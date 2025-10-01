Publicidad

Estados

Cinco personas acusadas de extorsión son linchadas en Texcatitlán, Oaxaca

Los restos hallados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, donde ya se analiza el ADN para confirmar las identidades.
mié 01 octubre 2025 05:06 PM
oaxaca.png
(Especial)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó este miércoles el hallazgo de restos de personas presuntamente calcinadas en el paraje Llano Amarillo, en Oaxaca. De acuerdo con los reportes, eran parte de un grupo que operaba en la entidad para cobrar a pobladores de la Sierra de Flores Magón.

"Derivado de los diferentes actos de investigación, la FGEO obtuvo pruebas que contribuyen a establecer varias líneas que sugieren que en la zona existen conflictos agrarios activos, así como denuncias por actividades ilícitas, además de un probable origen en asuntos de cobros indebidos", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Según las denuncias locales, los individuos fueron linchados y quemados tras ser acusados de robos y extorsión. Se presume que eran parte del “gota a gota”, un esquema para presionar (con amenazas) por pagos.

Informe preliminares e imágenes que circulan en redes sociales indican que los habitantes interceptaron la camioneta donde viajaban las cinco personas, a quienes comenzaron a golpear .

Autoridades estatales intentaron dialogar con los pobladores, pero no fue posible, pues trasladaron al interior del municipio a las personas retenidas, dónde se presume que fueron calcinadas.

Los restos hallados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, donde peritos ya analizan el ADN para confirmar las identidades y establecer las causas de la muerte.

"Lo que ahí se informó es que la Fiscalía está ya en la investigación y pronto dará a conocer sobre estos hechos. Sí es lamentable lo ocurrido en Santa María Texcatitlán, es una zona mixteca ", expresó el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

