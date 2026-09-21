Empleos de hasta 50,000 pesos al mes en estas alcaldías de CDMX que tienen vacantes disponibles

El Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México publicó las vacantes que ofrecen empresas en distintas alcaldías para la segunda quincena de septiembre y a la que pueden aspirar las personas que estén en búsqueda de empleo y que tengan distintos niveles de escolaridad.
Las personas que estén interesadas deben de cumplir con una serie de requisitos y llevar a cabo un proceso de registro para ser tomado en cuenta en algunos de los puestos que se ofertan y que se requiere desde el nivel básico de educación, carreras técnicas y licenciatura, o incluso que solo sepan leer y escribir.