¿Quién es “El señor de la T”?

Las autoridades identifican a Manuel Alejandro “N” como coordinador regional del CJNG en el estado. Antes de incorporarse a esa organización, presuntamente formó parte de La Familia Michoacana y Los Zetas. Posteriormente se integró al grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Su perfil dentro de las investigaciones está relacionado con distintos delitos de alto impacto. La SSPC lo señala por su presunta relación con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Además, se informó que tenía órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026



La actividad atribuida a “El Señor de la T” se concentra en una zona concreta del estado. Las autoridades ubican su presencia criminal en: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

La investigación también señala una posible relación del detenido con el asesinato del síndico de Penjamillo y la desaparición de una expresidenta municipal de Angamacutiro.

Así fue su captura

La detención ocurrió en Morelia, Michoacán, el 17 de septiembre pasado, como resultado de un operativo coordinado entre instituciones estatales y federales.

En las acciones participaron la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Omar García Harfuch informó que el operativo forma parte de las acciones contra las células del CJNG que operan en Michoacán.