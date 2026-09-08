Uso de celulares en escuelas

En México, los adolescentes de 15 años también dedican más tiempo al uso de dispositivos móviles en las escuelas, pero para actividades no académicas, con 1.2 horas al día, mientras que el promedio de otros países es de 1.1 horas.

En contraste, los estudiantes mexicanos solo utilizan los dispositivos móviles durante 1.5 horas al día para actividades de aprendizaje en la escuela, cuando el tiempo promedio de la OCDE en este rubro es de 1.7 horas diarias.



El informe señala que los estudiantes que reportaron distracciones digitales en sus clases de ciencias obtuvieron 11 puntos menos en esa materia. Pero en México no se observa este fenómeno.

"México se encuentra entre la minoría de países y economías donde la distracción digital no se asocia con diferencias significativas en el rendimiento estudiantil".

Sin embargo, los estudiantes de escuelas donde no se permite el uso de celulares tienen aproximadamente un 25% menos de probabilidades de reportar distracciones digitales.

En 2025, solo el 27% de los estudiantes mexicanos asistía a planteles que ya prohíben el uso de celulares, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza al 49% de alumnos inscritos en escuelas con regulación de dispositivos móviles.

Datos de los países de la OCDE entre 2015 y 2025:



➡️ Las puntuaciones en lectura cayeron 28 puntos

➡️ Las puntuaciones en matemáticas disminuyeron 22 puntos

➡️ Las puntuaciones en ciencias, pese a ser más resilientes, descendieron 7 puntos — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 8, 2026



Los datos de la prueba PISA 2025 aportan evidencia en un momento donde México realiza un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir el uso de celulares en las escuelas . Las autoridades consultaron a docentes y familias, además de a especialistas en salud y académicos.

Se espera que la Secretaría de Educación Pública ( SEP) presente una propuesta regulatoria este mes y que se implemente desde este mismo ciclo escolar.