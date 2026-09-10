El hospital del Cártel Jalisco: usaban finca para curar a sus integrantes heridos

¿Qué había en el hospital del Cártel Jalisco?

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, los indicios encontrados en la finca apuntan a que el inmueble no solo era utilizado para mantener a personas privadas de su libertad, sino como una especie de punto de recuperación para miembros del grupo criminal que habían resultado lesionados o requerían atención física.

Entre los ocho hombres rescatados había personas de 16 a 43 años y, al menos dos, presentaban dificultades para caminar: uno de ellos cojeaba y otro utilizaba aparatos para desplazarse.

La Fiscalía aseguró en el inmueble diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, además de botas tácticas y otros indicios que son analizados como parte de la investigación.

También fueron localizados material vegetal verde con características de la droga, una báscula gramera y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.





¿Cómo hallaron el hospital del Cártel Jalisco?

La investigación comenzó el 21 de julio, luego de que se reportara la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque.

Según la Fiscalía, el joven había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse a un supuesto empleo en un rancho. Después de ese momento se perdió contacto con él.

Las investigaciones de campo y gabinete permitieron obtener, a principios de septiembre, información que ubicaba al joven en Tecalitlán. Con esos datos se desplegó un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades ingresaron de manera urgente a la finca para salvaguardar la integridad del joven y encontraron que no era la única persona retenida.