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México

Jesús Cárcamo: del Ejército mexicano a Habilidad Física 100

Jesús Cárcamo, capitán segundo del Arma Blindada, ha representado a México en competencias militares internacionales y este 2026 llegó a la televisión con Habilidad Física 100: México.
mar 22 septiembre 2026 03:12 PM
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Jesús Cárcamo, uno de los participantes de Habilidad física 100, muestra una de sus medallas vestido con su uniforme del ejército mexicano.
Jesús Cárcamo forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Sedena)

Antes de aparecer frente a las cámaras de un reality de Netflix, Jesús Cárcamo destacó por su entrenamiento militar y las competencias internacionales en las que integrantes de fuerzas especiales del Ejército mexicano ponen a prueba resistencia , precisión, coordinación y capacidad física.

Cárcamo ha sido identificado como integrante de los llamados “Murciélagos”, una denominación asociada con elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Su nombre cobró notoriedad este 2026 por su participación en Habilidad Física 100: México, un programa de Netflix.

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¿Quién es Jesús Cárcamo?

Jesús Cárcamo ha construido parte de su trayectoria dentro del Ejército mexicano a través de competencias de alto rendimiento. En 2024 fue identificado como capitán segundo del Arma Blindada e integrante de equipos mexicanos que han obtenido primeros lugares en competencias internacionales.

En 2025, Cárcamo representó a México en las llamadas ‘Olimpiadas del las Fuerzas Especiales’, donde el equipo mexicano terminó en la segunda posición general, después de enfrentar pruebas que combinaron condición física, tiro, desplazamiento, obstáculos y actividades acuáticas.

Estas competencias muestran un perfil en el que la preparación física se complementa con otras capacidades. El desempeño exige precisión, resistencia, coordinación entre integrantes y capacidad para resolver bajo presión, elementos que forman parte de la preparación de los participantes militares.


En 2026, Cárcamo trasladó esa experiencia a un escenario distinto al incorporarse a Habilidad Física 100: México, un programa televisivo en el que compitió junto a participantes de distintas profesiones y disciplinas. Tras superar las primeras etapas, asumió además la capitanía de uno de los equipos, mostrando ante las cámaras una faceta distinta de su carrera militar.

Más allá de su desempeño profesional y competitivo, la información pública sobre Cárcamo es limitada. Existen datos que permiten ubicarlo dentro del Ejército, conocer su grado militar y documentar sus participaciones internacionales, pero no una biografía oficial pública que reúna de manera completa sus datos personales, formación, ingreso a las Fuerzas Armadas y cargos desempeñados.

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Secretaría de la Defensa Nacional Ejército Ejército

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