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CDMX

Empleos de hasta 50,000 pesos al mes en estas alcaldías de CDMX que tienen vacantes disponibles

Las personas que estén en búsqueda de algún empleo en las alcaldías de la CDMX pueden consultar las que se ofrecen en el Servicio Nacional de Empleo.
lun 21 septiembre 2026 09:22 AM
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Un total de nueve jóvenes en una mesa roja llenando ofertas de empleo, una persona está sentada y con un papel en mano.jpg
En la CDMX se llevan a cabo distintas ferias de empleo en alcaldías con el objetivo de que las personas accedan a algún puesto de trabajo. (Foto: Facebook Trabajo CDMX)

El Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México publicó las vacantes que ofrecen empresas en distintas alcaldías para la segunda quincena de septiembre y a la que pueden aspirar las personas que estén en búsqueda de empleo y que tengan distintos niveles de escolaridad.

Las personas que estén interesadas deben de cumplir con una serie de requisitos y llevar a cabo un proceso de registro para ser tomado en cuenta en algunos de los puestos que se ofertan y que se requiere desde el nivel básico de educación, carreras técnicas y licenciatura, o incluso que solo sepan leer y escribir.

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Las alcaldías que ofrecen vacantes son las siguientes:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Coyoacán
  • Benito Juárez
  • Azcapotzalco
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco

Las vacantes con los mayores sueldos

Entre las vacantes que ofrecen mayores sueldos se encuentra la de Contraloría Financiera, con un sueldos de 50,000 pesos en la alcaldía Cuauhtémoc.

La empresa que ofrece esta vacantes es Involve rh .

Entre los requisitos se encuentra tener licenciatura y contar con experiencia de más de cinco años.

- Desarrollador(a) Sr. PL/SQL de Oracle con un salario de 45,000 pesos, también en la alcaldía: Cuauhtémoc y la ofrece la misma empresa Involve rh.

Además de contar con licenciatura, también se requiere una experiencia de entre cuatro a cinco años.

Entre las ofertas que más se ofrecen está personal de vigilancia, auxiliares de limpieza, cocineros, parrilleros, encargados de bodega, hasta gerentes, nutricionistas, personal de reclutamiento, entre otros.

Empresas: Coca-Cola, Bimbo, Sanborn Hermanos, Chedraui, Autobuses Corredor Aragón, Hotel Emporio CDMX, Benotto, Jardín Guadalupano, Herkel Recubrimientos, entre otras.

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¿Cómo registrarse para las vacantes?

La dependencia capitalina recomienda a las personas que estén buscando empleo a localizar la más adecuada a su nivel de escolaridad, identificar la alcaldía política donde se ubica la plaza de trabajo vacante, además de que todas tienen una ID para identificarla.

Espere a que nuestro personal se ponga en contacto con usted, anote el id de la vacante y regístrese en la liga de la vacante, puede acceder escaneando el código o en el enlace de la vacante a través de esta liga: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/POE_2A_SEPTIEMBRE_2026.pdf

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Las vacantes también establecen los horarios de los empleos, aunque otros solicitan que haya disponibilidad de horario, rolan turnos, y demás. Ante ello, la dependencia capitalina hace énfasis en que no se hace responsable en caso de incumplimiento por parte de algunas de las partes, ya sea entre la empresa y los postulantes.

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Ciudad de México Empleo

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