Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum y SEP aceptan resultados de PISA 2025 y se alejan de la postura de AMLO

Mientras tanto, organizaciones civiles demandaron a las autoridades definir una política educativa eficiente y restablecer las evaluaciones nacionales tras los bajos resultados de México en matemáticas y lectura.
mar 08 septiembre 2026 05:42 PM
Añadir Expansión Política en Google
Una alumna de educación básica resuelve un problema matemático frente al pizarrón de un salón de clases.
Aunque los rezagos educativos persisten en México, Andreas Schleicher, director de Educación en la OCDE, dijo que en PISA 2025 el país mostró "resiliencia en un contexto de retrocesos en el aprendizaje a nivel internacional". (Foto: Rashide Frias/Cuartoscuro)

Aunque México obtuvo un bajo desempeño en la prueba PISA 2025 , la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, no desestimaron los datos de esta evaluación educativa internacional y aceptaron los resultados del informe.

Con esta postura, la administración actual marca un contraste profundo con la de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 rechazó las calificaciones del país en PISA 2022 y criticó la prueba por considerar que no toma en cuenta el contexto de los estudiantes.

Publicidad

Sheinbaum defiende resultados

Ante la molestia del expresidente, México estuvo a punto de salir de la evaluación de 2025. Pero, al final, con la presión de la sociedad civil, las autoridades cumplieron con los trámites y requisitos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) para participar en la prueba.

Los resultados de PISA 2025 se presentaron este martes y México, de nueva cuenta, reprobó. El 70% de los estudiantes de 15 años no supera el nivel mínimo de conocimiento en matemáticas y el 50% no rebasa el nivel básico en lectura. En ambas materias, el país empeoró respecto a 2022. Solo en ciencias mostró una ligera mejora, pero el informe indica que no se considera significativa.

Para saber más

En la imagen, un estudiante utiliza un celular para tomar clases.
México

PISA 2025: Celular e IA distraen más a estudiantes mexicanos que al promedio de la OCDE


Cuestionada sobre los resultados, Sheinbaum celebró la mejora de México en ciencias y la atribuyó al desempeño de la Nueva Escuela Mexicana , el modelo educativo impulsado por López Obrador, instaurado formalmente en 2023 y evaluado por primera vez en una prueba PISA.

Aunque también coincidió con López Obrador en que las evaluaciones estandarizadas tienen limitaciones y aseguró que el mal desempeño en lectura es un fenómeno observado en todos los países evaluados por la OCDE, aceptó los resultados.

"En México la disminución es mucho menor que en otros países. En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

"Y en el caso de matemáticas, sí hay una disminución, pero hay otros países donde también hay disminuciones", agregó.


OCDE reconoce resiliencia de México

La presidenta destacó que la propia OCDE reconoció a México en esta edición de PISA.

Publicidad

Al presentar los resultados de la prueba, Andreas Schleicher, director de Educación en la OCDE, dijo que en PISA 2025 México mostró "resiliencia en un contexto de retrocesos del aprendizaje a nivel internacional". Destacó, además, "la curiosidad y perseverancia de estudiantes y el compromiso de los profesores".

La SEP replicó el mensaje de Schleicher y resaltó que, según su análisis, México consiguió mantener relativamente estable su posición en lectura, mientras otros sistemas educativos experimentaron disminuciones más pronunciadas.

"El director de Educación de la OCDE señaló que el avance educativo no siempre se refleja en incrementos de los puntajes. En determinados momentos, explicó, evitar retrocesos y preservar los aprendizajes también representa un logro importante", apuntó la dependencia en un comunicado .

Organizaciones piden mejora educativa

A pesar de la defensa que las autoridades hicieron de la Nueva Escuela Mexicana, ante los malos resultados en PISA 2025, organizaciones civiles demandaron mejorar la política educativa nacional, con un diseño a largo plazo que evite retrocesos con cada cambio de sexenio.

Publicidad

Porque, a pesar de las continuas reformas al sistema educativo, durante 25 años no ha variado mucho el desempeño académico de los estudiantes en las pruebas PISA, señala Mexicanos Primero.

La organización demandó el diseño de una política nacional de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, con metas concretas, plazos, responsables, recursos e indicadores y resultados públicos. Así como retomar las evaluaciones educativas nacionales que permiten saber qué están aprendiendo las y los estudiantes y dónde persisten las brechas.

"PISA es fundamental, pero no cumple esa función. Por ello, México debe reconstruir su capacidad nacional de evaluación que permita dar seguimiento continuo a los aprendizajes", indicó en un posicionamiento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también coincidió en la necesidad de restablecer la evaluación nacional de aprendizajes y, además, recomendó definir qué contenidos de matemáticas y ciencias deben enseñarse en cada grado de secundaria.

"Esto permitiría dar seguimiento a generaciones completas y contar con evidencia para orientar la política educativa", subrayó.

Por separado, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió a la SEP "una revisión profunda de los modelos pedagógicos", pues considera que los actuales "no responden a las necesidades reales de los estudiantes ni a las exigencias de un mundo cada vez más complejo, digital y competitivo".

Tags

Estudiantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad