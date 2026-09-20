Sheinbaum enviará cada semana a secretarios federales a Sinaloa

Posteriormente, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad acudirán a Sinaloa para dar seguimiento a la ampliación por un mes del subsidio eléctrico, acuerdo que, según informó Sheinbaum, ya estableció con la gobernadora interina Graciela Domínguez.

La agenda federal también contempla una intervención en materia de comercio exterior.

Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, acudirá junto con Aduanas para revisar la entrada de camarón proveniente de otros lugares del mundo. La mandataria federal explicó que se busca resolver esta situación, en particular por la importancia de la producción de camarón en Sinaloa.

Otro de los funcionarios que visitará la entidad será el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Su participación estará enfocada en la atención de los jóvenes, dentro de una estrategia que contempla la construcción de 20 nuevas preparatorias en Sinaloa.

Sheinbaum agregó que asimismo acudirán el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Egresos para respaldar a Sinaloa mediante un presupuesto extraordinario, destinado a atender las necesidades de la población.

Además de la visitas de funcionarios, continuarán las reuniones del Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa.

Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo gobierna desde el #AmorAlPueblo. Buenas noticias trajo para #Sinaloa:



✅ Se ampliará el subsidio a la energía eléctrica un mes más, la tarifa de verano pasará de 6 a 7 meses, en beneficio de la economía de las familias sinaloenses;… pic.twitter.com/KXwkyv7JbJ — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 20, 2026





Sheinbaum externa su respaldo a Graciela Domínguez

La presidenta también expresó su respaldo a Graciela Domínguez , quien asumió como gobernadora interina el 25 de agosto pasado, después de la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha.

En materia de seguridad, Sheinbaum afirmó que las fuerzas federales permanecerán en Sinaloa durante el tiempo que sea necesario. El compromiso incluye al Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, con la instrucción de apoyar al gobierno estatal y a la población.