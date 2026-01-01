¿Le debes predial a CDMX? En 2026 podrías borrar multas y recargos con 1,000 pesos

Así operará la condonación de multas y recargos del Predial CDMX en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México presentó un programa de regularización fiscal que contempla la condonación del 100% de multas y recargos relacionados con adeudos del impuesto predial y de derechos por suministro de agua.

La condonación no aplica sobre el monto base del adeudo, sino únicamente sobre los cargos adicionales generados por el incumplimiento. Esto significa que la persona contribuyente deberá cubrir la cantidad principal que determine la autoridad fiscal para acceder al beneficio.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la capital, explicó que la medida busca facilitar que propietarios con rezagos de varios años puedan ponerse al día sin enfrentar cargas acumuladas difíciles de solventar.

Autoridades financieras estimaron que el programa podría beneficiar a alrededor de 2.4 millones de cuentas en la Ciudad de México, principalmente aquellas con adeudos prolongados derivados de multas y recargos.

A quiénes aplica el beneficio y qué tipo de adeudos pueden regularizarse

El esquema de regularización está dirigido a personas propietarias de viviendas y pequeños comercios que mantienen adeudos en el predial o en el servicio de agua. De acuerdo con la información presentada, el beneficio no depende del valor catastral del inmueble, por lo que puede aplicar a cuentas de distintos rangos.

La Secretaría de Administración y Finanzas precisó que la condonación de multas y recargos se otorgará a todas las cuentas con adeudos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las reglas de operación.

En el caso del servicio de agua, se aplicará un esquema similar para eliminar recargos acumulados, con el objetivo de permitir la regularización del adeudo y mantener activo el suministro.

Mil pesos para liquidar rezagos: inmuebles que entran al pago único

Además de la condonación general, el Predial CDMX 2026 incorpora un mecanismo de pago único para inmuebles ubicados en los rangos catastrales A, B, C y D, que corresponden a viviendas de menor valor y pequeños establecimientos comerciales.

Las cuotas anunciadas son:

- 1,000 pesos para viviendas

- 2,000 pesos para pequeños comercios

Este pago único permitiría liquidar adeudos históricos en esos rangos, siempre que se cumplan los requisitos que marque la autoridad fiscal.

Requisito clave para obtener el beneficio en 2026

Para acceder a la condonación de multas y recargos, el requisito principal es estar al corriente en el pago del predial correspondiente a 2026. Este punto fue señalado por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas durante la presentación del Paquete Económico.

Cumplir con el pago del ejercicio vigente es la condición que activa el beneficio sobre los adeudos anteriores. En el caso del agua, el esquema sigue la misma lógica: regularizar el pago actual para eliminar recargos acumulados.

Cuándo se publicarán las reglas y cómo aplicar

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las reglas completas de operación del programa se publicarán durante enero de 2026.