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Ministros de la nueva Corte ya ganan menos, pero Sheinbaum les pide bajarle un “poquito” más

“Todavía le podrían bajar un poquito. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, afirmó la presidenta Sheinbaum, aunque destacó que ya bajaron los sueldos y privilegios de los ministros de la Corte.
mar 08 septiembre 2026 11:37 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum y Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se saludan tras concluir el informe de labores de actividades del máximo tribunal del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum y Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se saludan tras concluir el informe de labores de actividades del máximo tribunal del país. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben actualmente menos de la mitad de sueldo, apoyos y compensaciones que antes a un año de su creación, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

No hay los privilegios que había antes ”, dijo la mandataria tras cumplirse el primer año de la nueva conformación de la Suprema Corte tras la reforma judicial.

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El sueldo mensual de las y los ministros bajó de 297,403 pesos a 186,487 pesos en bruto (antes de impuestos), en tanto su aguinaldo pasó de 584,596 pesos a 376,961 pesos.

Mientras las y los ministros recibían seis equipos celulares –dos personales y cuatro para sus trabajadores– que eran renovados cada año y conservaban los anteriores equipos, ahora solo le es asignado un equipo a cada uno.

Sin embargo, la presidenta apuntó que quienes integran la Suprema Corte aún pueden reducir más sus gastos.

“Todavía le podrían bajar un poquito, yo pago mi teléfono celular por ejemplo”, subrayó Sheinbaum.

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La presidenta destacó que varios de los privilegios que recibían las y los integrantes de la Suprema Corte fueron eliminados.

“Además de eso, los anteriores ministros tenían gastos de alimentación en restaurantes, 58,470 pesos. Ahora no tienen.

Pago por riesgo, ¿qué riesgo? 639,917 pesos al año, o sea, más de medio millón de pago por riesgo al año, ahora no tienen”, apuntó Sheinbaum.

El apoyo por medicamentos por 237,441 pesos fue eliminado, así como el seguro de gastos médicos mayores que ascendía a 30 millones de pesos y el seguro de separación de 20 millones de pesos.

El pago por defunción se recortó casi a la mitad, de 1.2 millones de pesos a 745,944 pesos, al igual que el seguro de vida institucional, el cual pasó de 12 millones a poco menos de 7.5 millones de pesos.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación Claudia Sheinbaum

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