Trabajo en la Fiscalía CDMX con sueldo de hasta 36,000 pesos: requisitos, vacantes y cómo puedes postularte

De acuerdo a lo que compartió la Fiscalía a través de su cuenta en 𝕏, las personas que ingresen tendrán funciones de judicialización, además de que ofrecen un sueldo de 36,169 pesos mensuales brutos más prestaciones de ley.

El perfil que se busca es que tengan la carrera de Derecho y que cuenten con experiencia en juicios orales en materia penal, ello, con el objetivo de fortalecer la judicialización y la procuración de justicia en la CDMX.

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