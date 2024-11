Municipios piden más recursos, Hacienda les demanda recaudar más predial

En una mesa de diálogo abierto organizada por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para abordar el tema del gasto federalizado, el funcionario alertó que la recaudación municipal "no funciona" desde hace décadas.

"Es decir, una cosa es lo que decimos, lo que estructuramos y otra cosa es lo que hacemos. Seamos claros, seamos críticos, esto es el problema principal que tenemos en todos los gobiernos locales: el hecho de que su facultad principal (la recaudación de predial) no funciona, desde hace 65 años por lo menos", advirtió.

Ante legisladores y alcaldes de distintas partes del país, Baca mostró los datos de la SCHP, según los cuales en los últimos 15 años la recaudación de impuesto predial ha sido de 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio.

En 1970 – según los gráficos- alcanzó el 0.34% del PIB y en 2023 representó el 0.23% del PIB, por lo que el funcionario urgió a un esfuerzo recaudatorio, pues el cobro de ese gravamen no ha crecido, pese a que el país se ha modernizado y se han extendido las ciudades.

Las entidades han mejorado en su recaudación, dijo, pero “el prietito en el arroz" es la tendencia negativa de los municipios.

“A los mexicanos nos gusta plantearnos en nuestras cárceles mentales…lo digo de esta forma tan fuerte porque siempre se dice que los gobiernos de los estados y municipios no tienen margen no tienen recaudación, no tienen posibilidades, pero sí ha habido cambios", añadió.

De acuerdo con los datos expuestos, en 2023 un total de 13 entidades realizaron reformas fiscales con cobro de nuevos impuestos, y en 2024 nueve entidades modificaron sus tasas impositivas.

Entre las modificaciones han estado impuestos a la nómina, al hospedaje, ambientales, a bebidas alcohólicas y erogaciones en juegos con apuestas.

Es por eso que la recaudación fiscal –reportó- ha tenido un incremento a precios constantes de 340,000 millones de pesos a 443,000 millones de pesos de 2018 a 2024

“Estamos rondando un incremento de algo así como 100, 000 millones de pesos, un poco menos, que es el equivalente a una reforma fiscal federal para las entidades federativas”, apuntó el funcionario de la SHCP.

Municipios piden más recursos

En el encuentro, los diputados opositores como Claudia Salas y Gloria Elizabeth Núñez, ambas de Movimiento Ciudadano (MC), y Nancy Olguín, de Acción Nacional (PAN), abogaron por los recursos estales y reclamaron recortes a Jalisco, Nayarit y Nuevo León.

Además, los ayuntamientos se hicieron presentes con presidentes municipales de Morelos y Puebla, quienes clamaron por apoyo para cumplir con los servicios básicos.

Juan Ángel Flores, diputado de Morena y expresidente municipal de Jojutla, Morelos, demandó que no se reduzca el presupuesto, pues siendo alcalde vio el impacto de los recortes y ahora “sería incongruente ahora decir ah, si les alcanza”

Recordó que el Fondo para la Seguridad Pública (Fortaseg) se les quitó y nunca se les compensó el recorte.

“De Fortaseg nos dijeron: 'no se preocupen les vamos a dar el apoyo' y en seis años solamente recibimos dos patrullas y no sé si eran de Fortaseg o del estado, para una ciudad de 100,000 habitantes", reclamó.

"Pongan las auditorías que se tengan que poner, pero urge recurso", planteó.

Raúl Marín Espinoza, munícipe de Huaquechula, Puebla, admitió que cuando mucho recauda 15% del predial al año, pero pidió una reforma legal para hacer obligatorio el pago de ese gravamen.

"Así como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) es requisito para hacer trámites, si se obliga al pago de ese impuesto para realizar trámites el ciudadano pagaría su predial”, consideró.

Espinoza reclamó que los hospitales estatales no tienen recursos y eso pega a los ayuntamientos, quienes tienen la obligación de operar ambulancias para emergencias.

"Pero vamos a la puerta de un hospital regional y lamentablemente no hay ni siquiera medicinas, ni médicos de 24 horas que atienda a nuestra gente, ese presupuesto hay que ver dónde está metido”, comentó.

“En Morelos, como en varios estados, necesitamos urgente ver el tema de seguridad, que ya bastantes estados están secuestrados por tanta inseguridad, tantos cobros”, se quejó también Jesús Corona, presidente municipal electo de Cuautla, Morelos.

“¿Cómo vamos a poder brindar la seguridad que los ciudadanos nos piden si no tenemos recursos para meter cámaras, drones, y brindar seguridad a todo nuestro estado y municipio?”, cuestionó.

Corona, quien ganó por una coalición integrada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), sentenció:

“Mi municipio está secuestrado por las bandas delictivas mi persona tuvo tres atentados y sigo firme”, expresó.

El alcalde electo también reprochó que hace más de seis años los morelenses no tienen ninguna obra de la cual sentirse orgullosos.