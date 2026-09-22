¿Quién es Jesús Cárcamo?

Jesús Cárcamo ha construido parte de su trayectoria dentro del Ejército mexicano a través de competencias de alto rendimiento. En 2024 fue identificado como capitán segundo del Arma Blindada e integrante de equipos mexicanos que han obtenido primeros lugares en competencias internacionales.

En 2025, Cárcamo representó a México en las llamadas ‘Olimpiadas del las Fuerzas Especiales’, donde el equipo mexicano terminó en la segunda posición general, después de enfrentar pruebas que combinaron condición física, tiro, desplazamiento, obstáculos y actividades acuáticas.

Estas competencias muestran un perfil en el que la preparación física se complementa con otras capacidades. El desempeño exige precisión, resistencia, coordinación entre integrantes y capacidad para resolver bajo presión, elementos que forman parte de la preparación de los participantes militares.

El #EjércitoMexicano y la #FuerzaAéreaMx felicitamos a nuestros compañeros el Teniente Jesús Cárcamo Barroso y Cabo Irineo Fermín Ramírez por obtener el 2/o y 1/er. lugar, respectivamente, en el evento “Spartan Race México”, #Acapulco, #Gro. #UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico pic.twitter.com/YjpF39LOSF — @Defensamx (@Defensamx1) June 20, 2021



En 2026, Cárcamo trasladó esa experiencia a un escenario distinto al incorporarse a Habilidad Física 100: México, un programa televisivo en el que compitió junto a participantes de distintas profesiones y disciplinas. Tras superar las primeras etapas, asumió además la capitanía de uno de los equipos, mostrando ante las cámaras una faceta distinta de su carrera militar.

Más allá de su desempeño profesional y competitivo, la información pública sobre Cárcamo es limitada. Existen datos que permiten ubicarlo dentro del Ejército, conocer su grado militar y documentar sus participaciones internacionales, pero no una biografía oficial pública que reúna de manera completa sus datos personales, formación, ingreso a las Fuerzas Armadas y cargos desempeñados.