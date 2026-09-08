Sheinbaum defiende resultados

Ante la molestia del expresidente, México estuvo a punto de salir de la evaluación de 2025. Pero, al final, con la presión de la sociedad civil, las autoridades cumplieron con los trámites y requisitos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) para participar en la prueba.

Los resultados de PISA 2025 se presentaron este martes y México, de nueva cuenta, reprobó. El 70% de los estudiantes de 15 años no supera el nivel mínimo de conocimiento en matemáticas y el 50% no rebasa el nivel básico en lectura. En ambas materias, el país empeoró respecto a 2022. Solo en ciencias mostró una ligera mejora, pero el informe indica que no se considera significativa.



Cuestionada sobre los resultados, Sheinbaum celebró la mejora de México en ciencias y la atribuyó al desempeño de la Nueva Escuela Mexicana , el modelo educativo impulsado por López Obrador, instaurado formalmente en 2023 y evaluado por primera vez en una prueba PISA.

Aunque también coincidió con López Obrador en que las evaluaciones estandarizadas tienen limitaciones y aseguró que el mal desempeño en lectura es un fenómeno observado en todos los países evaluados por la OCDE, aceptó los resultados.

"En México la disminución es mucho menor que en otros países. En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

"Y en el caso de matemáticas, sí hay una disminución, pero hay otros países donde también hay disminuciones", agregó.

Datos de los países de la OCDE entre 2015 y 2025:



➡️ Las puntuaciones en lectura cayeron 28 puntos

➡️ Las puntuaciones en matemáticas disminuyeron 22 puntos

➡️ Las puntuaciones en ciencias, pese a ser más resilientes, descendieron 7 puntos — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 8, 2026





OCDE reconoce resiliencia de México

La presidenta destacó que la propia OCDE reconoció a México en esta edición de PISA.