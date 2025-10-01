Cinco personas acusadas de extorsión son linchadas en Texcatitlán, Oaxaca

"Derivado de los diferentes actos de investigación, la FGEO obtuvo pruebas que contribuyen a establecer varias líneas que sugieren que en la zona existen conflictos agrarios activos, así como denuncias por actividades ilícitas, además de un probable origen en asuntos de cobros indebidos", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Según las denuncias locales, los individuos fueron linchados y quemados tras ser acusados de robos y extorsión. Se presume que eran parte del “gota a gota”, un esquema para presionar (con amenazas) por pagos.

Informe preliminares e imágenes que circulan en redes sociales indican que los habitantes interceptaron la camioneta donde viajaban las cinco personas, a quienes comenzaron a golpear .

Autoridades estatales intentaron dialogar con los pobladores, pero no fue posible, pues trasladaron al interior del municipio a las personas retenidas, dónde se presume que fueron calcinadas.

Los restos hallados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, donde peritos ya analizan el ADN para confirmar las identidades y establecer las causas de la muerte.

Fiscalía de Oaxaca establece líneas de investigación luego de hallazgo de restos humanos en la Sierra de Flores Magón



Oaxaca de Juárez, Oax., a 01 de octubre de 2025.-La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza los trabajos ministeriales iniciales gracias a los que se… pic.twitter.com/xQolkQMd5Q — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 1, 2025

"Lo que ahí se informó es que la Fiscalía está ya en la investigación y pronto dará a conocer sobre estos hechos. Sí es lamentable lo ocurrido en Santa María Texcatitlán, es una zona mixteca ", expresó el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.