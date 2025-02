Actualización catastral en CDMX es voluntaria y para predios de más de 4.5 mdp

“Esta declaración es informativa que le sirve al gobierno para la modernización del catastro, es voluntaria, no existe ninguna sanción si alguien no quiere conectarla, no tendrá ninguna repercusión sobre su propiedad o sus contribuciones” recalcó.

Luego de que el gobierno capitalino publicara una modificación Código Fiscal de la CDMX para que todo propietario de un inmueble con valor catastral de alto rango presente una “declaración informativa” sobre el estado que guarda su predio, la mandataria capitalina culpó a la oposición de generar una campaña de miedo sobre la medida.

El origen de la medida

El 27 de diciembre de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial un decreto por el que se reforma el Código Fiscal y se adiciona un párrafo al artículo 132 para que los contribuyentes capitalinos obligados al pago de impuesto predial, informen a la Secretaría de Finanzas sobre el "estado que guarda su inmueble".

Los propietarios de inmuebles rango L, M, N, O y P que están ubicados en un valor catastral alto serían los que entrarían en mecanismo de la “declaración informativa”.

“Deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría de Administración y Finanzas respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido gravamen, respecto a su ocupación”, se lee en el documento.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton aclaró que el catastro es un catálogo de todas las propiedades , así como viviendas, negocios o terrenos que existen en una entidad federativa y resaltó que esta información es necesaria para que las autoridades puedan tener un registro de las ubicaciones, tamaños y características de las propiedades, así como la actualización de gravámenes y valor catastral.

En conferencia de prensa dijo que la “declaración informativa” únicamente aplica el 3% de los inmuebles que existen en la Ciudad de México y reiteró que son los predios cuyo valor es superior a los 4.5 millones de pesos.

“Esta declaración es voluntaria en el sentido en que no existe ninguna sanción y lo que en realidad lo que se busca es la participación para la actualización del Catastro". Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

El funcionario destacó que la actualización y modernización del catastro permitirá al Gobierno de la Ciudad brindar mejores servicios públicos, aumentar la transparencia en procesos de compraventa de inmuebles y contribuir a la protección del suelo de conservación, la gestión de riesgos y la planificación urbana. Además de que dijo, facilitará la simplificación y digitalización de trámites.

En caso de que los propietarios de los inmuebles participen en la actualización del catastro, podrán llenar este formato y presentarlo ante la Secretaría de Finanzas hasta el 30 de junio.

El funcionario presentó el formato que los propietarios de inmuebles deberán llenar, si es su decisión, participar en la actualización de datos de catastro. Esta es la información que se pide.

Datos del contribuyente: (Nombre completo, razón social y CURP)

Cuenta predial

Contestar si el inmueble se encuentra ocupado

Uso actual del inmueble: es decir ¿quién o quienes ocupan en inmueble?

Contestar si es su voluntad compartir datos para fines estadísticos

Una descripción del por qué (si es el caso) no desean compartir información.