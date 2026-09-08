Morena solo tomará en cuenta investigaciones de autoridades mexicanas ante señalamientos de EU

¿Qué dijo Morena sobre Estados Unidos?

Respecto al vínculo con el país vecino del norte, la presidencia del partido precisó que se mantiene una atención constante a los comentarios y a la información vertida por las autoridades estadounidenses, dada la relevancia de la relación económica, comercial y la presencia de comunidades binacionales en la frontera.

Sin embargo, enfatizó que, si bien se sostiene una relación de respeto mutuo y de cooperación bilateral, bajo ninguna circunstancia se permitirá la injerencia extranjera en la determinación de a quién se debe juzgar y a quién no dentro del territorio nacional.

Como parte de este principio de soberanía jurídica, el partido reiteró su postura de respetar y acatar las indagatorias formales que conduzca la Fiscalía General de la República (FGR) sobre cualquier caso.

Ariadna Montiel tomó las riendas de Morena en este 2026. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )



En ese sentido, la morenista contrastó la situación con las solicitudes de extradición formuladas por México que no han sido atendidas en el extranjero, mencionando de manera específica el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, señalado por las autoridades nacionales sin que hasta el momento se haya otorgado su extradición por parte de Estados Unidos.

Finalmente, la dirigencia aclaró que los líderes de los partidos políticos y los representantes del movimiento no poseen atribuciones de jueces ni de ministerios públicos, por lo cual no les corresponde señalar ni exonerar a ninguna persona ante la opinión pública.

Para el control interno de los perfiles de cara a los procesos electorales, se detalló que el partido se apega a un esquema de verificación voluntaria que revisa que los candidatos no tengan nexos con actividades ilícitas, pero que también abarca criterios más amplios como no ser deudores de pensión alimentaria ni violentadores de género, de acuerdo con los lineamientos internos de su convocatoria.