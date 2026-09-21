Empleos de hasta 50,000 pesos al mes en estas alcaldías de CDMX que tienen vacantes disponibles

Las alcaldías que ofrecen vacantes son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Coyoacán

Benito Juárez

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Las vacantes con los mayores sueldos

Entre las vacantes que ofrecen mayores sueldos se encuentra la de Contraloría Financiera, con un sueldos de 50,000 pesos en la alcaldía Cuauhtémoc.

La empresa que ofrece esta vacantes es Involve rh .

Entre los requisitos se encuentra tener licenciatura y contar con experiencia de más de cinco años.

- Desarrollador(a) Sr. PL/SQL de Oracle con un salario de 45,000 pesos, también en la alcaldía: Cuauhtémoc y la ofrece la misma empresa Involve rh.

Además de contar con licenciatura, también se requiere una experiencia de entre cuatro a cinco años.

Entre las ofertas que más se ofrecen está personal de vigilancia, auxiliares de limpieza, cocineros, parrilleros, encargados de bodega, hasta gerentes, nutricionistas, personal de reclutamiento, entre otros.

Empresas: Coca-Cola, Bimbo, Sanborn Hermanos, Chedraui, Autobuses Corredor Aragón, Hotel Emporio CDMX, Benotto, Jardín Guadalupano, Herkel Recubrimientos, entre otras.

