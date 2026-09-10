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México

El hospital del Cártel Jalisco: usaban finca para curar a sus integrantes heridos

La Fiscalía de Jalisco rescató a ocho hombres privados de su libertad en una finca de Tecalitlán, utilizada por un grupo delictivo para resguardar y recuperar a integrantes lesionados.
jue 10 septiembre 2026 02:47 PM
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En la imagen, se observa una habitación del hospital que integrantes del Cártel Jalisco usaban como hospital. Hay una cama, un sillón, una mesa, un ventilador. Todo en desorden.
En el lugar fueron hallados artículos para curar a los heridos. (Foto: Fiscalía Jalisco )

La Fiscalía de Jalisco informó sobre el rescate de ocho hombres privados de su libertad en una finca del municipio de Tecalitlán, inmueble que, de acuerdo con las primeras indagatorias, era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como hospital para el resguardo y recuperación para sus integrantes que presentaban lesiones.

El operativo permitió además la detención de seis personas, cinco hombres y una mujer, señalados como probables responsables de la privación de la libertad de las víctimas. Las autoridades investigan los hechos por los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

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¿Qué había en el hospital del Cártel Jalisco?

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, los indicios encontrados en la finca apuntan a que el inmueble no solo era utilizado para mantener a personas privadas de su libertad, sino como una especie de punto de recuperación para miembros del grupo criminal que habían resultado lesionados o requerían atención física.

Entre los ocho hombres rescatados había personas de 16 a 43 años y, al menos dos, presentaban dificultades para caminar: uno de ellos cojeaba y otro utilizaba aparatos para desplazarse.

La Fiscalía aseguró en el inmueble diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, además de botas tácticas y otros indicios que son analizados como parte de la investigación.

También fueron localizados material vegetal verde con características de la droga, una báscula gramera y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.


¿Cómo hallaron el hospital del Cártel Jalisco?

La investigación comenzó el 21 de julio, luego de que se reportara la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque.

Según la Fiscalía, el joven había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse a un supuesto empleo en un rancho. Después de ese momento se perdió contacto con él.

Las investigaciones de campo y gabinete permitieron obtener, a principios de septiembre, información que ubicaba al joven en Tecalitlán. Con esos datos se desplegó un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades ingresaron de manera urgente a la finca para salvaguardar la integridad del joven y encontraron que no era la única persona retenida.

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En el lugar fueron localizados otros siete hombres, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, también permanecían ahí contra su voluntad. Las víctimas son originarias de distintos estados, entre ellos Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

Seis del Cártel Jalisco fueron detenidos

Durante el operativo fueron detenidos cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años. La Fiscalía señaló que tres son originarios de Jalisco y los demás de Tepic, Colima y Michoacán.

Las seis personas quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en los delitos investigados.

Las ocho personas rescatadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y posteriormente reincorporarse con sus familias.

El fiscal Salvador González de los Santos destacó que el operativo permitió no solo localizar al joven cuya desaparición originó las investigaciones, sino también rescatar a otras siete personas y detener a quienes presuntamente las mantenían privadas de su libertad.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Crimen organizado Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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