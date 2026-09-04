Caso Camilo Séptimo: empresario inmobiliario es el principal sospechoso del multihomicidio

De acuerdo con la investigación de autoridades, ese vínculo habría permitido que Rosen ingresara al domicilio de su socio sin necesidad de forzar la entrada.

¿Quién era Diego Sebastián Rosen Ferlini?

La trayectoria empresarial de Rosen en México se remonta al menos a dos décadas. Su nombre aparece relacionado con distintas sociedades mercantiles y actividades que van desde el marketing y la organización de eventos hasta el sector inmobiliario.

Meses antes del asesinato de Meléndez comenzaron a circular en redes sociales acusaciones contra Rosen y su esposa, por presuntos fraudes relacionados con la renta de casas vacacionales.

El 21 de julio de 2026 fue publicada una denuncia en un grupo de Facebook especializado en rentas vacacionales. Una persona afirmó que Rosen y su socia habrían defraudado a clientes por alrededor de 500,000 pesos y aseguró que existían más de 11 personas afectadas por operaciones relacionadas con propiedades en Valle de Bravo, Acapulco y otros destinos.

Otro testimonio, difundido después de la detención de Rosen, señaló un supuesto fraude de 400,000 pesos. Según el relato, varias familias habían pagado por adelantado la renta de una propiedad en Acapulco para celebrar un cumpleaños familiar. El dinero habría sido transferido a una cuenta empresarial, pero antes de ocupar el inmueble los responsables dejaron de responder y bloquearon a los clientes de un grupo de WhatsApp.

Las acusaciones también señalan que el esquema habría operado bajo diferentes nombres comerciales y que existían reportes sobre problemas con clientes desde años anteriores.