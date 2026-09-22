Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Grupo Mundo Maya no solo opera hoteles, también aeropuertos: todo lo que opera la empresa estatal

Grupo Mundo Maya tiene presencia en distintos estados del país y su operación va desde el aeropuerto de Tulum hasta hoteles, parques, museos y estaciones de combustible.
mar 22 septiembre 2026 07:09 PM
Añadir Expansión Política en Google
Aeropuerto Internacional de Tulum
El Aeropuerto Internacional de Tulum comenzó operaciones en diciembre de 2023 y es uno de los principales activos aeroportuarios de Grupo Mundo Maya. (Yuriy Turetskiy/Getty Images)

Cuando se habla de Grupo Mundo Maya, una de sus caras más visibles son los hoteles construidos alrededor de algunos de los principales destinos turísticos del sureste mexicano.

Sin embargo, la empresa estatal tiene una operación más amplia que cubre aeropuertos, parques, museos y estaciones relacionadas con el suministro de hidrocarburos en distintos estados del país.

La empresa surgió como el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) y en mayo de 2025 cambió su identidad comercial a Grupo Mundo Maya.

Publicidad

Los aeropuertos que administra Grupo Mundo Maya

Grupo Mundo Maya administra 12 aeropuertos en México, de acuerdo con su programa institucional 2025-2030 . Esto representa alrededor de 15% de los 80 aeropuertos considerados en el país.

La red está integrada por:

  • Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas
  • Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo
  • Aeropuerto Internacional de Campeche, Campeche
  • Aeropuerto Nacional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca
  • Aeropuerto Internacional de Nogales, Sonora
  • Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas
  • Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria, Tamaulipas
  • Aeropuerto Internacional de Uruapan, Michoacán
  • Aeropuerto Internacional del Norte, Nuevo León
  • Aeropuerto Internacional de Puebla, Puebla
  • Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí
  • Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo

El aeropuerto de Tulum es uno de los más relevantes de esta red, ya que comenzó operaciones el 1 de diciembre de 2023 y durante 2024 registró 9,718 operaciones y 1 millón 233,459 pasajeros, de acuerdo con el programa institucional.

El AIFA dejó de perder dinero y su director afirma que ya no necesita recursos fiscales: "Ahí están los resultados"
El AIFA deja atrás los números rojos y su director asegura que ya no necesita recursos federales para operar Isidoro Pastor, director de la terminal aérea, asegura que, pese a recibir recursos fiscales en 2024, 2025 y 2026, el AIFA ha superado su punto de equilibrio, cubierto esas erogaciones y cerrado con saldo a favor.


En conjunto, los aeropuertos administrados por el grupo registraron 25,671 operaciones comerciales nacionales e internacionales durante 2024, con un flujo de 3 millones 200,549 pasajeros.

Los hoteles de Grupo Mundo Maya

La segunda cara más conocida del grupo está en el turismo, ya que administra siete hoteles ubicados en destinos turísticos del sureste del país, entre ellos:

  • Hotel Palenque
  • Hotel Edzná
  • Hotel Nuevo Uxmal
  • Hotel Tulum
  • Hotel Calakmul
  • Hotel Chichén Itzá
  • Hotel Tulum Aeropuerto

Seis de estos hoteles están vinculados con destinos arqueológicos y naturales del sureste de México, mientras que el Hotel Tulum Aeropuerto está ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.

La oferta incluye servicios como restaurantes, piscinas, spa, gimnasio y otras amenidades orientadas tanto al turismo nacional como internacional.

Además, desde agosto de 2026 los hoteles del Grupo Mundo Maya pueden reservarse a través de un módulo de compras en línea habilitado en Visit México, junto con vuelos de Mexicana y boletos del Tren Maya.

Publicidad

La apuesta turística de la empresa estatal

La operación turística no termina en los hoteles, a esto se suman cuatro parques:

Parque La Plancha, en Mérida, Yucatán. Se encuentra en los terrenos de la antigua estación de trenes y cuenta con áreas verdes, lago artificial, espacios deportivos y un anfiteatro.

Parque La Plancha, se ven árboles y una placa distintiva con el nombre del lugar.
El Parque La Plancha, en Mérida, se construyó en los terrenos de la antigua estación de trenes y forma parte de la operación turística de Grupo Mundo Maya. (parquelaplancha.com)

Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo. Tiene una extensión de más de mil hectáreas y está enfocado en la conservación ambiental y arqueológica, además de ofrecer infraestructura para visitantes. El grupo tiene a su cargo su manejo, operación, mantenimiento y protección.

Parque Nuevo Uxmal, en Santa Elena, Yucatán. Su operación comenzó en abril de 2025 y tiene un enfoque particular en la conservación de flora y fauna.

Parque La Ceiba, en Palenque, Chiapas. Es la unidad más reciente de este conjunto y abrió en agosto de 2025.

Estos parques forman parte de la estrategia turística y cultural de la empresa, junto con sus hoteles y museos.

Estos son los museos de Grupo Mundo Maya

Uno de ellos es el Museo Paleontológico Quinametzin, ubicado en Zumpango, Estado de México, que reúne piezas y hallazgos paleontológicos relacionados con las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El segundo es el Museo de los Ferrocarriles, localizado dentro del Parque La Plancha, en Mérida.

Grupo-Mundo-Maya-Fitur
Grupo Mundo Maya reafirma su presencia en el mercado turístico internacional En esta feria, la compañía destacó su modelo integral, al posicionar la combinación de transporte, hotelería y patrimonio cultural como su mayor ventaja competitiva ante aliados comerciales.

El programa institucional de la empresa contempla ambos museos como unidades de negocio dentro de su estructura turística y cultural.

También participa en el negocio de hidrocarburos

Una de las actividades menos visibles de Grupo Mundo Maya está relacionada con los combustibles. La empresa administra estaciones de servicio y estaciones de combustibles.

Las primeras suministran gasolina y diésel para vehículos terrestres en las inmediaciones de los aeropuertos de Tulum y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las segundas están destinadas al abastecimiento de combustible para las operaciones de aviación civil, como turbosina y gasavión.

Publicidad

El programa institucional enumera estaciones de combustibles en los aeropuertos que administra el grupo, incluidos Palenque, Campeche, Ciudad Ixtepec, Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Uruapan, Monterrey, Puebla, Tamuín y Chetumal, además de instalaciones relacionadas con el AIFA y Tulum.

¿Y el Tren Maya?

Aunque el nombre original de GAFSACOMM incluía la palabra “ferroviario” y Grupo Mundo Maya forma parte del mismo entramado de empresas estatales vinculado con la estrategia turística del sureste, el Tren Maya no es una unidad de negocio administrada directamente por Grupo Mundo Maya.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que Tren Maya, S.A. de C.V. conserva su autonomía jurídica, presupuestal, de gestión y patrimonio propio.

Por eso, aunque ambos proyectos forman parte de la infraestructura turística y de transporte impulsada por el gobierno federal, son empresas distintas.

Tags

Tren Maya Gobierno federal

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad