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México

“Ningún gobierno extranjero determinará el futuro de México”, dice Sheinbaum

En Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía de México frente a gobiernos extranjeros, en medio de las tensiones con Estados Unidos por comercio y seguridad.
jue 10 septiembre 2026 08:03 PM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum observa hacia su izquierda frente a una bandera de México.
Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación de respeto con la administración de Donald Trump. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el rumbo de México no estará sujeto a las decisiones de gobiernos extranjeros, en un momento marcado por las negociaciones con Estados Unidos en materia comercial y por las diferencias entre ambos países en torno a seguridad y narcotráfico.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Veracruz, la mandataria colocó la defensa de la soberanía como uno de los principios que, afirmó, han acompañado las transformaciones del país y que también orientan a su administración.

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"Solo el pueblo de México puede determinar su destino. Que ninguna élite, ningún gobierno extranjero, determinará en el futuro de la patria", afirmó.

Sheinbaum reforzó este mensaje al recordar distintos episodios de intervención extranjera en la historia nacional, particularmente los conflictos registrados durante los siglos XIX y XX. En su discurso destacó el papel de Veracruz en la defensa del territorio frente a fuerzas españolas, francesas y estadounidenses.

Mensaje mientras se negocia con EU

La presidenta también evocó la guerra entre México y Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional como parte de los episodios que, sostuvo, han marcado la defensa de la independencia mexicana.

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En ese contexto, citó al expresidente Benito Juárez para reivindicar la resistencia frente a cualquier intento de intervención.

"Decía Juárez, pueden invadir a México, pero siempre hay que luchar por la independencia. Para que si no es una generación, sea la siguiente. La que siga luchando por un país libre e independiente", expresó.

El pronunciamiento ocurre mientras funcionarios mexicanos mantienen conversaciones en Washington con autoridades estadounidenses para tratar las diferencias comerciales entre ambos países, entre ellas los aranceles y las barreras no arancelarias.

Un día antes, Sheinbaum había señalado que su Gobierno está dispuesto a analizar los planteamientos formulados por Estados Unidos, aunque estableció que existen temas que México no está dispuesto a poner sobre la mesa si considera que comprometen sus intereses o su soberanía.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Estados Unidos

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