Morena solo tomará en cuenta investigaciones de autoridades mexicanas ante señalamientos de EU

¿Qué personajes de Morena han sido señalados por EU?
Los señalamientos provenientes de Estados Unidos han puesto bajo la lupa a distintos integrantes de Morena y figuras cercanas al partido.
Uno de los casos más relevantes es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que el morenista ha rechazado.
En ese caso también han aparecido los nombres del senador Enrique Inzunza Cázarez y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
A los señalamientos se sumó el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente de Morena, luego de que Estados Unidos le revocara la visa.
Si bien la cancelación de este documento migratorio no constituye por sí misma una acusación penal, la decisión generó cuestionamientos y presión política en torno al morenista, quien hizo pública su inconformidad y atribuyó la medida a razones políticas.
El episodio más reciente involucra a la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California.
Un reportaje de N+ sostuvo que la legisladora habría tenido acercamientos con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una investigación y que incluso buscaría convertirse en testigo colaborador.
Ramírez negó el señalamiento, rechazó haber firmado algún acuerdo en ese sentido y exigió que se presentaran pruebas que respaldaran la versión.