Grupo Mundo Maya no solo opera hoteles, también aeropuertos: todo lo que opera la empresa estatal

Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria, Tamaulipas
Aeropuerto Internacional de Uruapan, Michoacán
Aeropuerto Internacional del Norte, Nuevo León
Aeropuerto Internacional de Puebla, Puebla
Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí
Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo
El aeropuerto de Tulum es uno de los más relevantes de esta red, ya que comenzó operaciones el 1 de diciembre de 2023 y durante 2024 registró 9,718 operaciones y 1 millón 233,459 pasajeros, de acuerdo con el programa institucional.
En conjunto, los aeropuertos administrados por el grupo registraron 25,671 operaciones comerciales nacionales e internacionales durante 2024, con un flujo de 3 millones 200,549 pasajeros.
Los hoteles de Grupo Mundo Maya
La segunda cara más conocida del grupo está en el turismo, ya que administra siete hoteles ubicados en destinos turísticos del sureste del país, entre ellos:
Hotel Palenque
Hotel Edzná
Hotel Nuevo Uxmal
Hotel Tulum
Hotel Calakmul
Hotel Chichén Itzá
Hotel Tulum Aeropuerto
Seis de estos hoteles están vinculados con destinos arqueológicos y naturales del sureste de México, mientras que el Hotel Tulum Aeropuerto está ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.
La oferta incluye servicios como restaurantes, piscinas, spa, gimnasio y otras amenidades orientadas tanto al turismo nacional como internacional.
Además, desde agosto de 2026 los hoteles del Grupo Mundo Maya pueden reservarse a través de un módulo de compras en línea habilitado en Visit México, junto con vuelos de Mexicana y boletos del Tren Maya.
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La apuesta turística de la empresa estatal
La operación turística no termina en los hoteles, a esto se suman cuatro parques:
Parque La Plancha, en Mérida, Yucatán. Se encuentra en los terrenos de la antigua estación de trenes y cuenta con áreas verdes, lago artificial, espacios deportivos y un anfiteatro.
Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo. Tiene una extensión de más de mil hectáreas y está enfocado en la conservación ambiental y arqueológica, además de ofrecer infraestructura para visitantes. El grupo tiene a su cargo su manejo, operación, mantenimiento y protección.
Parque Nuevo Uxmal, en Santa Elena, Yucatán. Su operación comenzó en abril de 2025 y tiene un enfoque particular en la conservación de flora y fauna.
Parque La Ceiba, en Palenque, Chiapas. Es la unidad más reciente de este conjunto y abrió en agosto de 2025.
Estos parques forman parte de la estrategia turística y cultural de la empresa, junto con sus hoteles y museos.
Estos son los museos de Grupo Mundo Maya
Uno de ellos es el Museo Paleontológico Quinametzin, ubicado en Zumpango, Estado de México, que reúne piezas y hallazgos paleontológicos relacionados con las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El segundo es el Museo de los Ferrocarriles, localizado dentro del Parque La Plancha, en Mérida.
El programa institucional de la empresa contempla ambos museos como unidades de negocio dentro de su estructura turística y cultural.
También participa en el negocio de hidrocarburos
Una de las actividades menos visibles de Grupo Mundo Maya está relacionada con los combustibles. La empresa administra estaciones de servicio y estaciones de combustibles.
Las primeras suministran gasolina y diésel para vehículos terrestres en las inmediaciones de los aeropuertos de Tulum y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las segundas están destinadas al abastecimiento de combustible para las operaciones de aviación civil, como turbosina y gasavión.
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El programa institucional enumera estaciones de combustibles en los aeropuertos que administra el grupo, incluidos Palenque, Campeche, Ciudad Ixtepec, Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Uruapan, Monterrey, Puebla, Tamuín y Chetumal, además de instalaciones relacionadas con el AIFA y Tulum.
¿Y el Tren Maya?
Aunque el nombre original de GAFSACOMM incluía la palabra “ferroviario” y Grupo Mundo Maya forma parte del mismo entramado de empresas estatales vinculado con la estrategia turística del sureste, el Tren Maya no es una unidad de negocio administrada directamente por Grupo Mundo Maya.