La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ofrece vacantes para integrarse como agentes del Ministerio Público, por lo que la convocatoria se dirige a personas que tengan una carrera profesional y que estén interesadas en sumarse a esta dependencia capitalina.
Trabajo en la Fiscalía CDMX con sueldo de hasta 36,000 pesos: requisitos, vacantes y cómo puedes postularte
De acuerdo a lo que compartió la Fiscalía a través de su cuenta en 𝕏, las personas que ingresen tendrán funciones de judicialización, además de que ofrecen un sueldo de 36,169 pesos mensuales brutos más prestaciones de ley.
El perfil que se busca es que tengan la carrera de Derecho y que cuenten con experiencia en juicios orales en materia penal, ello, con el objetivo de fortalecer la judicialización y la procuración de justicia en la CDMX.
Paso a paso para registrarte
Ingresa los siguientes datos:
- Coloca la fecha del registro
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- Fecha de nacimiento
- Domicilio, empezando por calle, colonia, Código Postal, alcaldía o municipio.
- Estado
- Número de celular
- Numeroso diferente al del celular para dejar recados
- Correo electrónico
¿Qué hacen los ministerios públicos?
La Fiscalía General de la República enumera las funciones de los agentes del ministerio público y son las siguientes:
- Canalizar a la víctima al servicio médico y psicológico en caso de ser necesario, o en caso de que ella lo solicite.
- Recibir las denuncias en forma oral, por escrito o a través de correo electrónico o cualquier otro medio digital, las cuales pueden ser anónimas.
- Promover las medidas necesarias de protección para la víctima.
- Iniciar la investigación del delito y ordenar las acciones necesarias para saber quién es responsable del delito.
- Presentar al juez o la jueza las pruebas derivadas de la investigación y, si considera que se obtuvieron legalmente, son suficientes, son necesarias y son contundentes, ordenará que la persona que probablemente cometió el delito sea detenida y juzgada.
- Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima.
- Informar a la víctima acerca del avance de la investigación.
Las personas que estén interesadas en este trabajo pueden llamar a los siguientes números para obtener más información:
55-53-45-59-10 y 55-53-45-59-17
o escribir al correo electrónico: ifpreclutamiento@fgjcdmx.gob.mx
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. La propia Constitución dispone que el Ministerio Público de la Ciudad de México sea presidido por una o un Fiscal General de Justicia.