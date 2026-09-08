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México

PISA 2025: Celular e IA distraen más a estudiantes mexicanos que al promedio de la OCDE

El 37% de los alumnos de México se distraen con frecuencia por el uso de dispositivos digitales durante las clases, revela la prueba PISA 2025.
mar 08 septiembre 2026 02:31 PM
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En la imagen, un estudiante utiliza un celular para tomar clases.
Los estudiantes mexicanos dedican 1.2 horas diarias al uso de celular en las escuelas para actividades no académicas. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Los alumnos de México se distraen con mayor frecuencia en las clases por el uso de celulares y recurren más a la Inteligencia Artificial (IA) para hacer las tareas escolares que los estudiantes de otros países evaluados en la prueba PISA 2025 .

Por ejemplo, el 37% de los estudiantes mexicanos se distrae con dispositivos digitales durante las clases de ciencias, frente al 28% promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Uso de celulares en escuelas

En México, los adolescentes de 15 años también dedican más tiempo al uso de dispositivos móviles en las escuelas, pero para actividades no académicas, con 1.2 horas al día, mientras que el promedio de otros países es de 1.1 horas.

En contraste, los estudiantes mexicanos solo utilizan los dispositivos móviles durante 1.5 horas al día para actividades de aprendizaje en la escuela, cuando el tiempo promedio de la OCDE en este rubro es de 1.7 horas diarias.

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El informe señala que los estudiantes que reportaron distracciones digitales en sus clases de ciencias obtuvieron 11 puntos menos en esa materia. Pero en México no se observa este fenómeno.

"México se encuentra entre la minoría de países y economías donde la distracción digital no se asocia con diferencias significativas en el rendimiento estudiantil".

Sin embargo, los estudiantes de escuelas donde no se permite el uso de celulares tienen aproximadamente un 25% menos de probabilidades de reportar distracciones digitales.

En 2025, solo el 27% de los estudiantes mexicanos asistía a planteles que ya prohíben el uso de celulares, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza al 49% de alumnos inscritos en escuelas con regulación de dispositivos móviles.


Los datos de la prueba PISA 2025 aportan evidencia en un momento donde México realiza un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir el uso de celulares en las escuelas . Las autoridades consultaron a docentes y familias, además de a especialistas en salud y académicos.

Se espera que la Secretaría de Educación Pública ( SEP) presente una propuesta regulatoria este mes y que se implemente desde este mismo ciclo escolar.

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Uso de IA para hacer tareas

Los resultados de la prueba PISA 2025 también demostraron que los estudiantes mexicanos recurren con más frecuencia a la Inteligencia Artificial (IA) para hacer tareas escolares que sus pares de otros países.

En México, el 47 % de los estudiantes reportaron usar chatbots de IA para ayudarlos a aprender al menos una vez por semana, frente al promedio de la OCDE de 46%.

El 40% de los alumnos también utiliza con frecuencia la IA para realizar investigaciones preliminares sobre un tema nuevo, mientras que hace lo mismo el 31% de los estudiantes de otros países.

El 34% de los adolescentes mexicanos usa la IA hasta para resumir un texto que tuvieron que leer y el 35% recurre a la Inteligencia Artificial para redactar trabajos escritos, frente al 30% y 29%, respectivamente, del promedio de la OCDE.

Solo el 8% de los estudiantes declaró no usar nunca o casi nunca chatbots de IA para ninguna de las tareas escolares evaluadas en PISA, mientras que el promedio de la OCDE fue de 14% para este rubro.

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