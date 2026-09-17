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México

El “Señor de la T”, el operador del CJNG señalado por extorsionar y secuestrar en Michoacán

Autoridades ubican a “El Señor de la T” como operador del CJNG en cinco municipios de Michoacán, donde es señalado por extorsión, secuestro y otros delitos.
jue 17 septiembre 2026 09:38 AM
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Fotografía de Manuel Alejandro “N”, “El señor de la T”. A lado un mapa de los municipios donde operaba.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Manuel Alejandro “N”, “El señor de la T”, fue detenido en Morelia. (X/SSPC)

Manuel Alejandro “N”, “El Señor de la T”, fue detenido en Michoacán y señalado por autoridades federales como uno de los operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las investigaciones lo ubican al frente de actividades criminales en cinco municipios michoacanos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre, de 51 años, era considerado un generador de violencia en la región y mantenía presencia criminal principalmente en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

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¿Quién es “El señor de la T”?

Las autoridades identifican a Manuel Alejandro “N” como coordinador regional del CJNG en el estado. Antes de incorporarse a esa organización, presuntamente formó parte de La Familia Michoacana y Los Zetas. Posteriormente se integró al grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Su perfil dentro de las investigaciones está relacionado con distintos delitos de alto impacto. La SSPC lo señala por su presunta relación con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Además, se informó que tenía órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares.


La actividad atribuida a “El Señor de la T” se concentra en una zona concreta del estado. Las autoridades ubican su presencia criminal en: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

La investigación también señala una posible relación del detenido con el asesinato del síndico de Penjamillo y la desaparición de una expresidenta municipal de Angamacutiro.

Así fue su captura

La detención ocurrió en Morelia, Michoacán, el 17 de septiembre pasado, como resultado de un operativo coordinado entre instituciones estatales y federales.

En las acciones participaron la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Omar García Harfuch informó que el operativo forma parte de las acciones contra las células del CJNG que operan en Michoacán.

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Michoacán Violencia

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