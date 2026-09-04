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México

Caso Camilo Séptimo: empresario inmobiliario es el principal sospechoso del multihomicidio

Antes de ser detenido por su probable participación en el homicidio en Atizapán, Diego Sebastián Rosen Ferlini había construido una trayectoria empresarial ligada al alquiler de propiedades para vacacionar.
vie 04 septiembre 2026 02:26 PM
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En la imagen se observa a Diego Sebastián Rosen, señalado por el multihomicidio de Atizapán, dentro del elevador del edificio de sus víctimas.
Diego Rosen era socio del músico asesinado. (Foto: Especial )

Diego Sebastián Rosen Ferlini, ciudadano argentino de 51 años, pasó de estar relacionado con negocios de publicidad y renta de propiedades de lujo a convertirse en el principal sospechoso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez Ochoa , tecladista y fundador de Camilo Séptimo, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Rosen mantenía una relación comercial con Meléndez. Ambos estaban vinculados con Nomad Adventures, también identificada como Nomad Property México, un negocio dedicado a la renta vacacional de inmuebles en destinos como Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

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De acuerdo con la investigación de autoridades, ese vínculo habría permitido que Rosen ingresara al domicilio de su socio sin necesidad de forzar la entrada.

¿Quién era Diego Sebastián Rosen Ferlini?

La trayectoria empresarial de Rosen en México se remonta al menos a dos décadas. Su nombre aparece relacionado con distintas sociedades mercantiles y actividades que van desde el marketing y la organización de eventos hasta el sector inmobiliario.

Meses antes del asesinato de Meléndez comenzaron a circular en redes sociales acusaciones contra Rosen y su esposa, por presuntos fraudes relacionados con la renta de casas vacacionales.

El 21 de julio de 2026 fue publicada una denuncia en un grupo de Facebook especializado en rentas vacacionales. Una persona afirmó que Rosen y su socia habrían defraudado a clientes por alrededor de 500,000 pesos y aseguró que existían más de 11 personas afectadas por operaciones relacionadas con propiedades en Valle de Bravo, Acapulco y otros destinos.

Otro testimonio, difundido después de la detención de Rosen, señaló un supuesto fraude de 400,000 pesos. Según el relato, varias familias habían pagado por adelantado la renta de una propiedad en Acapulco para celebrar un cumpleaños familiar. El dinero habría sido transferido a una cuenta empresarial, pero antes de ocupar el inmueble los responsables dejaron de responder y bloquearon a los clientes de un grupo de WhatsApp.

Las acusaciones también señalan que el esquema habría operado bajo diferentes nombres comerciales y que existían reportes sobre problemas con clientes desde años anteriores.

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¿De qué se acusa a Diego Sebastián Rosen Ferlini?

La Fiscalía del Estado de México señala a Rosen como uno de los principales sospechosos del asesinato del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Las autoridades sostienen que el vínculo comercial entre ambos habría sido determinante para que Rosen pudiera acceder al departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda. Cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble antes del ataque.

Rosen fue detenido el 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Ese mismo operativo derivó en la captura de Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice.

La investigación continúa abierta para establecer el móvil del multihomicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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Fraudes Corrupción Homicidio

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