena) V.H. Lobo & G. Jiménez
Fuerzas Armadas
  • SEMAR (Adm. Morales) Soberanía Nacional
Poder Judicial Estatal
  • Juzgadores Estatales CDMX, GTO, QRO, COAH, AGS

Lenia Batres

"La ministra del pueblo"

Sector Empresarial
  • CONCANACO SERVYTUR 5.2M negocios
  • CANIMOLT (F. Peña) 33 empresas
Poder Judicial Estatal
  • Juzgadores Estatales Edomex, Zacatecas
Postura del Sector Privado
  • Sector Empresarial Inquietud / Rechazo
Controversia Constitucional en la SCJN (2027):
Artículo 94 (Reforma 2024): Otorga 2 años de presidencia a la candidatura más votada en urnas (favoreciendo a Lenia Batres).
Artículo 97 (Vigente): Contempla 4 años por voto interno del Pleno (donde la mayoría de ministros respalda a Yasmín Esquivel).

Yasmín realiza reuniones con sectores

Aunque no se ha declarado formalmente que ella busque la presidencia, en las últimas semanas Yasmín Esquivel inició diversos actos públicos, en los que sobresalen su imagen, nombre y relación con sectores sociales.

Desde hace un mes y medio, la ministra comenzó encuentros con empresarios, sindicatos, juzgadores de diversos estados, y en algunas ocasiones acude a eventos públicos representado al máximo tribunal de justicia o se deja fotografía a la do del actual presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

Se ha reunido con agrupaciones laborales, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). El pasado 3 de septiembre mantuvo un encuentro con el líder de esta organización, Marco Antonio García Ayala, donde la ministra aseguró que la “transformación” del Poder Judicial no podría llevarse a cabo sin la colaboración de los trabajadores del Estado.

Publicidad

Mientras, el Sindicato desde su cuenta de Facebook mencionó que el compromiso fue “redignificar” a los trabajadores al servicio del Estado: empleo seguro, prestaciones de ley y que ningún derecho conquistado se vulnere

También tuvo reuniones con integrantes y el secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina. En este encuentro, la CTM planteó “abrir”, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sindicalismo mexicano, un análisis del sistema fiscal, particularmente, sobre la carga que tienen prestaciones, como el tiempo extra, vacaciones, aguinaldo y participación de utilidades de los trabajdores.

“Queremos que el esfuerzo de las y los trabajadores se refleje en un mayor ingreso real para sus familias. La unidad sindical debe traducirse en propuestas, acuerdos y resultados. México necesita un gran diálogo social que coloque por encima de cualquier interés particular a las y los trabajadores y sus familia”, señaló desde redes sociales Tereso Medina.

La CTM agrupa a más 4.5 millones de trabajadores afiliados distribuidos en más de 6,000 sindicatos en los 31 estados y la Ciudad de México; si bien ha pedido fuerza. SI bien esta Confederación nació y operó como un brazo sindical del PRI, ahora existe lejanía tras tener diferencias con el actual dirigente priista, Alejandro Moreno.

Con otra organización que se reunió en este último mes es con la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). Durante la reunión, Yasmín Esquivel Mossa se auto llamó “la ministra de los trabajadores”, pues dijo que la base laboral de México es donde esta el “cimiento” del sector productivo del país.

“Quiero que ustedes vean en mí una puerta abierta d ela justicia. Todos vamos en unidad y buscando lo mejor para nuestros trbajdores en nuestro país. Quiero decirles que ustedes tienen una aliada en la Corte”, dijo y agregó que periódicamente se reunira con ellos.

Mientras, el secretario General de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Abel Domínguez, sostuvo que era “histórico” que la CTC se reuniera con una minsitra del máximo tribunal de justicia.

También realizó encuentros empresarios, como Coparmex. Es una de las cámaras empresariales más importantes del país, ya que agrupa a más de 36,000 empresas de todos los tamaños y sectores a nivel nacional, por lo que asegura que sostienen cerca de 4 millones de empleos formales en el país.

La reunión con esta organización fue el pasado 26 de agosto, donde conversaron sobre temas de seguridad jurídica, inversión y Estado de Derecho. Ante este encuentro, la ministra señaló que la previsibilidad en las decisiones de la Corte, permitirña que quienes invierten y generan empleos en Méxicio, tegan “confianza” en que las normas serán interpretadas y aplicadas de manera consistente.

“Una Suprema Corte sólida debe proteger los derechos, garantizar que la autoridad actúe dentro de los límites de la Constitución y contribuir a un entorno de estabilidad que favorezca el desarrollo económico y social”, escribió en redes sociales.

No solo con empresarios y sindicatos, también se ha reunido con las fuerzas aramdas. El 9 de septiembre publicó en sus redes sociaels que recibió al secretario de la Mariana, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Desde su cuenta de X, la ministra sostuvo que la impartición de justicia y la defensa de la soberanía nacional parten de responsabilidades distintas, y agregó que le compartió al almirante historias de los muros del máximo tribunal de justicia.

También se ha reunido con juzgadores de diversos estados que van desde Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México, Coahuila, y realiza otros eventos para presentar su libro “Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”, el cual, en palabras de la ministra, lleva a una conversasón sobre ¿Quién cuida, acompaña y protege a las niñas, niños y adolescentes cuando su mamá ya no está?

Empresarios contra Batres

La carrera por la presidencia de la Corte ya ha generado tensiones al interior e incertidumbre entre el sector empresarial, que ha externado su preocupación de que sea Lenia Batres, por la postura que ha tenido con el sector privado.

En agosto pasado, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, aceptó que empresarios con los que se reunió no respaldaban a la autollamada “ministra del pueblo”. “Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres. Eso es un asunto de la Corte”, aseguró.

A diferencia de Yasmín Esquivel, Lenia Batres solo ha publicado en sus redes sociales que mantuvo un encuentro en el último mes y medio con un sector empresarial y fue Concanaco Servytur, al cual representa a más de 5.2 millones de negocios y empresas familiares, agrupados en 258 cámaras locales en todo el país.

Según un comunicado que ella emitió, el encuentro fue para acercar la “voz territorial” de la Cámaras de Comercio a las instituciones nacionales y señaló que el sector empresarial externó su preocupación por la extorsión y la normativa en materia fiscal y de comercio.

También a finales de agosto tuvo un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (Canimolt), encabezada por su presidente ejecutivo, el maestro Felipe de Javier Peña Dueñas.

Tras reuniones que tuvo fue con juzgadores del Estado de México y de Zacatecas.

José Manuel Urquijo, experto en Comunicación e Imagen, comenta que Lenia Batres ha tenido posicionamientos “ radicales”, lo que no beneficiaría al sector empresarial en México de llegar como presidencia de la Corte. En caso contrario, Yasmín Esquivel busca generar certidumbre.

“Ella (Batres Guadarrama), su figura, su perfil, su trayectoria, sus decisiones y sus posturas políticas generan ruido hacia el sector empresarial. Por otra parte, la ministra Yasmín Esquivel busca convertirse en un factor de unidad y de certidumbre”.
José Manuel Urquijo, experto en Comunicación e Imagen

Explica que Batres Guadarrama ha intentado mostrar cercanía con el sector empresarial, pues durante el informe presidencial Claudia Sheinbaum se fotografió con el empresario Carlos Slim.

Yasmin o Lenia: la contradicción en la Corte

Aunque falta un año para el cambio de presidencia en el máximo tribunal de justicia, la contradicción en la Constitución para elegir a quien suplirá a Hugo Aguilar, adelantó la carrera... pero será la SCJN la que resuelva.

Con la reforma al Poder Judicial en 2024, el artículo 94 señala que la presidencia de la Corte debe durar dos años y deberá designarse al ministro que haya obtenido mayor votación en las urnas. En este caso le tocaría a Lenia Batres Guadarrama.

Sin embargo, los legisladores nunca modificaron, en la reforma Judicial, el artículo 97, en el que se estipula que la presidencia de la SCJN durará cuatro años y debe ser elegida de manera autónoma mediante el voto interno de los ministros del Pleno. Tras esta controversia, la mayoría de los ministros se han unido para que sea por esta última vía como se elija al próximo titular de la Corte y han pedido que sea Yasmín Esquivel Mossa.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de estas contradicciones y aseguró que no presentará ninguna iniciativa para corregirlas, por lo que señaló que sea la Corte la que solucione esta disputa.

“Que sea la Corte la que resuelva sobre el siguiente presidenta o presidente. Todos son buenos den la Corte”, dijo la mandataria federal en mayo pasado durante su conferencia mañanera.

Tags

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad