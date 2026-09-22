Grupo Mundo Maya no solo opera hoteles, también aeropuertos: todo lo que opera la empresa estatal

Los aeropuertos que administra Grupo Mundo Maya

Grupo Mundo Maya administra 12 aeropuertos en México, de acuerdo con su programa institucional 2025-2030 . Esto representa alrededor de 15% de los 80 aeropuertos considerados en el país.

La red está integrada por:

Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas

Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo

Aeropuerto Internacional de Campeche, Campeche

Aeropuerto Nacional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Aeropuerto Internacional de Nogales, Sonora

Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Aeropuerto Internacional de Uruapan, Michoacán

Aeropuerto Internacional del Norte, Nuevo León

Aeropuerto Internacional de Puebla, Puebla

Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí

Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo

El aeropuerto de Tulum es uno de los más relevantes de esta red, ya que comenzó operaciones el 1 de diciembre de 2023 y durante 2024 registró 9,718 operaciones y 1 millón 233,459 pasajeros, de acuerdo con el programa institucional.



En conjunto, los aeropuertos administrados por el grupo registraron 25,671 operaciones comerciales nacionales e internacionales durante 2024, con un flujo de 3 millones 200,549 pasajeros.

Los hoteles de Grupo Mundo Maya

La segunda cara más conocida del grupo está en el turismo, ya que administra siete hoteles ubicados en destinos turísticos del sureste del país, entre ellos:

Hotel Palenque

Hotel Edzná

Hotel Nuevo Uxmal

Hotel Tulum

Hotel Calakmul

Hotel Chichén Itzá

Hotel Tulum Aeropuerto

Seis de estos hoteles están vinculados con destinos arqueológicos y naturales del sureste de México, mientras que el Hotel Tulum Aeropuerto está ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.

La oferta incluye servicios como restaurantes, piscinas, spa, gimnasio y otras amenidades orientadas tanto al turismo nacional como internacional.

Además, desde agosto de 2026 los hoteles del Grupo Mundo Maya pueden reservarse a través de un módulo de compras en línea habilitado en Visit México, junto con vuelos de Mexicana y boletos del Tren Maya.